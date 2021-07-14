Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020

Олимпиада-2020. Расписание и календарь всех дней по всем видам спорта

2 часа назад

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.

В расписании Олимпиады, где и когда будут разыгрываться медали, указан вид спорта и вид соревнований. Время – московское. 

Здесь – только медальные соревнования без квалификаций:

23 июля

Открытие Олимпиады

  • 14:00 – церемония открытия Олимпийских игр.

24 июля

Стрельба

  • 4:45: женщины, винтовка пневматическая, 10 м.
  • 9:30: мужчины, пистолет пневматический, 10 м.

Велоспорт

  • 5:00: мужчины, шоссе, групповая гонка.

Тяжелая атлетика

  • 7:50: женщины, 49 кг, группа А.

Стрельба из лука

  • 8:15: микст, командное первенство. Матч за 3-е место.
  • 8:15: микст, командное первенство. Финал.

Дзюдо

  • 12:10: женщины, 48 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:30: женщины, 48 кг.
  • 12:40: мужчины, 60 кг. Поединки за 3-е место.
  • 13:00: мужчины, 60 кг.

Фехтование

  • 13:30: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
  • 15:00: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.
  • 15:45: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал.

Тхэквондо

  • 14:00: женщины, до 49 кг. Поединки за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, до 58 кг. Поединки за 3-е место.
  • 16:00: женщины, до 49 кг. Финал.
  • 16:15: мужчины, до 58 кг. Финал.

25 июля

Плавание

  • 4:30: мужчины, комплексное плавание, 400 м.
  • 4:55: мужчины, вольный стиль, 400 м.
  • 5:15: женщины, комплексное плавание, 400 м.
  • 6:00: женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м.

Скейтбординг

  • 5:00: мужчины, стрит.

Стрельба

  • 5:15: женщины, пистолет пневматический, 10 м.
  • 9:30: мужчины, винтовка пневматическая, 10 м.

Велоспорт

  • 7:00: женщины, шоссе, групповая гонка.

Стрельба из лука

  • 7:45: женщины, командное первенство. Матч за 3-е место.
  • 7:45: женщины, командное первенство. Финал.

Прыжки в воду

  • 9:00: женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки.

Тяжелая атлетика

  • 9:50: мужчины, 61 кг. Финал, группа А.
  • 13:50: мужчины, 67 кг. Финал, группа А.

Дзюдо

  • 12:15: женщины, полулегкий вес, 52 кг, поединки за 3-е место.
  • 12:35: женщины, полулегкий вес, 52 кг, финал.
  • 12:45: мужчины, полулегкий вес, 66 кг, поединки за 3-е место.
  • 13:00: мужчины, полулегкий вес, 66 кг, финал.

Фехтование

  • 13:30: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
  • 15:00: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал.
  • 15:45: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.

Тхэквондо

  • 14:00: женщины, 49 – 57 кг. Поединки за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, 58 – 68 кг. Поединки за 3-е место.
  • 16:00: женщины, 49 – 57 кг. Финал.
  • 16:15: мужчины, 58 – 68 кг. Финал.

26 июля

Триатлон

  • 0:30: мужчины, индивидуальное первенство.

Плавание

  • 4:30: женщины, баттерфляй, 100 м.
  • 5:20: мужчины, брасс, 100 м.
  • 5:30: женщины, вольный стиль, 400 м.
  • 6:20: мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м.

Скейтбординг

  • 5:00: женщины, стрит.

Стрельба из лука

  • 7:45: мужчины, командное первенство. Матч за 3-е место.
  • 7:45: мужчины, командное первенство. Финал.

Стрельба

  • 8:50: женщины, круглый стенд. Финал.
  • 9:50: мужчины, круглый стенд. Финал.

Велоспорт

  • 9:00: мужчины, маунтинбайк, кросс.

Прыжки в воду

  • 9:00: мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки. Финал

Гребля на байдарках и каноэ

  • 9:30: мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки).

Дзюдо

  • 12:10: женщины, легкий вес, 57 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:30: женщины, легкий вес, 57 кг. Финал.
  • 12:40: мужчины, легкий вес, 73 кг. Поединки за 3-е место.
  • 13:00: мужчины, легкий вес, 73 кг. Финал.

Фехтование

  • 13:30: женщины, сабля, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, рапира, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
  • 15:00: женщины, сабля, индивидуальное первенство. Финал.
  • 15:45: мужчины, рапира, индивидуальное первенство. Финал.

Спортивная гимнастика

  • 13:45: женщины, многоборье, команды.

Тяжелая атлетика

  • 13:50: женщины, 55 кг. Финал, группа А.

Настольный теннис

  • 14:00: смешанные пары. Матч за 3-е место.
  • 14:00: смешанные пары. Финал.

Тхэквондо

  • 14:00: женщины, 57: 67 кг: Поединки за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, 68: 80 кг: Поединки за 3-е место.
  • 16:00: женщины, 57: 67 кг: Финал.
  • 16:15: мужчины, 68: 80 кг: Финал.

27 июля

Триатлон

  • 0:30: женщины, индивидуальное первенство.

Академическая гребля

  • 3:58: мужчины, четверка парная (4х). Финал A.
  • 4:00: женщины, четверка парная (4х). Финал A.

Плавание

  • 4:50: мужчины, вольный стиль, 200 м.
  • 5:00: женщины, спина, 100 м.
  • 5:10: мужчины, спина, 100 м.
  • 5:20: женщины, брасс, 100 м.

Стрельба

  • 5:00: микст, пистолет пневматический, 10 м, команды.
  • 9:15: микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды.

Софтбол

  • 7:00: женщины. Финал за 3-е место.
  • 14:00: женщины. Финал.

Велоспорт

  • 9:00: женщины, маунтинбайк, кросс.

Прыжки в воду

  • 9:00: женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки.

Гребля на байдарках и каноэ

  • 9:30: женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки).

Тяжелая атлетика

  • 9:50: женщины, 59 кг. Финал, группа А.
  • 13:50: женщины, 64 кг. Финал, группа А.

Конный спорт

  • 11:30: выездка, индивидуальное первенство, произвольная программа.

Дзюдо

  • 12:20: женщины, полусредний вес, 63 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:35: женщины, полусредний вес, 63 кг. Финал.
  • 12:45: мужчины, полусредний вес, 81 кг. Поединки за 3-е место.
  • 13:00: мужчины, полусредний вес, 81 кг. Финал.

Фехтование

  • 12:30: женщины, шпага, команды. Финал за 3-е место.
  • 13:30: женщины, шпага, команды. Финал.

Спортивная гимнастика

  • 13:45: женщины, многоборье, команды.

Тхэквондо

  • 14:00: женщины, +67 кг. Поединки за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, +80 кг. Поединки за 3-е место.
  • 16:00: женщины, +67 кг. Финал.
  • 16:15: мужчины, +80 кг. Финал.

28 июля

Академическая гребля

  • 3:18: женщины, двойка парная (2х). Финал A.
  • 3:30: мужчины, двойка парная (2х). Финал A.
  • 3:50: женщины, четверка распашная без рулевого (4-). Финал A.
  • 4:10: мужчины, четверка распашная без рулевого (4-). Финал A.

Серфинг

  • 4:00: женщины, шортборд.
  • 5:00: мужчины, шортборд.

Плавание

  • 4:40: женщины, вольный стиль, 200 м.
  • 4:55: мужчины, баттерфляй, 200 м.
  • 5:50: женщины, комплексное плавание, 200 м.
  • 6:00: женщины, вольный стиль, 1500 м.
  • 6:20: мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м.

Велоспорт

  • 5:30: мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом.
  • 5:30: женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом.

Прыжки в воду

  • 9:00: мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки.

Конный спорт

  • 11:30: выездка, индивидуальное первенство, произвольная программа.

Регби-7

  • 11:30: мужчины. Финал за 3-е место.
  • 12:00: мужчины. Финал.

Дзюдо

  • 12:10: женщины, средний вес, 70 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:25: женщины, средний вес, 70 кг. Финал.
  • 12:35: мужчины, средний вес, 90 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:50: мужчины, средний вес, 90 кг. Финал.

Фехтование

  • 12:30: мужчины, сабля, команды. Финал за 3-е место.
  • 13:30: мужчины, сабля, команды. Финал.

Спортивная гимнастика

  • 13:15: мужчины, многоборье, личное первенств.

Тяжелая атлетика

  • 13:50: мужчины, 73 кг. Финал, группа А.

Баскетбол 3х3

  • 14:45: женщины. Финал за 3-е место.
  • 15:15: мужчины. Финал за 3-е место.
  • 15:55: женщины. Финал.
  • 16:25: мужчины. Финал.

29 июля

Академическая гребля

  • 3:18: мужчины, двойка распашная без рулевого (2-). Финал A.
  • 3:30: женщины, двойка распашная без рулевого (2-). Финал A.
  • 3:50: мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х). Финал A.
  • 4:10: женщины, двойка парная, легкий вес (L2х). Финал A.

Плавание

  • 4:30: мужчины, вольный стиль, 800 м.
  • 4:40: мужчины, брасс, 200 м.
  • 5:20: женщины, баттерфляй, 200 м.
  • 5:25: мужчины, вольный стиль, 100 м.
  • 6:05: женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м.

Стрельба

  • 8:30: женщины, траншейный стенд.
  • 9:30: мужчины, траншейный стенд.

Гребля на байдарках и каноэ

  • 9:30: женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки).

Дзюдо

  • 12:05: женщины, полутяжелый вес, 78 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:25: женщины, полутяжелый вес, 78 кг. Финал.
  • 12:35: мужчины, полутяжелый вес, 100 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:50: мужчины, полутяжелый вес, 100 кг. Финал.

Фехтование

  • 12:30: женщины, рапира, команды. Финал за 3-е место.
  • 13:45: женщины, рапира, команды. Финал.

Спортивная гимнастика

  • 13:50: женщины, многоборье, личное первенство.

Настольный теннис

  • 14:00: женщины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
  • 14:00: женщины, одиночный разряд. Финал.

30 июля

Бадминтон

  • 3:00: смешанный разряд. Матч за 3-е место.
  • 9:30: смешанный разряд. Финал.

Гребля академическая

  • 3:33: женщины, одиночка (1х). Финал A.
  • 3:45: мужчины, одиночка (1х). Финал A.
  • 4:05: женщины, восьмерка с рулевым (8+). Финал A.
  • 4:25: мужчины, восьмерка с рулевым (8+). Финал A.

Велоспорт

  • 4:00: мужчины, BMX, гонка.
  • 4:00: женщины, BMX, гонка.

Плавание

  • 4:40: женщины, брасс, 200 м.
  • 4:50: мужчины, спина, 200 м.
  • 5:00: женщины, вольный стиль, 100 м.
  • 5:15: мужчины, комплексное плавание, 200 м.

Теннис

  • 6:00: мужчины, парный разряд. Финал.
  • 6:00: мужчины, парный разряд. Матч за 3-е место.

Стрельба

  • 8:00: женщины, пистолет спортивный, 25 м.

Стрельба из лука

  • 8:45: женщины, личное первенство. Матч за 3-е место.
  • 8:45: женщины, личное первенство. Финал.

Прыжки на батуте

  • 8:50: женщины, индивидуальное первенство.

Гребля на байдарках и каноэ

  • 9:30: мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки).

Дзюдо

  • 12:10: женщины, тяжелый вес, +78 кг. Поединки за 3-е место.
  • 12:25: женщины, тяжелый вес, +78 кг. Финал.
  • 12:40: мужчины, тяжелый вес, +100 кг. Поединки за 3-е место.
  • 13:00: мужчины, тяжелый вес, +100 кг. Финал.

Фехтование

  • 12:30: мужчины, шпага, команды. Финал за 3-е место.
  • 13:30: мужчины, шпага, команды. Финал.

Настольный теннис

  • 14:00: мужчины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
  • 14:00: мужчины, одиночный разряд. Финал.

Легкая атлетика

  • 14:30: мужчины, 10000 м. 

31 июля

Триатлон

  • 1:30: смешанная эстафета.

Плавание

  • 4:30: мужчины, баттерфляй, 100 м.
  • 4:40: женщины, спина, 200 м. 
  • 4:50: женщины, вольный стиль, 800 м.
  • 5:40: микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.

Бокс

  • 5:00: женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала №1.
  • 11:00: женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала №2.

Стрельба

  • 7:30: микст, траншейный стенд, команды.
  • 10:00: женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений.

Стрельба из лука

  • 8:45: мужчины, личное первенство. Матч за 3-е место.
  • 8:45: мужчины, личное первенство. Финал.

Прыжки на батуте

  • 8:50: мужчины, индивидуальное первенство.

Парусный спорт

  • 9:30: женщины, виндсерфинг (RS:X).
  • 10:00: мужчины, виндсерфинг (RS:X).

Тяжелая атлетика

  • 9:50: мужчины, 81 кг. Финал, группа А.
  • 13:50: мужчины, 96 кг. Финал, группа А.

Дзюдо

  • 11:00: микст, командный турнир. За 3-е место.
  • 13:00: микст, командный турнир. Финал.

Регби-7

  • 11:30: женщины. Финал за 3-е место.
  • 12:00: женщины. Финал.

Бадминтон

  • 12:00: мужчины, парный разряд. Матч за 3-е место.
  • 12:00: мужчины, парный разряд. Финал.

Фехтование

  • 12:30: женщины, сабля, команды. Финал за 3-е место.
  • 13:30: женщины, сабля, команды. Финал.

Легкая атлетика

  • 14:15: мужчины, метание диска. Финал.
  • 15:35: смешанная эстафета 4х400 м. Финал.
  • 15:50: женщины, 100 м. Финал.

1 августа

Гольф

  • 1:30: мужчины, индивидуальное первенство. Финал.

Велоспорт

  • 4:10: мужчины, BMX, фристайл.
  • 4:10: женщины, BMX, фристайл.

Легкая атлетика

  • 4:35: женщины, толкание ядра.
  • 13:10: мужчины, прыжки в высоту.
  • 14:20: женщины, тройной прыжок.
  • 15:50: мужчины, 100 м.

Плавание

  • 4:30: мужчины, вольный стиль, 50 м.
  • 4:40: женщины, вольный стиль, 50 м.
  • 4:45: мужчины, вольный стиль, 1500 м.
  • 5:30: женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.
  • 5:40: мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.

Бокс

  • 5:00: мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала №1.
  • 5:00: мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала №1.
  • 11:00: мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала №2.
  • 11:00: мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала №2.

Теннис

  • 6:00: мужчины, одиночный разряд: Финал.
  • 6:00: женщины, парный разряд: Финал.
  • 6:00: смешанные пары: Финал.

Прыжки в воду

  • 09:00: женщины, трамплин 3 м.

Парусный спорт

  • 9:30: женщины, класс Лазер Радиал.
  • 10:00: мужчины, класс Лазер.

Гимнастика спортивная

  • 11:00: мужчины, вольные упражнения.
  • 11:45: женщины, опорный прыжок.
  • 12:30: мужчины, упражнения на коне.
  • 13:15: женщины, упражнения на брусьях.

Фехтование

  • 12:30: мужчины, рапира, команды. Финал за 3-е место.
  • 13:45: мужчины, рапира, команды. Финал.

Тяжелая атлетика

  • 13:50: женщины, 76 кг. Финал, группа А.

Бадминтон

  • 14:30: женщины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
  • 14:30: женщины, одиночный разряд. Финал.

2 августа

Легкая атлетика

  • 4:20: мужчины, прыжки в длину.
  • 5:50: женщины, 100 м с барьерами.
  • 14:00: женщины, метание диска.
  • 15:15: мужчины, 3000 м стиплчейз.
  • 15:40: женщины, 5000 м.

Бадминтон

  • 7:00: женщины, парный разряд. Матч за 3-е место.
  • 7:00: женщины, парный разряд. Финал.
  • 14:00: мужчины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
  • 14:00: мужчины, одиночный разряд. Финал.

Стрельба

  • 8:30: мужчины, пистолет скорострельный, 25 м. 
  • 10:50: мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из трех положений.

Парусный спорт

  • 9:30: женщины, класс 49-ый FX.
  • 10:00: мужчины, класс 49-й.

Тяжелая атлетика

  • 9:50: женщины, 87 кг: Финал, группа А.
  • 13:50: женщины, +87 кг: Финал, группа А.

Спортивная гимнастика

  • 11:00: мужчины, упражнения на кольцах.
  • 11:45: женщины, вольные упражнения.
  • 12:30: мужчины, опорный прыжок.

Конный спорт

  • 11:00: троеборье, командное первенство, конкур, финал.
  • 14:45: троеборье, индивидуальное первенство, конкур, финал.

Велоспорт

  • 12:00: женщины, трек, командный спринт.

Борьба греко-римская

  • 13:15: мужчины, легкий вес, 60 кг. Финалы за 3-е место.
  • 13:35: мужчины, легкий вес, 60 кг. Финал.
  • 13:55: мужчины, супертяжелый вес, 130 кг. Финалы за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, супертяжелый вес, 130 кг. Финал.

Борьба вольная

  • 14:55: женщины, тяжелый вес, 76 кг. Финалы за 3-е место.
  • 15:15: женщины, тяжелый вес, 76 кг. Финал.

3 августа

Легкая атлетика      

  • 4:50: женщины, прыжки в длину.
  • 6:20: мужчины, 400 м с барьерами.
  • 13:20: мужчины, прыжки с шестом.
  • 14:35: женщины, метание молота.
  • 15:25: женщины, 800 м.
  • 15:50: женщины, 200 м.

Бокс

  • 5:00: мужчины, полулегкий вес, 57 кг. 1/2 Финала №1.
  • 5:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг. 1/2 Финала №1.
  • 5:00: женщины, полулегкий вес, 57 кг. Финал.
  • 11:00: мужчины, полулегкий вес, 57 кг. 1/2 Финала №2.
  • 11:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг. 1/2 Финала №2.
  • 11:00: мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг. Финал.

Гребля на байдарках и каноэ

  • 5:35: женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м. Финал A.
  • 5:55: мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м. Финал A.
  • 6:25: мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м. Финал A.
  • 6:55: женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м. Финал A.

Парусный спорт

  • 8:30: мужчины, класс Финн.
  • 9:00: класс Накра 17, открытый.

Прыжки в воду       

  • 9:00: мужчины, трамплин 3 м.

Спортивная гимнастика

  • 11:00: мужчины, упражнения на брусьях.
  • 11:45: женщины, упражнения на бревне.
  • 12:30: мужчины, упражнения на перекладине.

Велоспорт

  • 11:05: женщины, трек, командная гонка преследования.
  • 11:35: мужчины, трек, командный спринт.

Борьба вольная

  • 14:55: женщины, полутяжелый вес, 68 кг: Финалы за 3-е место.
  • 15:15: женщины, полутяжелый вес, 68 кг: Финал.

Борьба греко-римская

  • 13:15: мужчины, средний вес, 77 кг. Финалы за 3-е место.
  • 13:35: мужчины, средний вес, 77 кг. Финал.
  • 13:55: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финалы за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финал.

4 августа

Плавание

  • 0:30: женщины, 10 км, открытая вода.

Скейтбординг

  • 5:00: женщины, парк.

Легкая атлетика

  • 5:30: женщины, 400 м с барьерами.
  • 14:00: женщины, 3000 м стиплчейз.
  • 14:15: мужчины, метание молота.
  • 15:05: мужчины, 800 м.
  • 15:55: мужчины, 200 м.

Бокс

  • 8:00: женщины, наилегчайший вес, 51 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: женщины, полусредний, 69 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: мужчины, супертяжелый вес, +91 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: мужчины, полутяжелый, 81 кг. Финал.

Парусный спорт

  • 8:30: женщины, класс 470.
  • 9:00: мужчины, класс 470.

Велоспорт

  • 11:45: мужчины, трек, командная гонка преследования.

Конный спорт

  • 13:00: конкур, индивидуальное первенство.

Борьба греко-римская

  • 13:15: мужчины, полусредний вес, 67 кг. Финалы за 3-е место.
  • 13:35: мужчины, полусредний вес, 67 кг. Финал.
  • 13:55: мужчины, полутяжелый вес, 87 кг. Финалы за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, полутяжелый вес, 87 кг. Финал.

Синхронное плавание

  • 13:30: женщины, дуэты.

Тяжелая атлетика

  • 13:50: мужчины, +109 кг. Финал, группа А.

Борьба вольная

  • 14:55: женщины, средний вес, 62 кг. Финалы за 3-е место.
  • 15:15: женщины, средний вес, 62 кг. Финал.

5 августа

Плавание

  • 0:30: мужчины, 10 км, открытая вода.

Хоккей на траве

  • 4:30: мужчины. Финал за 3-е место.
  • 13:00: мужчины. Финал.

Легкая атлетика

  • 5:00: мужчины, тройной прыжок. 
  • 5:05: мужчины, толкание ядра.
  • 5:55: мужчины, 110 м с барьерами.
  • 10:30: мужчины, 20 км ходьба.
  • 13:20: женщины, прыжки с шестом.
  • 15:00: мужчины, 400 м.
  • 15:20: женщины, семиборье: 800 м.
  • 15:40: мужчины, десятиборье: 1500 м.

Скейтбординг

  • 5:00: мужчины, парк.

Настольный теннис

  • 5:00: женщины, командное первенство. Матч за 3-е место.
  • 13:30: женщины, командное первенство. Финал.

Гребля на байдарках и каноэ

  • 5:35: мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м. Финал A.
  • 5:55: женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м. Финал A.
  • 6:25: женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м. Финал A.
  • 6:55: мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м. Финал A.

Бокс

  • 8:00: женщины, легкий вес, 60 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: мужчины, наилегчайший вес, 52 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: мужчины, 2-ой средний, 75 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: мужчины, полулегкий вес, 57 кг. Финал.

Прыжки в воду               

  • 9:00: женщины, вышка 10 м.

Футбол

  • 11:00: женщины. Финал за 3-е место.

Спортивное скалолазание

  • 11:30: мужчины, индивидуальное первенство (скорость, боулдеринг, сложность).

Велоспорт

  • 11:45: женщины, трек, кейрин.
  • 11:55: мужчины, трек, омниум: гонка по очкам.

Каратэ

  • 13:00: женщины, ката. Поединки за 3-е место.
  • 13:15: женщины, ката. Финал.
  • 14:00: мужчины, 67 кг. Финал.
  • 14:15: женщины, 55 кг. Финал.

Борьба вольная

  • 13:15: мужчины, легчайший вес, 57 кг. Финалы за 3-е место.
  • 13:35: мужчины, легчайший вес, 57 кг. Финал.
  • 13:55: мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг. Финалы за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг. Финал.
  • 14:55: женщины, легкий вес, 57 кг. Финалы за 3-е место.
  • 15:15: женщины, легкий вес, 57 кг. Финал.

Легкая атлетика

  • 23:30: мужчины, 50 км ходьба.

6 августа

Пляжный волейбол

  • 4:00: женщины. Финал за 3-е место.
  • 4:00: женщины. Финал.

Хоккей на траве

  • 4:30: женщины. Матч за 3-е место.
  • 13:00: женщины. Финал.

Настольный теннис

  • 5:00: мужчины, командное первенство. Матч за 3-е место.
  • 13:30: мужчины, командное первенство. Финал.

Футбол

  • 5:00: женщины. Финал.
  • 14:00: мужчины. Матч за 3-е место.

Бокс

  • 8:00: женщины, средний вес, 75 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: мужчины, легкий вес, 63 кг. 1/2 Финала.
  • 8:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг. Финал.

Легкая атлетика

  • 10:30: женщины, 20 км ходьба. 
  • 14:50: женщины, метание копья. 
  • 15:00: мужчины, 5000 м.
  • 15:35: женщины, 400 м.
  • 15:50: женщины, 1500 м.
  • 16:30: женщины, 4х100 м эстафета.
  • 16:50: мужчины, 4х100 м эстафета.

Велоспорт

  • 11:15: женщины, трек, мэдисон. Финал.
  • 12:00: мужчины, трек, спринт индивидуальный. Заезды за 3-е место.
  • 12:00: мужчины, трек, спринт индивидуальный. Финальные заезды.

Спортивное скалолазание

  • 11:30: женщины, индивидуальное первенство (скорость, боулдеринг, сложность).

Каратэ

  • 13:00: мужчины, ката. Поединки за 3-е место.
  • 13:15: мужчины, ката. Финал.
  • 14:00: женщины, 61 кг. Финал.
  • 14:15: мужчины, 75 кг. Финал.

Современное пятиборье

  • 13:00: женщины, индивидуальное первенство: комбинация (стрельба + бег).

Борьба вольная

  • 13:15: мужчины, средний вес, 74 кг. Финалы за 3-е место.
  • 13:35: мужчины, средний вес, 74 кг. Финал.
  • 13:55: мужчины, супертяжелый вес, 125 кг. Финалы за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, супертяжелый вес, 125 кг. Финал.
  • 14:55: женщины, легчайший вес, 53 кг. Финалы за 3-е место.
  • 15:15: женщины, легчайший вес, 53 кг. Финал.

7 августа

Легкая атлетика

  • 1:00: женщины, марафон.
  • 13:35: женщины, прыжки в высоту.
  • 13:45: женщины, 10000 м.
  • 14:00: мужчины, метание копья.
  • 14:40: мужчины, 1500 м.
  • 15:30: женщины, 4х400 м эстафета.
  • 15:50: мужчины, 4х400 м эстафета.

Гольф

  • 1:30: женщины, индивидуальное первенство.

Пляжный волейбол

  • 4:00: мужчины. Финал за 3-е место.
  • 4:00: мужчины. Финал.

Гребля на байдарках и каноэ

  • 5:10: мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м. Финал A.
  • 5:30: женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м. Финал A.
  • 5:50: женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м. Финал A.
  • 6:10: мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м. Финал A.

Баскетбол

  • 5:30: мужчины. Матч за 3-е место.
  • 10:00: женщины. Финал за 3-е место.
  • 14:00: мужчины. Финал.

Бейсбол

  • 6:00: мужчины. Финал за 3-е место.
  • 13:00: мужчины. Финал.

Волейбол

  • 7:30: мужчины. Финал за 3-е место.
  • 15:15: мужчины. Финал.

Водное поло

  • 7:40: женщины. Финал за 3-е место.
  • 10:30: женщины. Финал.

Бокс

  • 8:00: мужчины, наилегчайший вес, 52 кг.
  • 8:00: мужчины, 2-ой средний, 75 кг.
  • 8:00: женщины, наилегчайший вес, 51 кг.
  • 8:00: женщины, полусредний, 69 кг.

Прыжки в воду

  • 9:00: мужчины, вышка 10 м.

Художественная гимнастика

  • 9:20: женщины, многоборье, личное первенство

Велоспорт

  • 10:55: мужчины, трек, мэдисон.

Гандбол

  • 11:00: мужчины. Финал за 3-е место. 
  • 15:00: мужчины. Финал.

Каратэ

  • 12:00: женщины, +61 кг. Финал.
  • 12:30: мужчины, +75 кг. Финал.

Современное пятиборье

  • 13:00: мужчины, индивидуальное первенство: комбинация (стрельба + бег).

Конный спорт

  • 13:00: конкур, командное первенство.

Синхронное плавание

  • 13:30: женщины, команды.

Борьба вольная

  • 13:30: мужчины, легкий вес, 65 кг. Финалы за 3-е место.
  • 13:45: мужчины, легкий вес, 65 кг. Финал.
  • 14:00: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финалы за 3-е место.
  • 14:15: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финал.
  • 14:45: женщины, наилегчайший вес, 50 кг. Финалы за 3-е место.
  • 15:00: женщины, наилегчайший вес, 50 кг. Финал.

Футбол

  • 14:30: мужчины. Финал.

8 августа

Легкая атлетика

  • 1:00: мужчины, марафон.

Волейбол

  • 3:00: женщины. Финал за 3-е место.
  • 7:30: женщины. Финал.

Гандбол

  • 5:00: женщины. Финал за 3-е место.
  • 9:00: женщины. Финал.

Художественная гимнастика

  • 5:00: женщины, групповые упражнения.

Велоспорт

  • 5:20: женщины, трек, спринт индивидуальный. Заезды за 3-е место.
  • 5:20: женщины, трек, спринт индивидуальный: Финальные заезды.
  • 6:00: мужчины, трек, кейрин.
  • 6:25: женщины, трек, омниум, гонка по очкам.

Баскетбол

  • 5:30: женщины. Финал.

Водное поло

  • 7:40: мужчины. Финал за 3-е место.
  • 10:30: мужчины. Финал.

Бокс

  • 8:00: женщины, легкий вес, 60 кг. Финал.
  • 8:00: женщины, средний вес, 75 кг. Финал.
  • 8:00: мужчины, легкий вес, 63 кг. Финал.
  • 8:00: мужчины, супертяжелый вес, +91 кг. Финал.

Закрытие Олимпиады

  • 14:00 – церемония закрытия Олимпийских игр.
Все фото: ZUMAPRESS.com / AFLO / dpa / imago sportfotodienst / Xinhua / Global Look Press
Еще по теме
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
Девизы Олимпиады придумали священники. Один из них – когда на марафоне чуть не умер фаворит
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020