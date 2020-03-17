Домашние тренировки Бобровского: сидит на коленках и ловит мячики
Клубы НХЛ ушли на паузу с неизвестным сроком окончания – виноват коронавирус. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский все равно готовится к возобновлению сезона. Получается оригинально. НХЛ репостнула видео из соцсетей его жены. Sportsnet добавил к этому подпись: «Как выглядит работа из дома у Сергея Бобровского». Солнце, отличное настроение, вылетающие мячики – так и надо переживать паузу на время коронавируса.
Во время паузы в чемпионате Бобровский помог работникам домашней арены «Флориды». Он согласился пожертвовать 100 тысяч долларов, чтобы они продолжали получать полноценную зарплату даже во время паузы в чемпионате. Инициатива не новая – игроки «Калгари» тоже собирали деньги для сотрудников собственного стадиона. Только с суммой от Бобровского это все равно не сравнится. Во многих клубах вопрос с деньгами решили владельцы.