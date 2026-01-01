НХЛ

Дата основания
1917 г.
Наиболее титулованный клуб
Монреаль (25)
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Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
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Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России
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Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
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Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
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Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам
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Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
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У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
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