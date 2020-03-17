Домашние тренировки Бобровского: сидит на коленках и ловит мячики

Во время паузы в чемпионате Бобровский помог работникам домашней арены «Флориды». Он согласился пожертвовать 100 тысяч долларов, чтобы они продолжали получать полноценную зарплату даже во время паузы в чемпионате. Инициатива не новая – игроки «Калгари» тоже собирали деньги для сотрудников собственного стадиона. Только с суммой от Бобровского это все равно не сравнится. Во многих клубах вопрос с деньгами решили владельцы.