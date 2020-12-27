Расселл Уэстбрук
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#Расселл Уэстбрук #НБА #Вашингтон #Орландо Мэджик #Филадельфия #Хьюстон

Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду

3 часа назад

В межсезонье Расселл Уэстбрук перешел из «Хьюстона» в «Вашингтон». Его первые два матча за новую команду:

У Уэстбрука два трипл-дабла в двух первых матчах за новую команду – первый игрок в истории НБА, кому это удавалось. При этом оба матча «Вашингтон» проиграл.

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