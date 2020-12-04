Трансфер года в НБА – обмен двух звездных заноз в заднице. И как мы до такого докатились?

Парень, которого никто не любит. Как думает он сам

Поначалу казалось, что «Вашингтону» реально повезло. Уолл демонстрировал великолепную игру, сразу став самым быстрым разыгрывающим лиги и заводя трибуны эффектными переводами мяча за спиной, передачами от паркета и просто убийственными кроссоверами, против которых почти невозможно защищаться. А вокруг него росла новая команда.

Возможно, это какая-то карма или проклятие вьетнамских колдунов, которые повисло над «Вашингтоном» в XXI веке – но все проблемы снова полезли далеко за площадкой.

Как-то так получилось, что Джон Уолл – крайне невезучий человек.

Он пришел в лигу классическим разыгрывающим с проблемным броском как раз накануне революции цифрового баскетбола, которая возвела на вершину снайперов.

Он подписал первый взрослый контракт с «Вашингтоном» перед резким скачком потолка зарплат, из-за чего уже через два года столько же стали получать просто приличные ролевики.

Он поругался с adidas, потому что те предложили ему только 66 миллионов за 8 лет спонсорства, хотя Джеймсу Хардену дали 200 миллионов.

Все это давило на характер. Крыша стала подтекать из-за перманентного чувства, что его никто не ценит и не любит.

А тут еще и наступило время продлевать вторую звезду Била, который как раз идеально вписался в новые финансовые реалии рынка и тут же начал зарабатывать почти на 10 миллионов в год больше. В этом не было вины ни его самого, ни клуба – но для Уолла все равно стало ударом, что он теперь зарабатывает как запасной центровой Ян Маинми. Снова разборки в раздевалке и в прессе и жалобы, что в городе слишком мало билбордов с его изображением.

Так Уолл стал… как бы так выразиться… тем человеком, которых обычно называют…