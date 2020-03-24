80 лет назад Олимпиаду из Токио уже переносили – тогда из-за войны. Игры неофициально проводили в лагерях
Олимпиада-2020 официально перенесена. Всего в истории летние олимпийские игры переносились трижды – всегда из-за мировых войн. В Берлине они не состоялась в 1916-м, потому что в Европе вовсю полыхала Первая мировая война. Через четыре года Берлин никак не мог ее принять – Германия проиграла войну и испытывала жесточайший кризис в стране, Олимпиада прошла в бельгийском Антверпене.
Олимпиаду-1944 наметили в Лондоне. Решение было принято всего за несколько месяцев до начала Второй мировой войны – в июне 1939-го. Игры были отменены с ее началом. В 1944-м война продолжалась уже в пользу союзников, но ее окончания пришлось ждать еще год. Лондону отдали право проведения ОИ-1948 без всяких выборов.
А Олимпиада-1940 была намечена на период с 21 сентября по 6 октября в Токио. На проведение игр претендовали Барселона, Рим и Хельсинки. В 1931-м японцы вторглись в Маньчжурию, где создали марионеточное государство Маньчжуо. В том числе и из-за факта военной агрессии токийские шансы на проведение Олимпиады считали низкими, но именно Токио неожиданно завоевало право ее принимать в 1940-м.
В 1936-м во время летней Олимпиады в Берлине были представлены соревнования по планеризму, планировалось, что через четыре года этот вид спорта впервые официально будет включен в программу. К 1940-му Япония готовилась вдвойне – помимо летнего Токио зимние игры должен был принимать Саппоро. Обе Олимпиады так и не состоялись, как и соревнования по планеризму, которые ни разу с тех пор не проводились на играх.
За три года до планируемых Олимпиад в Азии разразилась жестокая японо-китайская война. Она продлилась восемь лет, но в те годы ни о каком проведении крупных турниров уже речи не шло. В том же 1937-м Итиро Коно, член японского парламента, потребовал отказаться от проведения Олимпиад в Японии. Члены МОК все еще надеялись, что война не продлится долго, а значит, соревнования состоятся в срок.
Добавилась другая проблема – возможный бойкот игр другими странами (например, США и Великобритании) из-за японской военной агрессии, и это в условиях, когда в Европе и близко не помышляли о масштабах японских зверств против мирного населения в Шанхае и Нанкине. И еще один организационный вопрос – японские военные наставила на строительстве спортивных объектов из дерева, поскольку металлы нужны были для производства военной техники.
Империя к тому времени уже давно вышла из Лиги наций, война с Китаем продолжалась, и в 1938-м стало ясно, что Олимпиада в Японии не состоится.
Известный японский политик Коити Кидо объявил об отмене игр в стране за два года до старта Олимпиады, закончив речь словами: «Когда на Дальнем Востоке снова будет мир, мы сможем пригласить всех в Токио и показать людям со всего мира истинный японский дух». Сделать это удастся только через 26 лет, когда Токио примет Олимпиаду-1964.
После отказа Японии МОК постановил провести Олимпиаду-1940 в Хельсинки. Комитет до последнего надеялся на то, что она пройдет в срок, хотя Германия к тому времени аннексировала Австрию и кусок Чехословакии, и в Европе отчетливо готовились к очередной большой войне. В Финляндии все же рассчитывали на Олимпиаду – даже успели изготовить более двух тысяч медалей и марки
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Олимпиаду-1940 официально отменили только 2 мая 1940-го. Хельсинки приняли игры в 1952-м.
В начале 1940 года все же прошли соревнования, но они были неофициальными. Италия приняла их в Альпах, участвовала Германия и несколько нейтральных стран. В том же году свою Олимпиаду провели узники лагеря для военнопленных, который располагался недалеко от Нюрнберга.
Заключенные не обговаривали организацию с руководством лагеря и на свой риск провели внутреннюю девятидневную Олимпиаду – участвовали солдаты из Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Норвегии и Польши, а помогал им немецкий фельдшер Лацпер Рогер, чья мать была полькой – он предоставил им помещения лагерной больницы, а участники соревновались в волейболе, стрельбе из лука и легкой атлетике. Олимпийский флаг сделали из рубашки, а кольца нарисовали цветными карандашами.
Впоследствии еще несколько раз в лагерях проводились внутренние Олимпиады, в том числе и с согласия нацистов. Одна из самых памятных – в польском Вольденберге, где, по воспоминаниям одного из узников, Аркадия Вержизинского, поднятие олимпийского флага на местной церемонии открытия – единственного в мире и в этом месте – было невероятно волнительным.
А флаг, нарисованный цветными карандашами, в польский музей спорта и туризма в 1974 году передал Антони Гржешик.