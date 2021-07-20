Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Олимпийские игры-2020 переносили на год из-за коронавируса. Сейчас они пройдут в Токио в период с 23 июля по 8 августа.

Мы на «Голе» рассказываем про каждый вид спорта. Вот некоторые тексты:

Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Стрельба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Водное поло на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Сейчас обсудим для вас плавание на Олимпиаде-2020. В этом виде спорта разыгрываются 37 комплектов медалей. И идут соревнования по нескольким стилям (первая цифра – число комплектов медалей):