Олимпиада-2020. Расписание и календарь всех дней по всем видам спорта

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.

В расписании Олимпиады, где и когда будут разыгрываться медали , указан вид спорта и вид соревнований. Время – московское.

Здесь – только медальные соревнования без квалификаций:

23 июля

Открытие Олимпиады

14:00 – церемония открытия Олимпийских игр.

24 июля

Стрельба

4:45: женщины, винтовка пневматическая, 10 м.

9:30: мужчины, пистолет пневматический, 10 м.

Велоспорт

5:00: мужчины, шоссе, групповая гонка.

Тяжелая атлетика

7:50: женщины, 49 кг, группа А.

Стрельба из лука

8:15: микст, командное первенство. Матч за 3-е место.

8:15: микст, командное первенство. Финал.

Дзюдо

12:10: женщины, 48 кг. Поединки за 3-е место.

12:30: женщины, 48 кг.

12:40: мужчины, 60 кг. Поединки за 3-е место.

13:00: мужчины, 60 кг.

Фехтование

13:30: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.

14:15: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.

15:00: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.

15:45: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал.

Тхэквондо

14:00: женщины, до 49 кг. Поединки за 3-е место.

14:15: мужчины, до 58 кг. Поединки за 3-е место.

16:00: женщины, до 49 кг. Финал.

16:15: мужчины, до 58 кг. Финал.

25 июля

Плавание

4:30: мужчины, комплексное плавание, 400 м.

4:55: мужчины, вольный стиль, 400 м.

5:15: женщины, комплексное плавание, 400 м.

6:00: женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м.

Скейтбординг

5:00: мужчины, стрит.

Стрельба

5:15: женщины, пистолет пневматический, 10 м.

9:30: мужчины, винтовка пневматическая, 10 м.

Велоспорт

7:00: женщины, шоссе, групповая гонка.

Стрельба из лука

7:45: женщины, командное первенство. Матч за 3-е место.

7:45: женщины, командное первенство. Финал.

Прыжки в воду

9:00: женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки.

Тяжелая атлетика

9:50: мужчины, 61 кг. Финал, группа А.

13:50: мужчины, 67 кг. Финал, группа А.

Дзюдо

12:15: женщины, полулегкий вес, 52 кг, поединки за 3-е место.

12:35: женщины, полулегкий вес, 52 кг, финал.

12:45: мужчины, полулегкий вес, 66 кг, поединки за 3-е место.

13:00: мужчины, полулегкий вес, 66 кг, финал.

Фехтование

13:30: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.

14:15: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.

15:00: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал.

15:45: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.

Тхэквондо