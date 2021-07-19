Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Основные правила

Сначала во всех видах проходит квалификация, а уже затем финалы соревнований. Результаты квалификаций обнуляются.

После соревнований судьи выставляют оценки – сложности элементов и качества исполнения. Эти оценки складываются.

В индивидуальном многоборье каждый гимнаст выступает на всех снарядах.

В командном первенстве у каждой страны выступают по три представителя.

Расписание соревнований

24 июля, 4:00, 8:30, 13:30 – мужчины, квалификация.

25 июля, 4:00, 9:10, 14:20 – женщины, квалификация.

26 июля, 13:00 – мужчины, команды.

27 июля, 13:45 – женщины, команды.

28 июля, 13:15 – мужчины, индивидуальное первенство.

29 июля, 13:50 – женщины, индивидуальное первенство.

1 августа:

11:00 – мужчины, вольные упражнения;

11:45 – женщины, опорный прыжок;

12:30 – мужчины, конь;

13:15 – женщины, разновысокие брусья.

2 августа:

11:00 – мужчины, кольца;

11:45 – женщины, вольные упражнения;

12:30 – мужчины, опорный прыжок.

3 августа:

11:00 – мужчины, параллельные брусья;

11:45 – женщины, бревно;

12:30 – мужчины, перекладина.

Термины

Хват – спортсмен держит спортивный снаряд во время упражнения.

Вис – линия плечевого пояса спортсмена проходит ниже точки хвата.

Упор – положение тела спортсмена, когда плечи располагаются выше точек опоры.

Подъем – спортсмен перемещает тела из виса в упор или из более низкого упора в более высокий.

Переворот – спортсмен вращает тело с полным переворачиванием через голову вперед или назад без промежуточной опоры или с опорой руками.

Круг – спортсмен выполняет круговое движение ногами над снарядом или его частью, состоящее из двух последовательных перемахов без касания снаряда и возвращением в начальное положение.

Сальто – спортсмен вращает тело с полным переворачиванием через голову без промежуточной опоры на руки.