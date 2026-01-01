Филадельфия

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Баскетбол
«Филадельфия» отстранила Симмонса на одну игру из-за его поведения. Тренер сказал, что тот не работал на занятии
#НБА
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Матч «Филадельфии» и «Оклахомы» перенесен из-за коронавируса за несколько часов до начала
#НБА
Баскетбол
Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Дуайт Ховард подпишет контракт с «Филадельфией». Он писал, что останется в «Лейкерс»
#Дуайт Ховард
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Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
#Джеймс Харден
Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса
#Джеймс Харден
У Симмонса было больше девушек, чем трехочковых попаданий. Так фанаты «Филадельфии» ненавидят бывшего лидера, который поругался с клубом – но не ушел
#Бен Симмонс
Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
#Хавьер Мендес
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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