Олимпиада-2020. Расписание и календарь всех дней по всем видам спорта
Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.
В расписании Олимпиады, где и когда будут разыгрываться медали, указан вид спорта и вид соревнований. Время – московское.
Здесь – только медальные соревнования без квалификаций:
23 июля
Открытие Олимпиады
- 14:00 – церемония открытия Олимпийских игр.
24 июля
Стрельба
- 4:45: женщины, винтовка пневматическая, 10 м.
- 9:30: мужчины, пистолет пневматический, 10 м.
Велоспорт
- 5:00: мужчины, шоссе, групповая гонка.
Тяжелая атлетика
- 7:50: женщины, 49 кг, группа А.
Стрельба из лука
- 8:15: микст, командное первенство. Матч за 3-е место.
- 8:15: микст, командное первенство. Финал.
Дзюдо
- 12:10: женщины, 48 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:30: женщины, 48 кг.
- 12:40: мужчины, 60 кг. Поединки за 3-е место.
- 13:00: мужчины, 60 кг.
Фехтование
- 13:30: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
- 14:15: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
- 15:00: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.
- 15:45: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал.
Тхэквондо
- 14:00: женщины, до 49 кг. Поединки за 3-е место.
- 14:15: мужчины, до 58 кг. Поединки за 3-е место.
- 16:00: женщины, до 49 кг. Финал.
- 16:15: мужчины, до 58 кг. Финал.
25 июля
Плавание
- 4:30: мужчины, комплексное плавание, 400 м.
- 4:55: мужчины, вольный стиль, 400 м.
- 5:15: женщины, комплексное плавание, 400 м.
- 6:00: женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м.
Скейтбординг
- 5:00: мужчины, стрит.
Стрельба
- 5:15: женщины, пистолет пневматический, 10 м.
- 9:30: мужчины, винтовка пневматическая, 10 м.
Велоспорт
- 7:00: женщины, шоссе, групповая гонка.
Стрельба из лука
- 7:45: женщины, командное первенство. Матч за 3-е место.
- 7:45: женщины, командное первенство. Финал.
Прыжки в воду
- 9:00: женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки.
Тяжелая атлетика
- 9:50: мужчины, 61 кг. Финал, группа А.
- 13:50: мужчины, 67 кг. Финал, группа А.
Дзюдо
- 12:15: женщины, полулегкий вес, 52 кг, поединки за 3-е место.
- 12:35: женщины, полулегкий вес, 52 кг, финал.
- 12:45: мужчины, полулегкий вес, 66 кг, поединки за 3-е место.
- 13:00: мужчины, полулегкий вес, 66 кг, финал.
Фехтование
- 13:30: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
- 14:15: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
- 15:00: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал.
- 15:45: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.
Тхэквондо
- 14:00: женщины, 49 – 57 кг. Поединки за 3-е место.
- 14:15: мужчины, 58 – 68 кг. Поединки за 3-е место.
- 16:00: женщины, 49 – 57 кг. Финал.
- 16:15: мужчины, 58 – 68 кг. Финал.
26 июля
Триатлон
- 0:30: мужчины, индивидуальное первенство.
Плавание
- 4:30: женщины, баттерфляй, 100 м.
- 5:20: мужчины, брасс, 100 м.
- 5:30: женщины, вольный стиль, 400 м.
- 6:20: мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м.
Скейтбординг
- 5:00: женщины, стрит.
Стрельба из лука
- 7:45: мужчины, командное первенство. Матч за 3-е место.
- 7:45: мужчины, командное первенство. Финал.
Стрельба
- 8:50: женщины, круглый стенд. Финал.
- 9:50: мужчины, круглый стенд. Финал.
Велоспорт
- 9:00: мужчины, маунтинбайк, кросс.
Прыжки в воду
- 9:00: мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки. Финал
Гребля на байдарках и каноэ
- 9:30: мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки).
Дзюдо
- 12:10: женщины, легкий вес, 57 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:30: женщины, легкий вес, 57 кг. Финал.
- 12:40: мужчины, легкий вес, 73 кг. Поединки за 3-е место.
- 13:00: мужчины, легкий вес, 73 кг. Финал.
Фехтование
- 13:30: женщины, сабля, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
- 14:15: мужчины, рапира, индивидуальное первенство. Финал за 3-е место.
- 15:00: женщины, сабля, индивидуальное первенство. Финал.
- 15:45: мужчины, рапира, индивидуальное первенство. Финал.
Спортивная гимнастика
- 13:45: женщины, многоборье, команды.
Тяжелая атлетика
- 13:50: женщины, 55 кг. Финал, группа А.
Настольный теннис
- 14:00: смешанные пары. Матч за 3-е место.
- 14:00: смешанные пары. Финал.
Тхэквондо
- 14:00: женщины, 57: 67 кг: Поединки за 3-е место.
- 14:15: мужчины, 68: 80 кг: Поединки за 3-е место.
- 16:00: женщины, 57: 67 кг: Финал.
- 16:15: мужчины, 68: 80 кг: Финал.
27 июля
Триатлон
- 0:30: женщины, индивидуальное первенство.
Академическая гребля
- 3:58: мужчины, четверка парная (4х). Финал A.
- 4:00: женщины, четверка парная (4х). Финал A.
Плавание
- 4:50: мужчины, вольный стиль, 200 м.
- 5:00: женщины, спина, 100 м.
- 5:10: мужчины, спина, 100 м.
- 5:20: женщины, брасс, 100 м.
Стрельба
- 5:00: микст, пистолет пневматический, 10 м, команды.
- 9:15: микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды.
Софтбол
- 7:00: женщины. Финал за 3-е место.
- 14:00: женщины. Финал.
Велоспорт
- 9:00: женщины, маунтинбайк, кросс.
Прыжки в воду
- 9:00: женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки.
Гребля на байдарках и каноэ
- 9:30: женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки).
Тяжелая атлетика
- 9:50: женщины, 59 кг. Финал, группа А.
- 13:50: женщины, 64 кг. Финал, группа А.
Конный спорт
- 11:30: выездка, индивидуальное первенство, произвольная программа.
Дзюдо
- 12:20: женщины, полусредний вес, 63 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:35: женщины, полусредний вес, 63 кг. Финал.
- 12:45: мужчины, полусредний вес, 81 кг. Поединки за 3-е место.
- 13:00: мужчины, полусредний вес, 81 кг. Финал.
Фехтование
- 12:30: женщины, шпага, команды. Финал за 3-е место.
- 13:30: женщины, шпага, команды. Финал.
Спортивная гимнастика
- 13:45: женщины, многоборье, команды.
Тхэквондо
- 14:00: женщины, +67 кг. Поединки за 3-е место.
- 14:15: мужчины, +80 кг. Поединки за 3-е место.
- 16:00: женщины, +67 кг. Финал.
- 16:15: мужчины, +80 кг. Финал.
28 июля
Академическая гребля
- 3:18: женщины, двойка парная (2х). Финал A.
- 3:30: мужчины, двойка парная (2х). Финал A.
- 3:50: женщины, четверка распашная без рулевого (4-). Финал A.
- 4:10: мужчины, четверка распашная без рулевого (4-). Финал A.
Серфинг
- 4:00: женщины, шортборд.
- 5:00: мужчины, шортборд.
Плавание
- 4:40: женщины, вольный стиль, 200 м.
- 4:55: мужчины, баттерфляй, 200 м.
- 5:50: женщины, комплексное плавание, 200 м.
- 6:00: женщины, вольный стиль, 1500 м.
- 6:20: мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м.
Велоспорт
- 5:30: мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом.
- 5:30: женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом.
Прыжки в воду
- 9:00: мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки.
Конный спорт
- 11:30: выездка, индивидуальное первенство, произвольная программа.
Регби-7
- 11:30: мужчины. Финал за 3-е место.
- 12:00: мужчины. Финал.
Дзюдо
- 12:10: женщины, средний вес, 70 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:25: женщины, средний вес, 70 кг. Финал.
- 12:35: мужчины, средний вес, 90 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:50: мужчины, средний вес, 90 кг. Финал.
Фехтование
- 12:30: мужчины, сабля, команды. Финал за 3-е место.
- 13:30: мужчины, сабля, команды. Финал.
Спортивная гимнастика
- 13:15: мужчины, многоборье, личное первенств.
Тяжелая атлетика
- 13:50: мужчины, 73 кг. Финал, группа А.
Баскетбол 3х3
- 14:45: женщины. Финал за 3-е место.
- 15:15: мужчины. Финал за 3-е место.
- 15:55: женщины. Финал.
- 16:25: мужчины. Финал.
29 июля
Академическая гребля
- 3:18: мужчины, двойка распашная без рулевого (2-). Финал A.
- 3:30: женщины, двойка распашная без рулевого (2-). Финал A.
- 3:50: мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х). Финал A.
- 4:10: женщины, двойка парная, легкий вес (L2х). Финал A.
Плавание
- 4:30: мужчины, вольный стиль, 800 м.
- 4:40: мужчины, брасс, 200 м.
- 5:20: женщины, баттерфляй, 200 м.
- 5:25: мужчины, вольный стиль, 100 м.
- 6:05: женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м.
Стрельба
- 8:30: женщины, траншейный стенд.
- 9:30: мужчины, траншейный стенд.
Гребля на байдарках и каноэ
- 9:30: женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки).
Дзюдо
- 12:05: женщины, полутяжелый вес, 78 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:25: женщины, полутяжелый вес, 78 кг. Финал.
- 12:35: мужчины, полутяжелый вес, 100 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:50: мужчины, полутяжелый вес, 100 кг. Финал.
Фехтование
- 12:30: женщины, рапира, команды. Финал за 3-е место.
- 13:45: женщины, рапира, команды. Финал.
Спортивная гимнастика
- 13:50: женщины, многоборье, личное первенство.
Настольный теннис
- 14:00: женщины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
- 14:00: женщины, одиночный разряд. Финал.
30 июля
Бадминтон
- 3:00: смешанный разряд. Матч за 3-е место.
- 9:30: смешанный разряд. Финал.
Гребля академическая
- 3:33: женщины, одиночка (1х). Финал A.
- 3:45: мужчины, одиночка (1х). Финал A.
- 4:05: женщины, восьмерка с рулевым (8+). Финал A.
- 4:25: мужчины, восьмерка с рулевым (8+). Финал A.
Велоспорт
- 4:00: мужчины, BMX, гонка.
- 4:00: женщины, BMX, гонка.
Плавание
- 4:40: женщины, брасс, 200 м.
- 4:50: мужчины, спина, 200 м.
- 5:00: женщины, вольный стиль, 100 м.
- 5:15: мужчины, комплексное плавание, 200 м.
Теннис
- 6:00: мужчины, парный разряд. Финал.
- 6:00: мужчины, парный разряд. Матч за 3-е место.
Стрельба
- 8:00: женщины, пистолет спортивный, 25 м.
Стрельба из лука
- 8:45: женщины, личное первенство. Матч за 3-е место.
- 8:45: женщины, личное первенство. Финал.
Прыжки на батуте
- 8:50: женщины, индивидуальное первенство.
Гребля на байдарках и каноэ
- 9:30: мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки).
Дзюдо
- 12:10: женщины, тяжелый вес, +78 кг. Поединки за 3-е место.
- 12:25: женщины, тяжелый вес, +78 кг. Финал.
- 12:40: мужчины, тяжелый вес, +100 кг. Поединки за 3-е место.
- 13:00: мужчины, тяжелый вес, +100 кг. Финал.
Фехтование
- 12:30: мужчины, шпага, команды. Финал за 3-е место.
- 13:30: мужчины, шпага, команды. Финал.
Настольный теннис
- 14:00: мужчины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
- 14:00: мужчины, одиночный разряд. Финал.
Легкая атлетика
- 14:30: мужчины, 10000 м.
31 июля
Триатлон
- 1:30: смешанная эстафета.
Плавание
- 4:30: мужчины, баттерфляй, 100 м.
- 4:40: женщины, спина, 200 м.
- 4:50: женщины, вольный стиль, 800 м.
- 5:40: микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.
Бокс
- 5:00: женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала №1.
- 11:00: женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/2 Финала №2.
Стрельба
- 7:30: микст, траншейный стенд, команды.
- 10:00: женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений.
Стрельба из лука
- 8:45: мужчины, личное первенство. Матч за 3-е место.
- 8:45: мужчины, личное первенство. Финал.
Прыжки на батуте
- 8:50: мужчины, индивидуальное первенство.
Парусный спорт
- 9:30: женщины, виндсерфинг (RS:X).
- 10:00: мужчины, виндсерфинг (RS:X).
Тяжелая атлетика
- 9:50: мужчины, 81 кг. Финал, группа А.
- 13:50: мужчины, 96 кг. Финал, группа А.
Дзюдо
- 11:00: микст, командный турнир. За 3-е место.
- 13:00: микст, командный турнир. Финал.
Регби-7
- 11:30: женщины. Финал за 3-е место.
- 12:00: женщины. Финал.
Бадминтон
- 12:00: мужчины, парный разряд. Матч за 3-е место.
- 12:00: мужчины, парный разряд. Финал.
Фехтование
- 12:30: женщины, сабля, команды. Финал за 3-е место.
- 13:30: женщины, сабля, команды. Финал.
Легкая атлетика
- 14:15: мужчины, метание диска. Финал.
- 15:35: смешанная эстафета 4х400 м. Финал.
- 15:50: женщины, 100 м. Финал.
1 августа
Гольф
- 1:30: мужчины, индивидуальное первенство. Финал.
Велоспорт
- 4:10: мужчины, BMX, фристайл.
- 4:10: женщины, BMX, фристайл.
Легкая атлетика
- 4:35: женщины, толкание ядра.
- 13:10: мужчины, прыжки в высоту.
- 14:20: женщины, тройной прыжок.
- 15:50: мужчины, 100 м.
Плавание
- 4:30: мужчины, вольный стиль, 50 м.
- 4:40: женщины, вольный стиль, 50 м.
- 4:45: мужчины, вольный стиль, 1500 м.
- 5:30: женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.
- 5:40: мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.
Бокс
- 5:00: мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала №1.
- 5:00: мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала №1.
- 11:00: мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/2 Финала №2.
- 11:00: мужчины, полутяжелый, 81 кг: 1/2 Финала №2.
Теннис
- 6:00: мужчины, одиночный разряд: Финал.
- 6:00: женщины, парный разряд: Финал.
- 6:00: смешанные пары: Финал.
Прыжки в воду
- 09:00: женщины, трамплин 3 м.
Парусный спорт
- 9:30: женщины, класс Лазер Радиал.
- 10:00: мужчины, класс Лазер.
Гимнастика спортивная
- 11:00: мужчины, вольные упражнения.
- 11:45: женщины, опорный прыжок.
- 12:30: мужчины, упражнения на коне.
- 13:15: женщины, упражнения на брусьях.
Фехтование
- 12:30: мужчины, рапира, команды. Финал за 3-е место.
- 13:45: мужчины, рапира, команды. Финал.
Тяжелая атлетика
- 13:50: женщины, 76 кг. Финал, группа А.
Бадминтон
- 14:30: женщины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
- 14:30: женщины, одиночный разряд. Финал.
2 августа
Легкая атлетика
- 4:20: мужчины, прыжки в длину.
- 5:50: женщины, 100 м с барьерами.
- 14:00: женщины, метание диска.
- 15:15: мужчины, 3000 м стиплчейз.
- 15:40: женщины, 5000 м.
Бадминтон
- 7:00: женщины, парный разряд. Матч за 3-е место.
- 7:00: женщины, парный разряд. Финал.
- 14:00: мужчины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
- 14:00: мужчины, одиночный разряд. Финал.
Стрельба
- 8:30: мужчины, пистолет скорострельный, 25 м.
- 10:50: мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из трех положений.
Парусный спорт
- 9:30: женщины, класс 49-ый FX.
- 10:00: мужчины, класс 49-й.
Тяжелая атлетика
- 9:50: женщины, 87 кг: Финал, группа А.
- 13:50: женщины, +87 кг: Финал, группа А.
Спортивная гимнастика
- 11:00: мужчины, упражнения на кольцах.
- 11:45: женщины, вольные упражнения.
- 12:30: мужчины, опорный прыжок.
Конный спорт
- 11:00: троеборье, командное первенство, конкур, финал.
- 14:45: троеборье, индивидуальное первенство, конкур, финал.
Велоспорт
- 12:00: женщины, трек, командный спринт.
Борьба греко-римская
- 13:15: мужчины, легкий вес, 60 кг. Финалы за 3-е место.
- 13:35: мужчины, легкий вес, 60 кг. Финал.
- 13:55: мужчины, супертяжелый вес, 130 кг. Финалы за 3-е место.
- 14:15: мужчины, супертяжелый вес, 130 кг. Финал.
Борьба вольная
- 14:55: женщины, тяжелый вес, 76 кг. Финалы за 3-е место.
- 15:15: женщины, тяжелый вес, 76 кг. Финал.
3 августа
Легкая атлетика
- 4:50: женщины, прыжки в длину.
- 6:20: мужчины, 400 м с барьерами.
- 13:20: мужчины, прыжки с шестом.
- 14:35: женщины, метание молота.
- 15:25: женщины, 800 м.
- 15:50: женщины, 200 м.
Бокс
- 5:00: мужчины, полулегкий вес, 57 кг. 1/2 Финала №1.
- 5:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг. 1/2 Финала №1.
- 5:00: женщины, полулегкий вес, 57 кг. Финал.
- 11:00: мужчины, полулегкий вес, 57 кг. 1/2 Финала №2.
- 11:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг. 1/2 Финала №2.
- 11:00: мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
- 5:35: женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м. Финал A.
- 5:55: мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м. Финал A.
- 6:25: мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м. Финал A.
- 6:55: женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м. Финал A.
Парусный спорт
- 8:30: мужчины, класс Финн.
- 9:00: класс Накра 17, открытый.
Прыжки в воду
- 9:00: мужчины, трамплин 3 м.
Спортивная гимнастика
- 11:00: мужчины, упражнения на брусьях.
- 11:45: женщины, упражнения на бревне.
- 12:30: мужчины, упражнения на перекладине.
Велоспорт
- 11:05: женщины, трек, командная гонка преследования.
- 11:35: мужчины, трек, командный спринт.
Борьба вольная
- 14:55: женщины, полутяжелый вес, 68 кг: Финалы за 3-е место.
- 15:15: женщины, полутяжелый вес, 68 кг: Финал.
Борьба греко-римская
- 13:15: мужчины, средний вес, 77 кг. Финалы за 3-е место.
- 13:35: мужчины, средний вес, 77 кг. Финал.
- 13:55: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финалы за 3-е место.
- 14:15: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финал.
4 августа
Плавание
- 0:30: женщины, 10 км, открытая вода.
Скейтбординг
- 5:00: женщины, парк.
Легкая атлетика
- 5:30: женщины, 400 м с барьерами.
- 14:00: женщины, 3000 м стиплчейз.
- 14:15: мужчины, метание молота.
- 15:05: мужчины, 800 м.
- 15:55: мужчины, 200 м.
Бокс
- 8:00: женщины, наилегчайший вес, 51 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: женщины, полусредний, 69 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: мужчины, супертяжелый вес, +91 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: мужчины, полутяжелый, 81 кг. Финал.
Парусный спорт
- 8:30: женщины, класс 470.
- 9:00: мужчины, класс 470.
Велоспорт
- 11:45: мужчины, трек, командная гонка преследования.
Конный спорт
- 13:00: конкур, индивидуальное первенство.
Борьба греко-римская
- 13:15: мужчины, полусредний вес, 67 кг. Финалы за 3-е место.
- 13:35: мужчины, полусредний вес, 67 кг. Финал.
- 13:55: мужчины, полутяжелый вес, 87 кг. Финалы за 3-е место.
- 14:15: мужчины, полутяжелый вес, 87 кг. Финал.
Синхронное плавание
- 13:30: женщины, дуэты.
Тяжелая атлетика
- 13:50: мужчины, +109 кг. Финал, группа А.
Борьба вольная
- 14:55: женщины, средний вес, 62 кг. Финалы за 3-е место.
- 15:15: женщины, средний вес, 62 кг. Финал.
5 августа
Плавание
- 0:30: мужчины, 10 км, открытая вода.
Хоккей на траве
- 4:30: мужчины. Финал за 3-е место.
- 13:00: мужчины. Финал.
Легкая атлетика
- 5:00: мужчины, тройной прыжок.
- 5:05: мужчины, толкание ядра.
- 5:55: мужчины, 110 м с барьерами.
- 10:30: мужчины, 20 км ходьба.
- 13:20: женщины, прыжки с шестом.
- 15:00: мужчины, 400 м.
- 15:20: женщины, семиборье: 800 м.
- 15:40: мужчины, десятиборье: 1500 м.
Скейтбординг
- 5:00: мужчины, парк.
Настольный теннис
- 5:00: женщины, командное первенство. Матч за 3-е место.
- 13:30: женщины, командное первенство. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
- 5:35: мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м. Финал A.
- 5:55: женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м. Финал A.
- 6:25: женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м. Финал A.
- 6:55: мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м. Финал A.
Бокс
- 8:00: женщины, легкий вес, 60 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: мужчины, наилегчайший вес, 52 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: мужчины, 2-ой средний, 75 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: мужчины, полулегкий вес, 57 кг. Финал.
Прыжки в воду
- 9:00: женщины, вышка 10 м.
Футбол
- 11:00: женщины. Финал за 3-е место.
Спортивное скалолазание
- 11:30: мужчины, индивидуальное первенство (скорость, боулдеринг, сложность).
Велоспорт
- 11:45: женщины, трек, кейрин.
- 11:55: мужчины, трек, омниум: гонка по очкам.
Каратэ
- 13:00: женщины, ката. Поединки за 3-е место.
- 13:15: женщины, ката. Финал.
- 14:00: мужчины, 67 кг. Финал.
- 14:15: женщины, 55 кг. Финал.
Борьба вольная
- 13:15: мужчины, легчайший вес, 57 кг. Финалы за 3-е место.
- 13:35: мужчины, легчайший вес, 57 кг. Финал.
- 13:55: мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг. Финалы за 3-е место.
- 14:15: мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг. Финал.
- 14:55: женщины, легкий вес, 57 кг. Финалы за 3-е место.
- 15:15: женщины, легкий вес, 57 кг. Финал.
Легкая атлетика
- 23:30: мужчины, 50 км ходьба.
6 августа
Пляжный волейбол
- 4:00: женщины. Финал за 3-е место.
- 4:00: женщины. Финал.
Хоккей на траве
- 4:30: женщины. Матч за 3-е место.
- 13:00: женщины. Финал.
Настольный теннис
- 5:00: мужчины, командное первенство. Матч за 3-е место.
- 13:30: мужчины, командное первенство. Финал.
Футбол
- 5:00: женщины. Финал.
- 14:00: мужчины. Матч за 3-е место.
Бокс
- 8:00: женщины, средний вес, 75 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: мужчины, легкий вес, 63 кг. 1/2 Финала.
- 8:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг. Финал.
Легкая атлетика
- 10:30: женщины, 20 км ходьба.
- 14:50: женщины, метание копья.
- 15:00: мужчины, 5000 м.
- 15:35: женщины, 400 м.
- 15:50: женщины, 1500 м.
- 16:30: женщины, 4х100 м эстафета.
- 16:50: мужчины, 4х100 м эстафета.
Велоспорт
- 11:15: женщины, трек, мэдисон. Финал.
- 12:00: мужчины, трек, спринт индивидуальный. Заезды за 3-е место.
- 12:00: мужчины, трек, спринт индивидуальный. Финальные заезды.
Спортивное скалолазание
- 11:30: женщины, индивидуальное первенство (скорость, боулдеринг, сложность).
Каратэ
- 13:00: мужчины, ката. Поединки за 3-е место.
- 13:15: мужчины, ката. Финал.
- 14:00: женщины, 61 кг. Финал.
- 14:15: мужчины, 75 кг. Финал.
Современное пятиборье
- 13:00: женщины, индивидуальное первенство: комбинация (стрельба + бег).
Борьба вольная
- 13:15: мужчины, средний вес, 74 кг. Финалы за 3-е место.
- 13:35: мужчины, средний вес, 74 кг. Финал.
- 13:55: мужчины, супертяжелый вес, 125 кг. Финалы за 3-е место.
- 14:15: мужчины, супертяжелый вес, 125 кг. Финал.
- 14:55: женщины, легчайший вес, 53 кг. Финалы за 3-е место.
- 15:15: женщины, легчайший вес, 53 кг. Финал.
7 августа
Легкая атлетика
- 1:00: женщины, марафон.
- 13:35: женщины, прыжки в высоту.
- 13:45: женщины, 10000 м.
- 14:00: мужчины, метание копья.
- 14:40: мужчины, 1500 м.
- 15:30: женщины, 4х400 м эстафета.
- 15:50: мужчины, 4х400 м эстафета.
Гольф
- 1:30: женщины, индивидуальное первенство.
Пляжный волейбол
- 4:00: мужчины. Финал за 3-е место.
- 4:00: мужчины. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
- 5:10: мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м. Финал A.
- 5:30: женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м. Финал A.
- 5:50: женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м. Финал A.
- 6:10: мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м. Финал A.
Баскетбол
- 5:30: мужчины. Матч за 3-е место.
- 10:00: женщины. Финал за 3-е место.
- 14:00: мужчины. Финал.
Бейсбол
- 6:00: мужчины. Финал за 3-е место.
- 13:00: мужчины. Финал.
Волейбол
- 7:30: мужчины. Финал за 3-е место.
- 15:15: мужчины. Финал.
Водное поло
- 7:40: женщины. Финал за 3-е место.
- 10:30: женщины. Финал.
Бокс
- 8:00: мужчины, наилегчайший вес, 52 кг.
- 8:00: мужчины, 2-ой средний, 75 кг.
- 8:00: женщины, наилегчайший вес, 51 кг.
- 8:00: женщины, полусредний, 69 кг.
Прыжки в воду
- 9:00: мужчины, вышка 10 м.
Художественная гимнастика
- 9:20: женщины, многоборье, личное первенство
Велоспорт
- 10:55: мужчины, трек, мэдисон.
Гандбол
- 11:00: мужчины. Финал за 3-е место.
- 15:00: мужчины. Финал.
Каратэ
- 12:00: женщины, +61 кг. Финал.
- 12:30: мужчины, +75 кг. Финал.
Современное пятиборье
- 13:00: мужчины, индивидуальное первенство: комбинация (стрельба + бег).
Конный спорт
- 13:00: конкур, командное первенство.
Синхронное плавание
- 13:30: женщины, команды.
Борьба вольная
- 13:30: мужчины, легкий вес, 65 кг. Финалы за 3-е место.
- 13:45: мужчины, легкий вес, 65 кг. Финал.
- 14:00: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финалы за 3-е место.
- 14:15: мужчины, тяжелый вес, 97 кг. Финал.
- 14:45: женщины, наилегчайший вес, 50 кг. Финалы за 3-е место.
- 15:00: женщины, наилегчайший вес, 50 кг. Финал.
Футбол
- 14:30: мужчины. Финал.
8 августа
Легкая атлетика
- 1:00: мужчины, марафон.
Волейбол
- 3:00: женщины. Финал за 3-е место.
- 7:30: женщины. Финал.
Гандбол
- 5:00: женщины. Финал за 3-е место.
- 9:00: женщины. Финал.
Художественная гимнастика
- 5:00: женщины, групповые упражнения.
Велоспорт
- 5:20: женщины, трек, спринт индивидуальный. Заезды за 3-е место.
- 5:20: женщины, трек, спринт индивидуальный: Финальные заезды.
- 6:00: мужчины, трек, кейрин.
- 6:25: женщины, трек, омниум, гонка по очкам.
Баскетбол
- 5:30: женщины. Финал.
Водное поло
- 7:40: мужчины. Финал за 3-е место.
- 10:30: мужчины. Финал.
Бокс
- 8:00: женщины, легкий вес, 60 кг. Финал.
- 8:00: женщины, средний вес, 75 кг. Финал.
- 8:00: мужчины, легкий вес, 63 кг. Финал.
- 8:00: мужчины, супертяжелый вес, +91 кг. Финал.
Закрытие Олимпиады
- 14:00 – церемония закрытия Олимпийских игр.