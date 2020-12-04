Трансфер года в НБА – обмен двух звездных заноз в заднице. И как мы до такого докатились?
«Хьюстон» и «Вашингтон» махнулись разыгрывающими звездами: Расселл Уэстбрук на Джона Уолла и защищенный пик первого раунда драфта-2023.
Небольшая справочка: Расселл Уэстбрук – MVP регулярного чемпионата 2017 года, девятикратный участник Матча всех звезд и ровно столько же раз включался в разные сборные сезона. У Джона Уолла список заслуг скромнее, но пять Матчей всех звезд и титул победителя Слэм-Данк Контеста – это вам тоже не в носу ковырять.
Так почему же общий фон вокруг этого трейда сводится к «обменялись балластом»?
Сейчас разберемся.
Парень с пистолетом в команде, где люди гадят в твои кроссовки
«Вашингтон» середины нулевых – чисто Suicide Squad. Банда отбитых головорезов, в любой момент готовых устроить поножовщину прямо во время матча. На счастье фанатов, один из этих дурачков по имени Гилберт Аринас еще умел круто играть в баскетбол. Поэтому долгое время этот бродячий цирк выглядел конкурентноспособно. Четыре года подряд команда выходила в плей-офф под новостями, что в раздевалке игроки дерутся и накладывают кучи друг другу в кроссовки.
Но потом случилось самое страшное: колени Аринаса рассыпались в труху, и от классного баскетболиста с легким налетом сумасшествия осталось только последнее. В декабре 2009-го он с одноклубником притащили в раздевалку пистолеты и собирались устроить дуэль из-за карточного долга. Тут стало очевидно, что пациент безнадежен. Но к тому моменту «Вашингтон» уже обосновался на дне и претендовал на первый пик драфта. Там он ждал звезду для перезагрузки франшизы.
Такой звездой стал Джон Уолл. В уже далеком 2010-м разыгрывающий университета Кентукки считался таким же безальтернативным первым номером драфт-класса, как и Зайон Уильямсон в 2019-м. Команды сливали сезон ради одного только шанса получить первый пик и заиметь его к себе. Но повезло «Вашингтону», который сразу же сделал Уолла центральной персоной в планах на будущее.
Парень, которого никто не любит. Как думает он сам
Поначалу казалось, что «Вашингтону» реально повезло. Уолл демонстрировал великолепную игру, сразу став самым быстрым разыгрывающим лиги и заводя трибуны эффектными переводами мяча за спиной, передачами от паркета и просто убийственными кроссоверами, против которых почти невозможно защищаться. А вокруг него росла новая команда.
Возможно, это какая-то карма или проклятие вьетнамских колдунов, которые повисло над «Вашингтоном» в XXI веке – но все проблемы снова полезли далеко за площадкой.
Как-то так получилось, что Джон Уолл – крайне невезучий человек.
- Он пришел в лигу классическим разыгрывающим с проблемным броском как раз накануне революции цифрового баскетбола, которая возвела на вершину снайперов.
- Он подписал первый взрослый контракт с «Вашингтоном» перед резким скачком потолка зарплат, из-за чего уже через два года столько же стали получать просто приличные ролевики.
- Он поругался с adidas, потому что те предложили ему только 66 миллионов за 8 лет спонсорства, хотя Джеймсу Хардену дали 200 миллионов.
Все это давило на характер. Крыша стала подтекать из-за перманентного чувства, что его никто не ценит и не любит.
А тут еще и наступило время продлевать вторую звезду Била, который как раз идеально вписался в новые финансовые реалии рынка и тут же начал зарабатывать почти на 10 миллионов в год больше. В этом не было вины ни его самого, ни клуба – но для Уолла все равно стало ударом, что он теперь зарабатывает как запасной центровой Ян Маинми. Снова разборки в раздевалке и в прессе и жалобы, что в городе слишком мало билбордов с его изображением.
Так Уолл стал… как бы так выразиться… тем человеком, которых обычно называют…
Парень, который поскользнулся дома и кинул всех на 170 млн
Уолл подписал продление контракта на максимально возможную сумму сразу, как только смог. Причем случилось это тут же после великолепного сезона, когда «Вашингтон» едва не прорвались в финал конференции, а сам Уолл попал в третью сборную чемпионата. Это позволило ему заключить не просто максимальный контракт, а «супермакс» – 170 миллионов на 4 года с 2019 года.
Вроде все ок. Но это же «Вашингтон».
Тут же пошли проблемы. С 2018-го он сначала пропускает пару месяцев из-за травмы колена, потом вылетает на полгода с повреждением пятки, в процессе он поскальзывается дома и рвет ахиллово сухожилие, после операции на пятке развивается инфекция, восстановление все откладывается и откладывается.
На сегодня Уолл не появлялся на площадке с 26 декабря 2018-го – почти два года. Никого не напоминает?
Клуб все это время делал хорошую мину при плохой игре – будто у них только что не стартовал 170-миллионный контракт тяжело травмированного баскетболиста, игра которого сильно зависит от скоростных качеств. Освободившееся время клуб потратил на небольшую перестройку, избавившись прошлого костяка и набрав к Брэдли Билу новых молодых партнеров. Команда ожидаемо ни на что не претендовала и только наигрывала состав под возвращение Уолла и воссоединение звездного дуэта.
Но и здесь Уолл нашел повод возмутиться. Генменеджер Томми Шеппард в подкасте журналиста Зака Лоу произнес фразу «Мы строим команду вокруг Брэдли Била». Это было расценено Уоллом как очередное предательство. Хотя за эти два года «Вашингтон» действительно стали командой Била. И если раньше в клубе готовы были возиться со звездой и ее успокаивать, то сейчас, выплатив в никуда первый чек на 38 миллионов, руководство осознало необходимость что-то менять.
Парень, который покорил цифры и ничего не добился
Все то десятилетие, которое Джон Уолл потратил на выяснение отношений и подсчет монеток в свинье-копилке, Расселл Уэстбрук рвал шаблоны восприятия баскетбола.
Погруженные фанаты НБА знают легендарную сказку «Как Сэм Прести трех MVP драфтовал». Генеральный менеджер «Оклахомы» за три драфта (2007, 2008, 2009) собрал у себя Кевина Дюрэнта, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена и Сержа Ибаку, которые устрашали лигу темпами прогресса: первый выход в плей-офф уже в 2010-м, Финал конференции в 2011-м и финал НБА в 2012-м.
Логично, что рано или поздно эта команда должна взять перстни, передавив любого соперника. Но [спойлер] этого не случилось. Виновником чего многие считают Уэстбрука.
Если бы про Расселла Уэстбрука снимали фильм, его режиссером однозначно был Майкл Бэй. Выпускник UCLA ворвался в размеренную жизнь Оклахомы, словно Тилль Линдеманн с концертной программой Rammstein на праздник святой Пасхи новокуйбишевского дома престарелых. Он носился по площадке, как Тасманский дьявол, бросался на нескольких соперников, вколачивал сверху с сопротивлением и никогда не боялся брать на себя решающие броски. Неудивительно, что он тут же сформировал фанбазу верных поклонников, которых подкупали страсть к игре, открытая натура и даже стиль.
Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
Но армия тех, кого Уэстбрук бесил, росла не меньше. Из года в год продолжалась ожесточенная интернет-война между расселлофанами и расселлохейтерами:
🏀 Одни: любой спорт призван давать эмоции, которые Уэстбрук отгружает целыми фурами.
🏀 Вторые: лучше наслаждаться скучным чемпионством, чем веселым вылетом из-за кирпичей Уэстбрука.
Апогей этих сражений – «великий исход Дюрэнта». Никто до конца не знает, что им руководило. Так ли достал его Уэстбрук или просто захотелось легкого чемпионства – но он сбежал в «Голден Стэйт» сразу после эпичного поражения им же в финале конференции. Команда осталась полностью в распоряжении Уэстбрука, который вообще не сдерживался.
Он выдает три подряд сезона с трипл-даблом в среднем за игру, становится MVP регулярки и все три раза вылетает в первом же раунде плей-офф. Чем окончательно поляризирует фанатов и хейтеров спорами про статодрочерство. Такие выступления не оставляли никаких вариантов в финансовом плане – в 2017-м году Уэстбрук продлил контракт с «Оклахомой» на 5 лет и 205 миллионов долларов.
Активная стадия боевых действий закончилась только прошлым летом, когда от Уэстбрука сбежал Пол Джордж, а сам Уэстбрук обменял самого себя в «Хьюстон» к старому товарищу Джеймсу Хардену за Криса Пола и вагон пиков будущих лет.
В Техас он приехал уже без претензий на сезонный трипл-дабл и с очевидной ролью второго. От этого союза ждали многого. Требовательный Крис Пол окончательно задолбал интроверта Хардена, который затребовал кого-то более приятного в общении, а желательно – давнего друга Уэстбрука. Генеральный менеджер команды Дэрил Мори был против, но общими усилиями главной звезды и владельца решение было продавлено.
Математик, который создал одну из лучших команд мира, перепридумал статистику и утащил звезд в Техас
Уэстбрук справлялся. Но в плей-офф все вернулось – пропустив начало постсезона из-за травмы, он вышел по ходу серии с родной «Оклахомой» и помог пропихнуться во второй раунд, где «Хьюстон» нещадно смялся 4:1 будущими чемпионами из «Лейкерс». Уэстбрук снова выслушал про себя разное за 24% из-за дуги и 50% с линии штрафных.
Дальше – новости про холодную ссору между братишками и запрос на обмен от обоих сразу. Или он, или я.
Что этот обмен дает обоим клубам?
Все просто и непросто одновременно.
Итак. На сегодня у нас есть два игрока.
- 30-летний склочный засранец, который не играл в баскетбол два года.
- 32-летний хороший парень с катастрофически низким КПД на паркете.
При всем этом оба в следующие три года должны синхронно заработать порядка 130 миллионов долларов. И пускай они 300 раз будут прекрасными игроками в вакууме – их текущий ценник нисколько не соответствует приносимой пользе.
«Вашингтон» явно устал от недовольства Уолла. Именно они оказались готовы докинуть лишний пик в сделку, чтобы все срослось. Уэстбрук по характеру – полный антипод Уолла: спокойный семьянин, который никогда не жалуется и всегда готов рвать за команду.
Сейчас у «Вашингтона» собралась молодая команда, где есть Бил и ряд талантов. На вот этом этапе формирования есть смысл добавить в состав человека с репутацией идеального партнера в раздевалке, который всегда поможет и подскажет, а не будет раздраженно высказывать тебе претензии.
И да. Не стоит сильно закапывать Уэстбрука как баскетболиста. Уже сейчас действительно можно с уверенностью сказать, что чемпионство с ним не выиграть – но прямо сейчас у «Вашингтона» нет такой задачи. По меркам Восточной конференции Уэстбрук – суперзвезда. Даже в таком состоянии. Здоровая суперзвезда с огромной фанбазой, готовой за считанные дни раскупать даже его дизайнерские шмотки, которые вот прям очень на любителя. Это интригующий ход еще и в плане маркетинга для команды, которая не вылезает из третьего десятка лиги по посещаемости.
Как бы ни было обидно Уоллу, но он действительно недостаточно попсовый персонаж, чтобы залепливать его изображениями билборды столицы США. Вот Уэстбрук вполне подходит. Особенно с учетом вероятной борьбы за плей-офф.
«Хьюстон» разгребает последствия прошлогоднего дурачества с обменом Пол-Уэстбрук. Творец успехов клуба и отец цифрового баскетбола Дэрил Мори сразу после вылета от «Лейкерс» попросил освободить его от должности. Решение про обмен Уэстбрука продавил Харден от владельца клуба через голову генерального менеджера – вот теперь пускай решают все сами. В том обмене техасцы отправили в Оклахому сразу четыре пика на последующих драфтах. Теперь они как бы вернули один пик, сохранив в платежной ведомости те же цифры по финансовым обязательствам.
Но надежда на успех все еще остается. Все-таки в здоровом состоянии Уолл куда более эффективный баскетболист, чем Уэстбрук. При этом ему все еще только 30 лет – практически пик. Для команды, которая все еще пытается изображать борьбу с серьезными задачами, логично рискнуть и верить, что он восстановит форму.
Месяц назад Уолл играл с Харденом в двустороннем матче.
Итог
Контракты Уолла и Уэстбрука были словно созданы друг для друга. В сложившихся обстоятельствах их можно было обменять только между собой. Обе комады все-таки не просто скинули балласт, но получили нужное.
- «Вашингтон» – хорошего тиммейта для молодой команды.
- «Хьюстон» – потенциально более молодого и стабильного игрока для борьбы.
И очередная интрига для рядовых фанатов баскетбола перед новым сезоном. Сможет ли приход Уэстбрука сделать «Вашингтон» претендентом на высокие места на Востоке? Восстановится ли Уолл и вспомнят ли они старую университетскую связку с ДеМаркусом Казинсом?
Это будет интересно.
Крутейший текст!
Уолл лучше ВБ? Ну такое себе. Тем более после травм. Посмотрим.