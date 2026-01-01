Александр Овечкин

Дата рождения
17 сентября 1985 г.
Достижения
Обладатель Кубка Стэнли 2018 г.
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Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
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Материалы
Как я пропустил гол от Овечкина в футболе и счастлив
#Александр Овечкин
Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам
#Александр Овечкин
Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
#Кирилл Капризов
Овечкин никогда не выиграет Олимпиаду. Он пропускает уже вторую, провалился на трех, а к следующей ему уже 40 лет
#Александр Овечкин
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Овечкин забил гол сломанной клюшкой. Обычно судьи за такое наказывают удалением
#Александр Овечкин
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