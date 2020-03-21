Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы

Коронавирус в спорте – это закрытые стадионы, остановленные чемпионаты и перенесенный Евро-2020. Внешние последствия пандемии коронавируса: замена регулярных матчей на бесконечные челленджи с туалетной бумагой и призывы оставаться дома. Внутренние – больше экономические. Спорт только остановился, а клубы, игроки и обычный персонал уже страдают из-за денежных вопросов.

Игрокам разными способами сокращают зарплаты: кто-то соглашается сам, с кем-то насильно расторгают контракты

Здесь сразу выделяется жесткая история из швейцарского «Сьона»: клуб расторг контракт сразу с восемью игроками основы. Сначала им предложили пересмотр договора с урезанием зарплаты. Отказались – тогда президент «Сьона» просто их уволил. Под сокращение попали Алекс Сонг, Сейду Думбия и еще несколько известных игроков. Митрюшкин пока остался – теперь он даже выделяется в составе «Сьона» по уровню известности.

Отдельная сложность с зарплатами из русского футбола. Здесь к падению доходов из-за коронавируса добавились проблемы с ценами на нефть – от них скакнул курс валют. «Ахмат» стал первым российским клубом, где официально объявили о фиксации курса на определенной отметке (конкретно не назвали). Так клуб все равно потеряет деньги, но хотя бы временно избавит себя от непредвиденного роста зарплат. Фиксация курса произошла и в тульском «Арсенале».

Менхенгладбахская «Боруссия» – отдельный пример слаженной работы руководства и футболистов. Игроки, тренерский штаб и клубные боссы вообще отказались от части зарплаты. Так «Боруссия» сэкономит примерно миллион евро в месяц. В глобальном плане эта цифра не такая большая, но она все равно поможет клубу оптимизировать расходы. AS пишет, что на подобные меры пойдут и в «Барселоне», где пройдет специальный совет директоров.

Матчи без зрителей и полная остановка чемпионата – обвал бюджета даже в России

Пример из чемпионата России и лично от владельца «Спартака» Леонида Федуна. «Да я за три игры 200 миллионов рублей потеряю», – говорил он. С одной встречи на домашнем стадионе «Спартак» получает около миллиона евро. Когда матчи проходят без зрителей, остаются только затраты на обслуживание стадиона.