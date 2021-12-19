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Филадельфия (х)
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Хоккей
Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
#Кит Йэндл
26 января, 10:30
Хоккей
У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем
#Иван Проворов
19 декабря 2021, 10:28
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
03 июня 2021, 09:31
Хоккей
«Рейнджерс» стал восьмым клубом НХЛ за 25 лет, который забил 9+ голов за два периода матча
#Нью-Йорк Рейнджерс
18 марта 2021, 10:49
Хоккей
Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием
#Кирилл Капризов
18 января 2021, 23:12
Хоккей
«Филадельфия» и «Питтсбург» забили 9 голов на двоих в первом матче нового сезона НХЛ
#НХЛ
14 января 2021, 11:07
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Материалы
Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
3
#Иван Федотов
01 июля, 22:51
3
В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл
#НХЛ
14 января 2020, 12:18
Маскот хоккейной «Филадельфии» – какой-то псих. Бросается тортами, нападает на людей и пугающе выглядит
#Филадельфия (х)
24 декабря 2019, 20:33
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