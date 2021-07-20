Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Олимпийские игры-2020 переносили на год из-за коронавируса. Сейчас они пройдут в Токио в период с 23 июля по 8 августа.
Мы на «Голе» рассказываем про каждый вид спорта. Вот некоторые тексты:
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Стрельба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Водное поло на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Сейчас обсудим для вас плавание на Олимпиаде-2020. В этом виде спорта разыгрываются 37 комплектов медалей. И идут соревнования по нескольким стилям (первая цифра – число комплектов медалей):
- 4 – баттерфляем на 100/200 м.
- 4 – на спине на 100/200 м.
- 4 – брассом на 100/200 м.
- 12 (6+6) – вольным стилем на 50/100/200/400/800/1500 м.
- 4 – комплексным видом 200/400 м.
- 6 – эстафеты 4х100 (то есть каждым стилем по 100 метров)/4х200/комбинированная 4х100.
- 2 – на 10 км.
- 1 – смешанная эстафета 4х100 (две девушки и двое мужчин).
Что за правила?
- Баттерфляй. Это стиль плавания на груди, движение рук – синхронный гребок, ноги и корпус – волной. Поворот выполняется после касания рукой бортика разворотом корпуса и дальнейшим толчком.
- Вольный стиль. Спортсмены вправе выбрать любой вид, но выбирают кроль. То есть плывут на груди, движение рук – мельница, движение ног – удары по воде в виде ножниц.
- Спина. Тот же кроль, но на спине. Заплыв спортсмены начинают из воды – схватившись за стартовый поручень.
- Брасс. Стиль плавания, напоминающий движением рук и ног лягушку.
- После завершения заплыва нельзя выходить через бортик – дисквалификация. Для выхода из бассейна существуют специальные лестницы.
- Перед стартом даются три сигнала «На старт» (свистком – пловцы занимают место на тумбе/в воде), «Внимание» (голосовой командой – принимают стартовую стойку) и «Марш» (сигналом – спортсмены начинают заплывом).
Какие есть термины:
1. Четвертак – бассейн длиной в 25 метров.
2. Полтинник – бассейн длиной в 50 метров.
3. Серия – комбинация из нескольких повторений одного и то же упражнения. Например, серия 4х100 означает повторение 4 раза упражнения на дистанции в 100 метров.
4. Выход – дистанция после поворота, пройденная под водой. На всех официальных соревнованиях она должна быть не больше 12 метров.
5. Скоростной поворот – поворот, выполненный кувырком. Характерен для кроля и спины. На брассе выполняется кувырком назад.
6. Комплекс = комплексное плавание.
Какое расписание?
24.07.21:
- Мужчины, комплекс, 400 м.
- Женщины, комплекс, 400 м.
- Женщины, баттерфляй, 100 м.
- Мужчины, вольный стиль, 400 м.
- Мужчины, брасс, 100 м.
- Женщины, вольный стиль, эстафета, 4х100 м.
25.07.21:
- Мужчины, комплекс, 400 м, финал.
- Женщины, баттерфляй, 100 м, полуфиналы.
- Мужчины, вольный стиль, 400 м, финал.
- Женщины, комплекс, 400 м, финал.
- Мужчины, брасс, 100 м, полуфиналы.
- Женщины, вольный стиль, эстафета, 4х100 м, финал.
- Женщины, спина, 100 м.
- Мужчины, вольный стиль, 200 м.
- Женщины, брасс, 100 м.
- Мужчины, спина, 100 м.
- Женщины, вольный стиль, 400 м.
- Мужчины, вольный стиль, эстафета, 4х100 м.
26.07.21:
- Женщины, баттерфляй, 100 м, финал.
- Мужчины, вольный стиль, 200 м, полуфинал.
- Мужчины, брасс, 100 м, полуфинал.
- Женщины, брасс, 100 м, полуфинал.
- Мужчины, брасс, 100 м, финал.
- Женщины, брасс, 100 м, финал.
- Мужчины, спина, 100 м, полуфинал.
- Женщины, спина, 100 м, полуфинал.
- Мужчины, вольный стиль, эстафета, 4х100 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 200 м.
- Мужчины, баттерфляй, 200 м.
- Женщины, комплекс, 200 м.
- Женщины, вольный стиль, 1500 м.
27.07.21:
- Женщины, вольный стиль, 200 м, полуфинал.
- Мужчины, вольный стиль, 200 м, финал.
- Женщины, спина, 100 м, финал.
- Мужчины, спина, 100 м, финал.
- Женщины, брасс, 100 м, финал.
- Мужчины, баттерфляй, 200 м, полуфинал.
- Женщины, комплекс, 200 м, полуфинал.
- Мужчины, вольный стиль, 100 м.
- Женщины, баттерфляй, 200 м.
- Мужчины, брасс, 200 м.
- Мужчины, вольный стиль, эстафета, 4х200 м.
- Мужчины, вольный стиль, 800 м.
28.07.21:
- Мужчины, вольный стиль, 100 м, полуфинал.
- Женщины, вольный стиль, 200 м, финал.
- Мужчины, баттерфляй, 200 м, финал.
- Женщины, баттерфляй, 200 м, полуфинал.
- Мужчины, брасс, 200 м, полуфинал.
- Женщины, комплекс, 200 м, финал.
- Мужчины, вольный стиль, эстафета, 4х200 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 1500 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 100 м.
- Мужчины, спина, 200 м.
- Женщины, брасс, 200 м.
- Мужчины, комплекс, 200 м.
- Женщины, вольный стиль, эстафета, 4х200 м.
29.07.21:
- Мужчины, вольный стиль, 800 м, финал.
- Мужчины, брасс, 200 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 100 м, полуфинал.
- Мужчины, спина, 200 м, полуфинал.
- Женщины, баттерфляй, 200 м, финал.
- Мужчины, вольный стиль, 100 м, финал.
- Женщины, брасс, 200 м, полуфинал.
- Мужчины, вольный стиль, 200 м, полуфинал.
- Женщины, вольный стиль, эстафета, 4х200 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 800 м.
- Мужчины, баттерфляй, 100 м.
- Женщины, спина, 200 м.
- Смешанная эстафета, комплекс, 4х100 м.
30.07.21:
- Мужчины, баттерфляй, 100 м, полуфинал.
- Женщины, брасс, 200 м, финал.
- Мужчины, спина, 200 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 100 м, финал.
- Мужчины, комплекс, 200 м, финал.
- Женщины, спина, 200 м, полуфинал.
- Мужчины, вольный стиль, 50 м.
- Женщины, вольный стиль, 50 м.
- Мужчины, вольный стиль, 1500 м.
- Женщины, комплекс, эстафета, 4х100 м.
31.07.21:
- Мужчины, баттерфляй, 100 м, финал.
- Женщины, спина, 200 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 800 м, финал.
- Мужчины, вольный стиль, 50 м, полуфинал.
- Смешанная эстафета, комплекс, 4х100 м, финал,
01.08.21:
- Мужчины, вольный стиль, 50 м, финал.
- Женщины, вольный стиль, 50 м, финал.
- Мужчины, вольный стиль, 1500 м, финал.
- Женщины, комплекс, эстафета, 4х100 м, финал.
- Мужчины, комплекс, эстафета, 4х100 м, финал.
Кто поедет от России?
Состав сборной на разные дистанции и стили:
- 50 м вольным стилем: Мария Каменева, Владимир Морозов, Климент Колесников.
- 100 м вольным стилем: Климент Колесников, Андрей Минаков, Мария Каменева.
- 200 м вольным стилем: Мартин Малютин, Иван Гирев.
- 400 м вольным стилем: Мартин Малютин, Александр Егоров, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова.
- 800 м вольным стилем: Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова.
- 1500 м вольным стилем: Александр Егоров, Кирилл Мартынычев, Анастасия Кирпичникова.
- 100 м брассом: Кирилл Пригода, Антон Чупков, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.
- 200 м брассом: Антон Чупков, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Мария Темникова.
- 100 м баттерфляем: Арина Суркова, Светлана Чимрова, Андрей Минаков, Михаил Вековищев.
- 200 м баттерфляем: Александр Кудашев.
- 400 м комплексом: Илья Бородин, Максим Ступин.
- 200 м комплексом: Андрей Жилкин, Илья Бородин.
- 100 м на спине: Климент Колесников, Евгений Рылов, Мария Каменева, Анастасия Фесикова.
- 200 м на спине: Евгений Рылов.
Кто фаворит?
У мужчин – американцы (Дрессел), китайцы (Ян), итальянцы (Палтриньери), венгры (Милак), французы (Ндойе Бруар), японцы (Сэто).
У женщин – итальянки (Квадарелла, Пеллегрини), венгерки (Хоссу, Капаш), в командном – австралийки.
За кем следить?
• Калеб Дрессел. Главная фигура плавания на ОИ. Это действующий Олимпийский чемпион (два золота в Рио) и многократный чемпион мира. Он уже побил несколько рекордов Майкла Фелпса на короткой воде.
• Кэти Ледеки. К 24 годам у нее 5 золотых олимпийских медалей (ОИ-2012 и ОИ-2016) и одна серебряная (ОИ-2016). В США ее называют королевой вольного стиля.
• Сунь Ян – трижды победитель ОИ. Начинал как спинист, но уже по ходу карьеры переключился на вольный стиль.
• Симона Квадарелла – у нее нет побед на Олимпиадах. Да и за полгода до Токио она ушла от тренера.