Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Олимпиада-2020 пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Ранее она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
На «Голе» выходят статьи об основных видах спорта, которые на ней представлены. Сейчас – о спортивной гимнастике. В нем будет разыграно 14 комплектов наград, по девять у мужчин и женщин.
У мужчин и женщин:
- Командное многоборье
- Индивидуальное многоборье
- Вольные упражнения
- Опорный прыжок
У мужчин:
- Конь
- Кольца
- Параллельные брусья
- Перекладина
У женщин:
- Разновысокие брусья
- Бревно
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Основные правила
- Сначала во всех видах проходит квалификация, а уже затем финалы соревнований. Результаты квалификаций обнуляются.
- После соревнований судьи выставляют оценки – сложности элементов и качества исполнения. Эти оценки складываются.
- В индивидуальном многоборье каждый гимнаст выступает на всех снарядах.
- В командном первенстве у каждой страны выступают по три представителя.
Расписание соревнований
24 июля, 4:00, 8:30, 13:30 – мужчины, квалификация.
25 июля, 4:00, 9:10, 14:20 – женщины, квалификация.
26 июля, 13:00 – мужчины, команды.
27 июля, 13:45 – женщины, команды.
28 июля, 13:15 – мужчины, индивидуальное первенство.
29 июля, 13:50 – женщины, индивидуальное первенство.
1 августа:
- 11:00 – мужчины, вольные упражнения;
- 11:45 – женщины, опорный прыжок;
- 12:30 – мужчины, конь;
- 13:15 – женщины, разновысокие брусья.
2 августа:
- 11:00 – мужчины, кольца;
- 11:45 – женщины, вольные упражнения;
- 12:30 – мужчины, опорный прыжок.
3 августа:
- 11:00 – мужчины, параллельные брусья;
- 11:45 – женщины, бревно;
- 12:30 – мужчины, перекладина.
Термины
Хват – спортсмен держит спортивный снаряд во время упражнения.
Вис – линия плечевого пояса спортсмена проходит ниже точки хвата.
Упор – положение тела спортсмена, когда плечи располагаются выше точек опоры.
Подъем – спортсмен перемещает тела из виса в упор или из более низкого упора в более высокий.
Переворот – спортсмен вращает тело с полным переворачиванием через голову вперед или назад без промежуточной опоры или с опорой руками.
Круг – спортсмен выполняет круговое движение ногами над снарядом или его частью, состоящее из двух последовательных перемахов без касания снаряда и возвращением в начальное положение.
Сальто – спортсмен вращает тело с полным переворачиванием через голову без промежуточной опоры на руки.
Кто едет от России?
Мужчины:
- Денис Аблязин
- Давид Белявский
- Артур Далалоян
- Александр Карцев
- Никита Нагорный
- Владислав Поляшов
Женщины:
- Лилия Ахаимова
- Елена Герасимова
- Анастасия Ильянкова
- Виктория Листунова
- Ангелина Мельникова
- Владислава Уразова
Кто фаворит?
От России ждем медалей совершенно точно. Главные надежды – Никита Нагорный и Артур Далалоян. У Нагорного есть опыт Олимпиады (серебро в командном первенстве в 2016-м), а на ЧМ-2019 он завоевал сразу три золотых медали – в команде, в многоборье и в опорном прыжке.
Опередил он тогда именно Далалояна, взявшего в многоборье и опорном прыжке два серебра. Тогда же Далалоян выиграл золото в команде и бронзу на перекладине. Сейчас добиться большого успеха будет немного тяжелее – весной из-за травмы Далалоян даже пропускал чемпионат Европы.
В командном многоборье наша мужская команда – фаворит вместе с китайской. У девушек шансов на золото мало (слишком сильны американки и, прежде всего, Симона Байлз – четырехкратная олимпийская чемпионка), но медаль вполне возможна.
За кем следить?
Именно у гимнастической команды есть самая юная спортсмена Олимпиады от России. Это Виктория Листунова, которой всего 16 лет. Несмотря на юный возраст, она уже собрала множество международных наград – трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы.
В апреле она со слезами на глазах давала интервью, став седьмой в вольных упражнениях на чемпионате Европы: «Расстроена выступлением». Перед этим Листунова выиграла золото в многоборье, но: «Мы сегодня очень хотели получить медаль на вольных. Возможно, так надо, так Бог решил, что мне нужно ошибиться, чтобы на более важных и крупных стартах я смогла показать лучшие результаты».
«Усталости как таковой нет. Наоборот – боевой настрой», – это уже цитата Листуновой после прилета в Токио.