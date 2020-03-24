80 лет назад Олимпиаду из Токио уже переносили – тогда из-за войны. Игры неофициально проводили в лагерях

За три года до планируемых Олимпиад в Азии разразилась жестокая японо-китайская война. Она продлилась восемь лет, но в те годы ни о каком проведении крупных турниров уже речи не шло. В том же 1937-м Итиро Коно, член японского парламента, потребовал отказаться от проведения Олимпиад в Японии. Члены МОК все еще надеялись, что война не продлится долго, а значит, соревнования состоятся в срок.

Добавилась другая проблема – возможный бойкот игр другими странами (например, США и Великобритании) из-за японской военной агрессии, и это в условиях, когда в Европе и близко не помышляли о масштабах японских зверств против мирного населения в Шанхае и Нанкине. И еще один организационный вопрос – японские военные наставила на строительстве спортивных объектов из дерева, поскольку металлы нужны были для производства военной техники.

Империя к тому времени уже давно вышла из Лиги наций, война с Китаем продолжалась, и в 1938-м стало ясно, что Олимпиада в Японии не состоится.

Известный японский политик Коити Кидо объявил об отмене игр в стране за два года до старта Олимпиады, закончив речь словами: «Когда на Дальнем Востоке снова будет мир, мы сможем пригласить всех в Токио и показать людям со всего мира истинный японский дух». Сделать это удастся только через 26 лет, когда Токио примет Олимпиаду-1964.