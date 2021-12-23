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Хоккей
Хоккеист
Александр Овечкин
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Александр Овечкин
Дата рождения
17 сентября 1985 г.
Достижения
Обладатель Кубка Стэнли 2018 г.
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Как я пропустил гол от Овечкина в футболе и счастлив
#Александр Овечкин
26 июня, 21:13
Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам
#Александр Овечкин
09 марта, 10:08
Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
#Кирилл Капризов
05 февраля, 10:05
Овечкин никогда не выиграет Олимпиаду. Он пропускает уже вторую, провалился на трех, а к следующей ему уже 40 лет
#Александр Овечкин
23 декабря 2021, 13:50
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
18 декабря 2021, 20:20
Овечкин забил гол сломанной клюшкой. Обычно судьи за такое наказывают удалением
#Александр Овечкин
26 октября 2021, 14:23
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
13 января 2021, 22:15
Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
12 января 2021, 21:33
Отвечаем на ваши вопросы по НХЛ. Почему Овечкин не вставляет зубы? Что такое локаут? Как там найти хорошего мужа?
#НХЛ
04 октября 2019, 13:05
Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов
#Александр Овечкин
30 ноября 2020, 17:30
Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
#мир
09 октября 2020, 12:14
Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
1
#Вашингтон
21 августа 2020, 14:39
1
Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты
#НХЛ
19 марта 2020, 19:31
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
3
#Криштиану Роналду
20 августа 2020, 13:59
3
Овечкин запустил челлендж по выпадам с клюшкой. Миранчук и Щербакова сразу влетели в топ
#Александр Овечкин
13 мая 2020, 22:30
Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном
#Александр Овечкин
11 марта 2020, 17:32
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
#Александр Овечкин
12 февраля 2020, 23:35
Овечкин второй год подряд пропускает Матч звезд НХЛ. Говорит, все из-за усталости
#Александр Овечкин
28 декабря 2019, 14:49
Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
#Александр Овечкин
12 декабря 2019, 10:35
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
25 сентября 2019, 22:30
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
#ЧМ-2019 (хоккей)
25 мая 2019, 20:06
Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ
#ЧМ-2019 (хоккей)
13 мая 2019, 20:07
«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли. Вот два эпизода, которые решили все
#НХЛ
25 апреля 2019, 09:10
Овечкин подрался впервые за 9 лет. Отправил в нокаут русского лидера «Каролины»
#Александр Овечкин
16 апреля 2019, 11:44
#Александр Овечкин
16 апреля 2019, 11:44