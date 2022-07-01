Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии

Мы на «Голе» не любим инсайды. Особенно это касается таких случаев, когда информация может оказаться ложной. Поэтому ориентируемся на факты: Ивану Федотову 25 лет – он попадает под критерии призывника. Призыв в России завершится уже 15 июля. Федотов может стать первым действующим хоккеистом КХЛ, который отправится на реальную службу.

Частично мы касались темы службы спортсменов в материале о званиях. На примере футболистов уже разбирали, почему в армии не служат они. У хоккеистов существуют похожие решения: чаще всего для них армия ограничивается альтернативной службой. Депутат Светлана Журова вообще сказала, что ФХР подает в Минобороны специальную бумагу на хоккеистов сборной России.

Федотов – серебряный призер Олимпиады-2022 в составе сборной России. Если ФХР подала эту специальную бумагу, то он не должен служить. Этот сезон он провел в ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Потом Федотов объявил об уходе из клуба и отъезде в «Филадельфию». В мае КХЛ признала Ивана Федотова лучшим вратарем сезона: он выиграл 30 матчей из 48.