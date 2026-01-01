Бретт Халл

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Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
#Александр Овечкин
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Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты
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