Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
Почему везде говорят про вратаря Федотова: как он может оказаться в армии
Хоккеист Иван Федотов попал во все новости России. Все началось с инсайда «Фонтанки»: она рассказала о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Там прописана такая строчка о военной прокуратуре: «У ведомства есть «достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». Остальные СМИ ссылаются на информацию «Фонтанки» и дополняют ее новыми данными.
Корреспондент «Матч ТВ» Анна Андронова видела момент задержания Федотова – она занималась вместе с ним съемками репортажа. Ее версия: Федотова ожидали люди в трех легковых автомобилях и фургуне. Потом он сел в фургон и уехал вместе с ними. Подробно об этом можно почитать в оригинале. Сейчас все пытаются объяснить эту ситуацию, но деталей мало.
Мы на «Голе» не любим инсайды. Особенно это касается таких случаев, когда информация может оказаться ложной. Поэтому ориентируемся на факты: Ивану Федотову 25 лет – он попадает под критерии призывника. Призыв в России завершится уже 15 июля. Федотов может стать первым действующим хоккеистом КХЛ, который отправится на реальную службу.
Частично мы касались темы службы спортсменов в материале о званиях. На примере футболистов уже разбирали, почему в армии не служат они. У хоккеистов существуют похожие решения: чаще всего для них армия ограничивается альтернативной службой. Депутат Светлана Журова вообще сказала, что ФХР подает в Минобороны специальную бумагу на хоккеистов сборной России.
Федотов – серебряный призер Олимпиады-2022 в составе сборной России. Если ФХР подала эту специальную бумагу, то он не должен служить. Этот сезон он провел в ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Потом Федотов объявил об уходе из клуба и отъезде в «Филадельфию». В мае КХЛ признала Ивана Федотова лучшим вратарем сезона: он выиграл 30 матчей из 48.
Федотов сложно уходит из ЦСКА: клуб специально его выкупал, а уже через сезон теряет
Теория заговора: претензии к Федотову возникли из-за его истории с уходом из ЦСКА. Такие слухи пошли на фоне тяжелой истории с его отъездом из России. Напоминаем: в мае 2021 года ЦСКА выкупил Федотова у «Трактора» за денежную компенсацию. Тогда она составила примерно 60 миллионов рублей. «Трактор» обменял Федотова за год до окончания его контракта.
Здесь же важно объяснение со стороны «Трактора». Генеральный директор клуба Иван Савин сказал, что так «Трактор» закрыл вратарскую позицию на годы вперед. О самом Федотове он высказался так: «В ближайшем будущем он видит свою карьеру за океаном». Сам Федотов отказывался детально комментировать обмен, но желание о переходе в клуб НХЛ не отрицал.
Уезжать в НХЛ из КХЛ – это нормально. Ежегодно это делают 20-30 хоккеистов. Лиги уважают контракты: Федотов подписал однолетнее соглашение с «Филадельфией» еще 7 мая. Он находился в Санкт-Петербурге, потому что готовился к началу сезона НХЛ. Лагерь в Америке еще не открыт, другие звезды сейчас находятся в России. Например, Овечкин вообще играет в футбол.
В регулярном сезоне КХЛ Федотов делил игровое время в ЦСКА вместе с Рейдеборном. В плей-офф он стал основным вратарем. Журналист Павел Лысенков нашел высказывание президента ЦСКА Игоря Есмантовича. 11 мая тот утверждал, что контракта Федотова с «Филадельфией» еще не видел. Якобы надо вообще последить за его будущим – тема утихла на полтора месяца.
Тот же Есмантович за две недели до этого спокойно желал удачи Федотову в НХЛ. В момент, когда он объявил об отъезде публично. 30 апреля это показывал «Р-Спорт»: «Я очень рад за Ваньку, потому что он успел пройти все те университеты, которые были у него в этом сезоне. Пожелаем ему удачи, если захочет поехать. Если вернется, будем ждать его с распростертыми объятиями».
Федотов ездил в НХЛ еще до ЦСКА – и там практически побывал в армии
«Филадельфия» выбрала Федотова на драфте НХЛ в 2015 году. Тогда он еще выступал за «Нефтехимик» и «Реактор». В 2016 году Федотов попал в КХЛ – поехал в «Салават Юлаев». В тот год он оказался и на сборах в «Филадельфии». Они ни к чему не обязывали, но там Федотов погрузился в атмосферу американских тренировок. Потом рассказывал в интервью о пересечениях с армией.
Клуб отправил проспектов на занятие с «морскими котиками». Они тренировались вместе с ними с 4 до 11 утра: «Было много интересных и тяжелых испытаний – лили на себя холодную воду, бегали и прыгали, таскали мешки. Все было завязано на командной работе, плюс – на тебя постоянно давят, кричат. То есть ты находишься в стрессовом состоянии. Интересный опыт».
Такие тренировки для игроков «Филадельфии» устраивала настоящая военная академия. В интервью Sports.ru Федотов рассказывал больше подробностей о тех моментах. Хоккеисты «Филадельфии» пять часов приседали, отжимались и бегали эстафеты. Потом каждый получил мешок с песком. Еще надо было взять носилки и тащить раненого 500 метров по пляжу.
В тот момент Федотову было 18 лет. Он называл этот опыт расширением кругозора и возможностью проверить себя на прочность. Говорил о спецназовцах: «Они морально и физически выводят из равновесия, а ты все равно должен выполнять задания. Многих ребят от нагрузок рвало. На первый план выходили уже волевые качества, а не физические».
Такие тренировки «Филадельфия» постоянно устраивает для своих игроков. Ранее хоккеисты переодевались в военную форму на время специальной акции к празднику.
Интересно, что от следующего лагеря в «Филадельфии» Федотов отказался. Его желанием оставалось место первого номера в «Салавате Юлаеве». За все время там Федотов провел только четыре матча в двух разных сезонах. В сезоне-2020/21 Федотов дебютировал в Кубке Гагарина именно в серии с «Салаватом». Уже в «Тракторе» он задумался и о возможностях в НХЛ. Но пробовать армейские тренировки больше не хотел.
Блин, какой мелкий мужик пошёл! Выход один, радужные трусили.
Гейпарады вам с Федотовым в помощь в радужных цветах.
И что в нем мелкого ? Трусы его вам никогда не увидеть !