Расселл Уэстбрук
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Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду
3 часа назад
В межсезонье Расселл Уэстбрук перешел из «Хьюстона» в «Вашингтон». Его первые два матча за новую команду:
- Против «Филадельфии» – 21 очко, 11 подбор и 15 передач.
- Против «Орландо» – 15 очков, сделал 15 подборов и 12 передач.
У Уэстбрука два трипл-дабла в двух первых матчах за новую команду – первый игрок в истории НБА, кому это удавалось. При этом оба матча «Вашингтон» проиграл.
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