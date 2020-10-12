Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории

Помните осаду Хельмовой Пади из второго «Властелина Колец»?

Гнетущая атмосфера смертного боя, в котором не будет пощады никому. Верные традициям силы света держат оборону крепости, а из-за горизонта уже прорезается орда ужасных орков. И вот наступает час максимального напряжения: армия тьмы останавливается перед стенами, и ужасающие монстры начинают ритмично стучать оружием, создавая пронизывающий тишину гул, ломающий волю воинов-людей.

Вот это затишье перед кровавой битвой сейчас в мире баскетбола.

Леброн Джеймс сделал «Лос-Анджелес Лейкерс» чемпионами. Теперь его верные адепты уже вооружаются убийственными аргументами и готовятся к сражению – возможно, решающему – с защитниками традиционных ценностей и веры в старое баскетбольное божество.

И кажется, что остался всего один момент, когда рука одного из обороняющихся дрогнет – как дрогнула рука старика из фильма, застрелившего первого орка – и в воздух полетит первое «да никогда Леброну не догнать Майкла». Так всегда начинается побоище между лебронофилами и джорданофилами.

Этот текст для всех, кто много слышал это имя, но мало понимает.

Этот текст для всех, кто все понимает, но хочет системности.

Так, я только что вышел из двадцатилетней комы. Кто из них кто?

Даже после двадцатилетней комы ты знаешь, кто такой Майкл Джордан. Именно он первым из баскетболистов перерос масштаб локального супергероя и выродился в икону над спортом вместе с Пеле или Мухаммедом Али – особой категории людей, имена которых знает даже твоя бабушка без интернета и спортивного канала. Став шестикратным чемпионом НБА и продав миллионы пар культовых бело-красных найков, Джордан возглавил пантеон баскетбольных богов, на световые годы обогнав всех конкурентов.

Так вот. Леброн Джеймс – тот, кто в 2020 году выиграл четвертое чемпионство в трех разных клубах и вскрыл запечатанный вопрос о лучшем баскетболисте в истории. Хотя вопрос этот открылся еще лет пять назад.