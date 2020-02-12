Александр Овечкин
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Хоккей
Уэйн Гретцки
Вашингтон
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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон #Уэйн Гретцки

ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу

12 февраля, 23:35
Александр Плеханов

Xinhua/Global Look Press

Сначала посмотрите полный рейтинг крутых шайб от ESPN. Каждый гол есть в гиперссылке:

  1. Александр Овечкин (2006)
  2. Андрей Свечников/Филипп Форсберг (2019)
  3. Марио Лемье (1991)
  4. Яромир Ягр (1992)
  5. Денис Савард (1988)
  6. Павел Буре (1997)
  7. Сидни Кросби (2018)
  8. Марек Малик (2005)
  9. Павел Дацюк (2010)
  10. Питер Форсберг (2006)

Гол Овечкина – отдельное чудо. Его постоянно вспоминают в НХЛ

Все произошло 16 января 2006 года. «Вашингтон» уверенно громил «Финикс», когда Овечкин разогнался и вкатил еще одну шайбу. Отличие этого гола от многих – Овечкин сделал все это, упав на лед и находясь спиной к воротам. Люди вокруг сразу и не поняли, каким образом эта шайба вообще залетела. В воротах «Финикса» тогда играл Брайан Бушер.

Бушер эту шайбу точно не забыл. «С годовщиной», – написал он в твиттере в день, когда НХЛ вспомнила гол Овечкина в январе 2020-го. С момента той шайбы прошло уже 14 лет, но она регулярно появляется во всяких рейтингах и подборках от лиги. Тогда «Финикс» тренировал Уэйн Гретцки – он назвал гол Овечкина милым.

Вот воспоминания самого Овечкина: «Брендан Уитт вбросил шайбу в среднюю зону, а я на полной скорости подобрал ее. Я убрал ее под себя, перевернулся на спину и как-то отправил ее в ворота. Мне повезло, гол получился красивым. Это просто везение. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно». Еще раньше Овечкин делал акцент на том, что Гретцки тоже был там. 

Гол Овечкина лучше остальных описывал Брукс Лэйч: «Это было почти как облако пыли, и внезапно шайба оказалась в сетке. С нашей точки обзора со скамейки мы не могли ничего рассказать. Только могли видеть, как тело скатывается, парень падает, и внезапно шайба скользит внутрь. Мы действительно не знали, как это произошло, но понимали, что случилось нечто удивительное».

Лицо Уэйна Гретцки в момент гола Овечкина. «Он феноменальный игрок, и он оказал огромное влияние на игру. Приятно это видеть, потому что он очень хорош», – потом рассказывал Гретцки.

NBC Sport

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