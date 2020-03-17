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#Сергей Бобровский #НХЛ #Хоккей #Флорида Пантерз

Домашние тренировки Бобровского: сидит на коленках и ловит мячики

17 марта, 15:35

Сергей Бобровский – второй в списке самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ. Бобровский получает 10 миллионов долларов в год по семилетнему контракту. Он играет за «Флориду», которая пока не попадает в плей-офф.

www.imago-images.de/Global Look Press

Клубы НХЛ ушли на паузу с неизвестным сроком окончания – виноват коронавирус. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский все равно готовится к возобновлению сезона. Получается оригинально. НХЛ репостнула видео из соцсетей его жены. Sportsnet добавил к этому подпись: «Как выглядит работа из дома у Сергея Бобровского». Солнце, отличное настроение, вылетающие мячики – так и надо переживать паузу на время коронавируса.

Во время паузы в чемпионате Бобровский помог работникам домашней арены «Флориды». Он согласился пожертвовать 100 тысяч долларов, чтобы они продолжали получать полноценную зарплату даже во время паузы в чемпионате. Инициатива не новая – игроки «Калгари» тоже собирали деньги для сотрудников собственного стадиона. Только с суммой от Бобровского это все равно не сравнится. Во многих клубах вопрос с деньгами решили владельцы.

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