Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
Коронавирус в спорте – это закрытые стадионы, остановленные чемпионаты и перенесенный Евро-2020. Внешние последствия пандемии коронавируса: замена регулярных матчей на бесконечные челленджи с туалетной бумагой и призывы оставаться дома. Внутренние – больше экономические. Спорт только остановился, а клубы, игроки и обычный персонал уже страдают из-за денежных вопросов.
Игрокам разными способами сокращают зарплаты: кто-то соглашается сам, с кем-то насильно расторгают контракты
Здесь сразу выделяется жесткая история из швейцарского «Сьона»: клуб расторг контракт сразу с восемью игроками основы. Сначала им предложили пересмотр договора с урезанием зарплаты. Отказались – тогда президент «Сьона» просто их уволил. Под сокращение попали Алекс Сонг, Сейду Думбия и еще несколько известных игроков. Митрюшкин пока остался – теперь он даже выделяется в составе «Сьона» по уровню известности.
Отдельная сложность с зарплатами из русского футбола. Здесь к падению доходов из-за коронавируса добавились проблемы с ценами на нефть – от них скакнул курс валют. «Ахмат» стал первым российским клубом, где официально объявили о фиксации курса на определенной отметке (конкретно не назвали). Так клуб все равно потеряет деньги, но хотя бы временно избавит себя от непредвиденного роста зарплат. Фиксация курса произошла и в тульском «Арсенале».
Менхенгладбахская «Боруссия» – отдельный пример слаженной работы руководства и футболистов. Игроки, тренерский штаб и клубные боссы вообще отказались от части зарплаты. Так «Боруссия» сэкономит примерно миллион евро в месяц. В глобальном плане эта цифра не такая большая, но она все равно поможет клубу оптимизировать расходы. AS пишет, что на подобные меры пойдут и в «Барселоне», где пройдет специальный совет директоров.
Матчи без зрителей и полная остановка чемпионата – обвал бюджета даже в России
Пример из чемпионата России и лично от владельца «Спартака» Леонида Федуна. «Да я за три игры 200 миллионов рублей потеряю», – говорил он. С одной встречи на домашнем стадионе «Спартак» получает около миллиона евро. Когда матчи проходят без зрителей, остаются только затраты на обслуживание стадиона.
Сама пауза в чемпионате – тоже плохой исход для любого клуба. Особенно это сказывается на командах из России. Здесь опять важен курс валют, тут же – новое мнение Федуна: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям. А доходов вообще не будет, если не будет мероприятий». Напоминаем: чемпионат России пока остановлен до 10 апреля, но остановку могут и продлить.
Еще до паузы в чемпионате клубы из России подстраховались. ЦСКА вообще изменил билетную программу, чтобы не возвращать болельщикам деньги за матчи без зрителей. В российских условиях выгоднее досрочно завершить сезон. Именно такую позицию сейчас продвигает Федун. Итальянские клубы тоже теряют миллионы от матчей без зрителей (тут мы рассказывали об этом подробно), но даже там экономическая ситуация не выглядит такой неприятной.
В Англии голосуют за обратный исход. Там бюджет каждого клуба серьезно завязан на доходах от телеправ, поэтому в приоритете остается доигрывание всех туров (даже с пустыми трибунами). Если матчей не будет, то Премьер-лига выплатит телекомпаниям 762 миллиона фунтов в качестве компенсаций. Естественно, что клубы АПЛ вместе потеряют даже больше этой суммы: повлияют зарплаты игроков и отсутствие доходов от матчей. В Англии все на паузе минимум до 30 апреля.
Спортсмены жертвуют деньги на зарплату работникам стадионов
К коронавирусному кризису лучше остальных подготовилась Франция. У нее есть хотя бы временное решение проблемы, которое удовлетворяет всех. Местные футбольные клубы переводят персонал в режим частичной безработицы – так зарплата работников всех сфер сокращается сразу на 16%. Это позволяет командам экономить, а пострадавшие сотрудники все равно получают существенную часть зарплаты.
В клубах НХЛ с этим гораздо сложнее. Владельцы некоторых команд отказались платить работникам арен. Логика такая: матчей нет, поэтому в их услугах никто не нуждается. Тогда к делу подключились сами хоккеисты. В «Калгари» деньги на зарплату работникам арены собирали почти всей командой. У «Флориды» отличился Сергей Бобровский – он пожертвовал сразу 100 тысяч долларов. Потом такое же пожертвование сделал вратарь «Вегаса» Флери.
В НБА все тоже реагируют по-разному. «Голден Стэйт» почти сразу после остановки сезона официально сообщил о выделении миллиона долларов на зарплату сотрудников в неполной занятости. Подключились и баскетболисты: Зайон Уильямсон пообещал оплачивать всем работникам «Нового Орлеана» каждый пропущенный день из-за приостановки сезона. Яннис и Гриффин просто пожертвовали по 100 тысяч долларов.
Русским клубам повезло больше: ФНС даст им налоговые каникулы
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил ФНС предоставить отсрочку по уплате налогов для спортивных клубов. До начала мая в российском спорте наступают налоговые каникулы – это позволит командам избежать провалов в бюджете. Поручение Мишустина касается не только спорта – от налогов освобождаются и представители сфер культуры. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев лучше других оценил положительное влияние налоговых каникул.
«Это большая помощь для спортивных организаций, в том числе для футбольных и хоккейных клубов. Так как и размер, и сроки налоговых платежей таковы, что имеют серьезное значение в денежном потоке клубов сейчас, когда доходная часть пострадала из-за приостановки чемпионатов. Сделан очень важный шаг для сохранения финансовой стабильности спортивных организаций», – сказал Медведев в интервью ТАСС. С ним согласен Гурам Аджоев из «Арсенала».
Налоговые каникулы, отложенный чемпионат Европы – все это предполагает доигрывание сезона. Еще до официального объявления о переносе Евро агентство KPMG назвало возможные потери клубов, если сезон так и не доиграют. АПЛ потеряет больше миллиарда евро, Примера – до 600 тысяч, Серия А – 450. Остальные лиги потеряют меньше, но это все равно лишит клубы существенной части привычных доходов.
Клубы не впишутся в правила ФФП, поэтому хотят их отмену на год
Из-за нарушения правил ФФП «Ман Сити» забанили в еврокубках на ближайшие два сезона (там еще рассматривают апелляцию). УЕФА послал претензии и к «ПСЖ», с которым тоже давно разбирается в правовых деталях. Все это имеет значение во времена обычной жизни, когда чемпионаты начинаются и заканчиваются в запланированные даты. Marca пишет, что сейчас правила ФФП ставят клубы в неравное положение из-за ситуации с коронавирусом.
УЕФА оценивает возможность отмены действия этих правил на небольшой отрезок времени. Клубы хотят, чтобы этим отрезком был весь ближайший год. Впереди УЕФА ждет глобальная встреча с представителями различных лиг при участии людей из Ассоциации европейских клубов и Международной футбольной ассоциации. Она станет серьезным шагом в нахождении компромиссных решений по правилам ФФП.
Первое реальное решение по клубам тоже есть: УЕФА продлил крайний срок подачи документов об отсутствии просроченных платежей по зарплате, налогам и трансферным выплатам. До этого их необходимо было отправить до 31 марта, теперь – до 30 апреля. La Gazzetta dello Sport пишет, что в Швейцарии создали сразу две специальные комиссии. Их задача – минимизация финансовых потерь для клубов в период пандемии коронавируса.
Угроза потолку зарплат в американских лигах
До марта НХЛ прогнозировала хорошие перспективы по увеличению потолка зарплат в следующем сезоне. Если в этом чемпионате потолок составляет 81,5 миллиона долларов, то дальше обещали рост минимум на 2,5 миллиона. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в самом оптимистичном прогнозе вообще называл цифру в 88,2 миллиона. Теперь это останется мечтой – лига теряет деньги, поэтому ничего не повысит.
The Athletic пишет, что клубы и хоккеисты потеряют около миллиарда долларов, если НХЛ так и не возобновит сезон. Поэтому лига и разрабатывает всевозможные варианты завершения сезона – даже если для этого придется терпеть еще пару месяцев без хоккея. Отсутствие доходов с матчей влияет на команды НХЛ больше, чем на клубы из других американских лиг. Не будет игр – близок к обрушению и потолок зарплат. Падение может составить до 15 миллионов.
В НБА ситуация сложнее, но и здесь многое зависит от возможного продолжения сезона. Bloomberg рассказывает, что потолок зарплат в НБА складывается именно из доходов клубов во время всего турнира. Он явно упадет, но издержки частично покроются другими соглашениями. Телекомпании все равно платят командам определенные взносы даже в моменты, когда матчи отменены. Игроки вообще теряют часть зарплаты на время приостановки сезона.
Перенос Евро вызовет новые долги у клубов. Из-за этого есть сложности с трансферами
Главное последствие коронавируса – перенос Евро-2020 на лето 2021 года. Из-за этого собственные планы подкорректировала даже ФИФА, отложившая обновленный клубный чемпионат мира. Получилась такая схема из нескольких составляющих. Лигам не хватает времени для доигрывания чемпионатов – они занимают место Евро. Чемпионат Европы и Кубок Америки перемещаются на место клубного ЧМ в 2021 году. При этом ему ищут еще более позднюю дату.
The Athletic утверждает, что у всей этой схемы есть собственная цена. УЕФА оценивает перенос Евро в 275 миллионов фунтов. Именно столько организация потребует от клубов, которым необходимо доигрывать чемпионаты. У ФИФА финансовая ситуация благоприятнее – на этом сделал акцент Джанни Инфантино. Он вообще рассказал, что ФИФА пожертвует на борьбу с коронавирусом сразу 10 миллионов долларов.
Финансовые потери клубов от приостановки чемпионатов и их будущие долги перед УЕФА – угроза для летнего трансферного рынка. Если в предыдущие сезоны трансферы за сотню миллионов евро выглядели нормальным явлением, сейчас они стали формальной мечтой. Агент Грегор Рейтер возвращает в реальность: «Трансферы будут, но совсем не в привычных объемах». Из-за этого в АПЛ могут не уехать Санчо и Вернер, на которых претендуют «МЮ» и «Ливерпуль».