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Хоккей
Хоккеист
Александр Овечкин
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Александр Овечкин
Дата рождения
17 сентября 1985 г.
Достижения
Обладатель Кубка Стэнли 2018 г.
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