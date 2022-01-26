Кит Йэндл
НХЛ
Филадельфия (х)
Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
вчера, 10:30
Игрок «Филадельфии» Кит Йэндл провел в НХЛ 965 игр без пропуска. Рекордным стал матч против «Айлендерс» (3:4). Йэндл играет без перерыва с марта 2009 года.
Йэндлу 35 лет. В НХЛ он играл за «Аризону», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду» и «Филадельфию».
«Филадельфия» вышла на антирекорд в истории клуба. Она идет на серии из 13-ти поражений. Ее последняя победа была 30 декабря.
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