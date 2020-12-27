Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду

В межсезонье Расселл Уэстбрук перешел из «Хьюстона» в «Вашингтон». Его первые два матча за новую команду:

Против «Филадельфии» – 21 очко, 11 подбор и 15 передач.

Против «Орландо» – 15 очков, сделал 15 подборов и 12 передач.

У Уэстбрука два трипл-дабла в двух первых матчах за новую команду – первый игрок в истории НБА, кому это удавалось. При этом оба матча «Вашингтон» проиграл.