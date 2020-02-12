ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
Сначала посмотрите полный рейтинг крутых шайб от ESPN. Каждый гол есть в гиперссылке:
- Александр Овечкин (2006)
- Андрей Свечников/Филипп Форсберг (2019)
- Марио Лемье (1991)
- Яромир Ягр (1992)
- Денис Савард (1988)
- Павел Буре (1997)
- Сидни Кросби (2018)
- Марек Малик (2005)
- Павел Дацюк (2010)
- Питер Форсберг (2006)
Гол Овечкина – отдельное чудо. Его постоянно вспоминают в НХЛ
Все произошло 16 января 2006 года. «Вашингтон» уверенно громил «Финикс», когда Овечкин разогнался и вкатил еще одну шайбу. Отличие этого гола от многих – Овечкин сделал все это, упав на лед и находясь спиной к воротам. Люди вокруг сразу и не поняли, каким образом эта шайба вообще залетела. В воротах «Финикса» тогда играл Брайан Бушер.
Бушер эту шайбу точно не забыл. «С годовщиной», – написал он в твиттере в день, когда НХЛ вспомнила гол Овечкина в январе 2020-го. С момента той шайбы прошло уже 14 лет, но она регулярно появляется во всяких рейтингах и подборках от лиги. Тогда «Финикс» тренировал Уэйн Гретцки – он назвал гол Овечкина милым.
Вот воспоминания самого Овечкина: «Брендан Уитт вбросил шайбу в среднюю зону, а я на полной скорости подобрал ее. Я убрал ее под себя, перевернулся на спину и как-то отправил ее в ворота. Мне повезло, гол получился красивым. Это просто везение. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно». Еще раньше Овечкин делал акцент на том, что Гретцки тоже был там.
Гол Овечкина лучше остальных описывал Брукс Лэйч: «Это было почти как облако пыли, и внезапно шайба оказалась в сетке. С нашей точки обзора со скамейки мы не могли ничего рассказать. Только могли видеть, как тело скатывается, парень падает, и внезапно шайба скользит внутрь. Мы действительно не знали, как это произошло, но понимали, что случилось нечто удивительное».