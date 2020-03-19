Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты
Из телеграм-канала «Эпицентр» мы узнали, какие неудачи настигали известных хоккеистов после достигнутого рубежа в 700 голов в НХЛ. И решили их проверить.
Горди Хоу в декабре 1968 года забил 700-й гол. Через два сезона он завершил карьеру в НХЛ из-за хронической травмы запястья, поработал в «Детройте» и спустя некоторое время ушел в команду ВХА. В НХЛ вернулся только в 1979-м после слияния ВХА и НХЛ – только на сезон.
Фил Эспозито забил 700-й гол в сезоне-1979/80 за 18 дней до своего дня рождения – ему исполнилось 38 лет. В следующем сезоне он отыграл всего 41 матч и забросил семь шайб, после чего завершил карьеру. «В декабре 1980 года я разбудил Донну утром в сочельник и объявил ей: «С меня хватит», – писал Эспозито в своей автобиографии.
Одна из причин? «Сыпь. Это такая форма экземы, – рассказывал Эспозито. – Непонятно, из-за чего она появляется, но мне кажется, дело было в экипировке. Как только я надевал экипировку, у меня все начинало чесаться. У некоторых ребят с этой сыпью были такие проблемы, что им пришлось завершить карьеру, как, например, Томми Риду. Ги Лапуант как-то из-за этого в больнице лежал».
Марсель Дионн отметился 700-м голом в октябре 1987-го. Примерно та же история – закончил в НХЛ в следующем сезоне и в 37 лет отбыл в низшую лигу, где надеялся привести себя в форму, но в итоге там и завершил карьеру. Фанаты считают, что одной из причин был уже другой стиль игры в НХЛ, который меньше подходил Дионну, набравшему к тому же лишний вес.
Уэйн Гретцки покорил отметку в январе 1991-го. В следующем сезоне Гретцки играл гораздо меньше из-за травмы спины. Он заработал ее еще за год до этого, но усугубил в сентябре 1991-го. «Хорошая новость – это не рак», – сказал ему врач. «Я подумал: «Господи, он думал, что это может быть рак?» – вспоминал Гретцки в автобиографии. Оказалось, грыжа грудного отдела позвоночника. Возвращение состоялось только через полгода.
Майк Гартнер забил 700-й гол в 38-летнем возрасте. Позже он забросил еще восемь шайб и завершил карьеру в том же сезоне.
Бретт Халл достиг 700 голов в 2003-м. В следующем сезоне он не играл из-за локаута – второго в истории НХЛ. Локаут продлился 310 дней, сезон-2004/05 не был сыгран. После локаута Халл сыграл пять матчей за «Финикс» и завершил карьеру.
Александр Овечкин забил 700-й гол 22 февраля 2020 года. В восьми матчах после этого забросил еще шесть шайб, а затем сезон НХЛ был отложен. Причина – эпидемия коронавируса.