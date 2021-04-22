Девизы Олимпиады придумали священники. Один из них – когда на марафоне чуть не умер фаворит

Девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее» придумал священник в колледже. Спустя 100 лет использования к нему добавится одно новое слово

Вечером 21 апреля глава МОК Томас Бах предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». «Предлагал добавить еще и слово «вместе», – сказал Бах. – Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен».

Спустя сутки исполком МОК одобрил предложение Баха. Дальше будет обсуждение среди членов МОК, а через три месяца вопрос может быть вынесен на голосование. Теоретически Олимпиада-2020 в Токио может пройти уже с новым девизом, ее сроки – с 23 июля по 8 августа.

Девиз появился в позапрошлом веке из фразы священника

Современные Олимпийские игры появились благодаря Пьеру де Кубертену. Во второй половине XIX века в Олимпии проводились раскопки, а в Европе возрастал интерес к античности. Кубертен любил спорт и размышлял над тем, как укрепить силу французов и объединить мир, в котором соревнования были бы не военными, а спортивными.

Так в 1894 году состоялся конгресс, позже был основан МОК, а в 1896-м прошла первая Олимпиада.