Девизы Олимпиады придумали священники. Один из них – когда на марафоне чуть не умер фаворит
Девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее» придумал священник в колледже. Спустя 100 лет использования к нему добавится одно новое слово
Вечером 21 апреля глава МОК Томас Бах предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». «Предлагал добавить еще и слово «вместе», – сказал Бах. – Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен».
Спустя сутки исполком МОК одобрил предложение Баха. Дальше будет обсуждение среди членов МОК, а через три месяца вопрос может быть вынесен на голосование. Теоретически Олимпиада-2020 в Токио может пройти уже с новым девизом, ее сроки – с 23 июля по 8 августа.
Девиз появился в позапрошлом веке из фразы священника
Современные Олимпийские игры появились благодаря Пьеру де Кубертену. Во второй половине XIX века в Олимпии проводились раскопки, а в Европе возрастал интерес к античности. Кубертен любил спорт и размышлял над тем, как укрепить силу французов и объединить мир, в котором соревнования были бы не военными, а спортивными.
Так в 1894 году состоялся конгресс, позже был основан МОК, а в 1896-м прошла первая Олимпиада.
Кубертен к тому времени уже руководил созданием французского атлетического союза, объединявшего семь тысяч человек. Ондружил с проповедником Анри Дидоном, и они вместе организовали первый чемпионат по легкой атлетике между школами. На открытии Дидон произнес фразу: «Быстрее, сильнее, выше» (citius, fortius, altius на латыни). Именно так она прозвучала в первоначальной форме.
Кубертену понравилась эта фраза, и она была утверждена в качестве девиза в официальном документе, но случилось это позже. В 1892-м его предложение о возрождении Олимпийских игр не получило поддержки, но спустя два года все удалось:
Позже в девизе слова «выше» и «сильнее» были переставлены. Так его и опубликовал Кубертен в мемуарах в 1931 году.
Девиз присутствует на медалях и чаше Олимпийского огня.
Есть и неофициальный девиз – его тоже произнес священник
Фраза «Главное не победа, а участие» уже давно используется в повседневной жизни. Ее автор – американский епископ Этельберт Талбот. Произнесена она была в 1908 году, и здесь есть гораздо более интересная история.
Олимпиада-1908 проводилась в Лондоне. Изначально марафонская дистанция для бегунов была рассчитана на 40 км, но в Лондоне увеличилась еще на два километра и 195 метров. Сделано это было для того, чтобы король с женой могли видеть финиш рядом с балконом Виндзорского замка.
Соревнования проводились в сильную жару. Лидировал с большим отрывом итальянец Дорандо Пьетри. Но перед финишем он пострадал от теплового удара и побежал в другом направлении – судьи увидели это и подсказали, куда надо бежать. До конца оставалось всего полкилометра, Пьетри несколько раз падал, ему помогали подниматься сотрудники Олимпиады. Позже оказалось, что на финише спортсмен потерял сознание и вполне мог умереть.
Пьетри выиграл, но американцы запротестовали, так как итальянец получил постороннюю помощь. Американцы добились своего – Пьетри был дисквалифицирован, а золото взял американский бегун Джон Хейес, который пришел позже на полминуты. Притом на преодоление последних пятисот метров Пьетри затратил минут десять. То есть выиграл бы он с гигантским преимуществом, если бы не проблемы со здоровьем на финише. Правда, позже ходили слухи, что перед стартом Пьетри выпил смесь бренди со стрихнином, что и помогло его результату.
Пьетри не стал чемпионом, но выиграл нечто большее – мировую славу.
- Он получил сделанный по заказу королевы специальный кубок.
- Артур Конан Дойл в заметке для Daily Mail предложил собрать для Пьетри деньги, чтобы он открыл пекарню в родном городе. Было собрано 300 фунтов.
- Американский композитор Ирвинг Берлин написал песню в честь Пьетри – «Дорандо».
- Он был приглашен в США для показательных выступлений. Кстати, боролся на них с Хейесом и оба раза победил.
- Пекарню Пьетри так и не открыл, зато накопил денег на гостиницу, правда, бизнес провалился.
Епископ Талбот выступал с проповедью в Лондоне через несколько дней после марафона. Он сказал, что Олимпиада дала надежный урок: Игры лучше, чем гонка и награда. Кубертен оценил. На банкете в честь олимпийцев он упомянул проповедь Талбота и сделал вывод – не столько победа важна на Олимпиаде, сколько участие.
Олимпиады проводились и следующие 20 лет, но за это время к фразе Талбота не было никакого интереса. И только в 1932-м на Играх в Лос-Анджелесе она появилась на большом экране во время церемонии открытия. Через четыре года в Берлине громкоговоритель на открытии Олимпиады передал голос Кубертена с фразой: «В Олимпийских играх важна не победа, а участие. Главное в жизни – не победа, а борьба».
Получается, что оба девиза Олимпиады – официальный и неофициальный – неосознанно изобрели священники. А Кубертен поспособствовал тому, что обе фразы стали уже более сотни лет известны во всем мире.