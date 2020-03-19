Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты

Из телеграм-канала «Эпицентр» мы узнали, какие неудачи настигали известных хоккеистов после достигнутого рубежа в 700 голов в НХЛ. И решили их проверить.

Горди Хоу в декабре 1968 года забил 700-й гол. Через два сезона он завершил карьеру в НХЛ из-за хронической травмы запястья, поработал в «Детройте» и спустя некоторое время ушел в команду ВХА. В НХЛ вернулся только в 1979-м после слияния ВХА и НХЛ – только на сезон.