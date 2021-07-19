Олимпиада-2020
Никита Нагорный
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#Олимпиада-2020 #Никита Нагорный

Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

час назад

Никита Нагорный и Артур Далалоян

Олимпиада-2020 пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Ранее она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

На «Голе» выходят статьи об основных видах спорта, которые на ней представлены. Сейчас – о спортивной гимнастике. В нем будет разыграно 14 комплектов наград, по девять у мужчин и женщин.

У мужчин и женщин:

  • Командное многоборье
  • Индивидуальное многоборье
  • Вольные упражнения
  • Опорный прыжок

У мужчин:

  • Конь
  • Кольца
  • Параллельные брусья
  • Перекладина

У женщин:

  • Разновысокие брусья
  • Бревно

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Симона Байлз

Основные правила

  • Сначала во всех видах проходит квалификация, а уже затем финалы соревнований. Результаты квалификаций обнуляются.
  • После соревнований судьи выставляют оценки – сложности элементов и качества исполнения. Эти оценки складываются.
  • В индивидуальном многоборье каждый гимнаст выступает на всех снарядах.
  • В командном первенстве у каждой страны выступают по три представителя.

Расписание соревнований

24 июля, 4:00, 8:30, 13:30 – мужчины, квалификация.

25 июля, 4:00, 9:10, 14:20 – женщины, квалификация.

26 июля, 13:00 – мужчины, команды.

27 июля, 13:45 – женщины, команды.

28 июля, 13:15 – мужчины, индивидуальное первенство.

29 июля, 13:50 – женщины, индивидуальное первенство.

1 августа:

  • 11:00 – мужчины, вольные упражнения;
  • 11:45 – женщины, опорный прыжок;
  • 12:30 – мужчины, конь;
  • 13:15 – женщины, разновысокие брусья.

2 августа:

  • 11:00 – мужчины, кольца;
  • 11:45 – женщины, вольные упражнения;
  • 12:30 – мужчины, опорный прыжок.

3 августа:

  • 11:00 – мужчины, параллельные брусья;
  • 11:45 – женщины, бревно;
  • 12:30 – мужчины, перекладина.

Термины

Хват – спортсмен держит спортивный снаряд во время упражнения.

Вис – линия плечевого пояса спортсмена проходит ниже точки хвата.

Упор – положение тела спортсмена, когда плечи располагаются выше точек опоры.

Подъем – спортсмен перемещает тела из виса в упор или из более низкого упора в более высокий.

Переворот – спортсмен вращает тело с полным переворачиванием через голову вперед или назад без промежуточной опоры или с опорой руками.

Круг – спортсмен выполняет круговое движение ногами над снарядом или его частью, состоящее из двух последовательных перемахов без касания снаряда и возвращением в начальное положение.

Сальто – спортсмен вращает тело с полным переворачиванием через голову без промежуточной опоры на руки.

Колин Девиллар

Кто едет от России?

Мужчины:

  • Денис Аблязин
  • Давид Белявский
  • Артур Далалоян
  • Александр Карцев
  • Никита Нагорный
  • Владислав Поляшов

Женщины:

  • Лилия Ахаимова
  • Елена Герасимова
  • Анастасия Ильянкова
  • Виктория Листунова
  • Ангелина Мельникова
  • Владислава Уразова

Кто фаворит?

От России ждем медалей совершенно точно. Главные надежды – Никита Нагорный и Артур Далалоян. У Нагорного есть опыт Олимпиады (серебро в командном первенстве в 2016-м), а на ЧМ-2019 он завоевал сразу три золотых медали – в команде, в многоборье и в опорном прыжке.

Опередил он тогда именно Далалояна, взявшего в многоборье и опорном прыжке два серебра. Тогда же Далалоян выиграл золото в команде и бронзу на перекладине. Сейчас добиться большого успеха будет немного тяжелее – весной из-за травмы Далалоян даже пропускал чемпионат Европы.

В командном многоборье наша мужская команда – фаворит вместе с китайской. У девушек шансов на золото мало (слишком сильны американки и, прежде всего, Симона Байлз – четырехкратная олимпийская чемпионка), но медаль вполне возможна.

Виктория Листунова

За кем следить?

Именно у гимнастической команды есть самая юная спортсмена Олимпиады от России. Это Виктория Листунова, которой всего 16 лет. Несмотря на юный возраст, она уже собрала множество международных наград – трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы.

В апреле она со слезами на глазах давала интервью, став седьмой в вольных упражнениях на чемпионате Европы: «Расстроена выступлением». Перед этим Листунова выиграла золото в многоборье, но: «Мы сегодня очень хотели получить медаль на вольных. Возможно, так надо, так Бог решил, что мне нужно ошибиться, чтобы на более важных и крупных стартах я смогла показать лучшие результаты».

«Усталости как таковой нет. Наоборот – боевой настрой», – это уже цитата Листуновой после прилета в Токио.

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