Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
Помните осаду Хельмовой Пади из второго «Властелина Колец»?
Гнетущая атмосфера смертного боя, в котором не будет пощады никому. Верные традициям силы света держат оборону крепости, а из-за горизонта уже прорезается орда ужасных орков. И вот наступает час максимального напряжения: армия тьмы останавливается перед стенами, и ужасающие монстры начинают ритмично стучать оружием, создавая пронизывающий тишину гул, ломающий волю воинов-людей.
Вот это затишье перед кровавой битвой сейчас в мире баскетбола.
Леброн Джеймс сделал «Лос-Анджелес Лейкерс» чемпионами. Теперь его верные адепты уже вооружаются убийственными аргументами и готовятся к сражению – возможно, решающему – с защитниками традиционных ценностей и веры в старое баскетбольное божество.
И кажется, что остался всего один момент, когда рука одного из обороняющихся дрогнет – как дрогнула рука старика из фильма, застрелившего первого орка – и в воздух полетит первое «да никогда Леброну не догнать Майкла». Так всегда начинается побоище между лебронофилами и джорданофилами.
Этот текст для всех, кто много слышал это имя, но мало понимает.
Этот текст для всех, кто все понимает, но хочет системности.
Так, я только что вышел из двадцатилетней комы. Кто из них кто?
Даже после двадцатилетней комы ты знаешь, кто такой Майкл Джордан. Именно он первым из баскетболистов перерос масштаб локального супергероя и выродился в икону над спортом вместе с Пеле или Мухаммедом Али – особой категории людей, имена которых знает даже твоя бабушка без интернета и спортивного канала. Став шестикратным чемпионом НБА и продав миллионы пар культовых бело-красных найков, Джордан возглавил пантеон баскетбольных богов, на световые годы обогнав всех конкурентов.
Так вот. Леброн Джеймс – тот, кто в 2020 году выиграл четвертое чемпионство в трех разных клубах и вскрыл запечатанный вопрос о лучшем баскетболисте в истории. Хотя вопрос этот открылся еще лет пять назад.
Последний мощный панч джорданофилов – «Последний танец». Который на деле − лишь трансляция одной конкретной точки зрения на события далекого прошлого. Но сериал вышел очень вовремя и упрочил позиции Джордана в ранге былинного богатыря.
Лагерь Леброна ответил, возможно, более мощно – чемпионским титулом в ультрасложном сезоне.
И что в нем такого классного? Только без сложных терминов и на понятном примере
Если прочертить некоторые параллели с футболом, то Леброн имеет много общего с Криштиану Роналду.
Оба со старта карьеры позиционировались как будущие суперзвезды. Никаких слезливых историй про парней, в которых никто не верил, и другой голливудщины.
Оба на пике доминировали за счет нечеловеческой физики, заставляя окружающих усомниться, что «сыворотка суперсолдата» − это выдумка Marvel.
Обоих обвиняли в поиске легких путей и «ставках на победителей».
Обоих начали хоронить практически сразу после 30, предсказывая резкий спад кондиций. Ха.
Обоим по 35 лет – и они все еще позорят критиков.
Оба научились идеально монетизировать имя, получив пожизненные контракты от Nike и построив бизнес-империи. Роналду уже перевалил за миллиард долларов, Леброн едет к нему на таране.
В чем же его главная фишка?
В том и суть – если говорить о баскетбольной составляющей, Леброн приблизился к определению «идеален» так близко, насколько это вообще возможно. С первого сезона он внушал страх нереальным сочетанием пробивной мощи и скорости. Крупные соперники банально не успевали за ним, а более мелких он втаптывал в паркет.
При этом он постоянно совершенствовал игру. Пиковый Леброн умел на площадке все: он набирал больше всех, подбирал больше всех, отдавал больше всех и защищался лучше всех. Со временем он стал чаще экономить силы в обороне, но больше прокачал бросок и навыки плеймейкера, адаптировавшись к требованиям новой моды НБА.
Именно адаптация − главный козырь Леброна. За время его карьеры баскетбол менялся несколько раз. Времена, когда игра была максимально медленной и все толпой ломились под кольцо, сменились супербыстрым баскетболом, где ключевым стало умение бежать и бросать с дистанции.
Каждый раз все сомневались в способностях Леброна – и каждый раз в ответ он прибавлял новые и новые скиллы. Если завтра в баскетболе потребуется летать, не касаясь паркета – Леброн научится этому за одну предсезонку.
В общих чертах понял, но я люблю погружаться в персонажа через какие-то истории
Историй про Леброна полно. Вот три главные.
Серия с «Детройтом» в 2007-м. Молодой Леброн один вытащил команду в финал
Это был четвертый сезон Леброна в НБА. Все уже понимали, что он тут всерьез и надолго. Но его команда хромала, и первый плей-офф Леброн увидел только на третий год, когда их в полуфинале Восточной Конференции обыграли «плохие парни» из «Детройт Пистонс».
И вот новый сезон. Леброн вытаскивает ту же горе-команду на второе место в таблице, выносит в плей-офф «Вашингтон» и «Нью-Джерси» и добирается до реванша с «Детройтом» в финале Конференции.
Казалось, что таких соперников 22-летний Леброн не завалит, а серия идет по сценарию «Детройта». К перерыву пятого матча «Детройт» побеждал дома при 2-2 в серии. Нужно просто довести игру и взять следующую.
И тут влетает Леброн. 17 очков во второй половине и победа после двух овертаймов, где сам он набрал 18 очков – и больше не набирал никто. Леброн натурально перевернул ход серии в одиночку. 48 очков и победа в шестом матче в Огайо – «Детройт» уехал на обочину эпохи.
Здесь нужно понимать, что факт о смешном уровне партнеров Леброна – это не для драматизма. Там были крепкие и добротные ребята, но в истории они навсегда остаются мусором, который Леброн вытаскивал в финал НБА.
Здесь даже сложно провести футбольные параллели, вроде «Месси/Роналду выводит в финал Лиги чемпионов какую-то «Гранаду». Все-таки в баскетболе на паркете всего пять человек и роль отдельных личностей вырастает в разы. Именно та серия, несмотря на дальнейшее поражение в финале от «Сан-Антонио Сперс», официально короновала Леброна как супергероя.
Серия с «Бостоном» в 2010-м и «Решение», которое прибило реальность
За следующие три года в клубе мало что поменялось. Даже Леброн в расцвете сил не вдохновил руководство на эффектные решения по усилению состава для полноценной борьбы за чемпионство. Леброн катал весь этот табор на спине по поздним раундам, но так не бывает вечно.
Наружу все вырвалось 13-го мая 2010-го. Абсолютно лучшая команда Востока с действующим MVP НБА смяла «Чикаго» и вышла на «Бостон Селтикс» во втором раунде плей-офф. И повторяется сюжет «Детройта». Но уже наоборот. Те же 2-2 в серии и комфортный график для фаворита с поездкой в Кливленд на пятый матч. Но тут происходит непредвиденное – Леброн просто перестает играть. «Кливленд» сгорают 88:120 дома, а потом с таким же инертным Леброном проигрывают шестой матч.
Два важных условия − тем же летом у него заканчивался контракт, и он до сих пор не объявил о своем решении. Именно это «Решение» войдет в историю НБА как одно из самых резонансных событий XXI века. Из объявления нового (или старого) клуба Леброн сделал настоящее шоу. Вся страна следила, как в эфире ESPN он заявил, что уезжает к «Майами Хит», где объединится с другими суперзвездами − Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.
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Медиаполе разорвалось по шву. Фанаты «Кливленда» демонстративно сжигали майки с именем кумира, а владелец клуба Дэн Гилберт опубликовал гневное письмо с обвинением Леброна в сдаче матча «Бостону» и двуличности во время переговоров.
Леброн тогда разрушил все розовые мечты фанатов о баскетболе из слезливых драм, где герой жертвует собой ради успеха родного клуба. Вместо этого Леброн окунул их в суровую реальность, где звезды прагматично не выкладываются без нужды, а потом расчетливо выбирают то, что выгодно карьере. Все такие: воу, мрачного реализма нам хватает и в жизни.
В Майами Джеймс выйдет в четыре финала за четыре года и дважды возьмет титул, но для многих все это будет со сноской, ведь он как бы сжульничал, объединившись с другими звездами. Прощение от фанатов «Кавальерс» придет гораздо позже.
Серия с «Голден Стэйт» в 2016-м, один великий блокшот и прощение
Шок, но он вернулся − и красиво. Написал письмо фанатам и пообещал «выиграть титул для родной земли».
Только не верь, что Леброн вдруг стал романтиком. Он снова точно рассчитал срок годности проекта с Уэйдом и Бошем. Поражение от «Сан-Антонио» в финале-2014 показало, что ресурс «Большого трио» уже исчерпан и пора снова все изменить.
Кливленд хранил обиду, но четыре года темных времен с балансом 97-215 наглядно показали всем, как выглядит эта организация без Леброна. Это притушило злость даже самых активных хейтеров Леброна со все тем же Дэном Гилбертом во главе.
Домой Леброн вернулся другим. Он больше не полагался ни на кого и знал, что нужно всем рулить самому. Леброн заключал гибкие контракты и давил на руководство, которое теперь обязано собирать для него толковую команду. С первой попытки «Кливленд» вышел в финал, но не победил.
Никто не ожидал, что из ниоткуда появятся «Голден Стэйт Уорриорс», которые возьмут титул в 2015-м, а потом продолжат в следующем сезоне, разбив рекорд джордановских «Чикаго Буллс» с 73 победами в регулярном чемпионате из 82 возможных. Казалось, это инопланетный уровень, и Леброн физически не выпрыгнет выше.
Склейка. «Голден Стэйт» в шаге от победы в четвертом матче, когда за три минуты до конца Леброн столкнулся с Дрэймондом Грином, но сохранил равновесие и перешагнуть через упавшее тело. Грин в ответ махнул рукой и попал Леброну прямо между ног. Они сцепились. Дрэймонд получил дисквалификацию на следующий матч, а «Кливленд» начал камбэк, чудом вернув равновесие в серию и доведя ее до седьмого матча.
И уже там − еще один ключевой момент карьеры Леброна. У всех суперзвезд и легенд есть особые моменты, которые станут аватаркой их пути. Для Леброна таким моментом стал блок в ключевой отрезок чемпионского матча. Это был контрольный выстрел в голову всем «Голден Стэйт» и символ того, как Леброн сломал «лучшую команду в истории».
Ух, немало информации. И сейчас он снова чемпион в 35 лет. Как?
Здесь можно продолжить аналогии с Криштиану Роналду. Оба известны тем, как скрупулезно они относятся к работе над собой и телом. У Леброна есть штаб личных тренеров, которые работают над его полноценным восстановлением после игр и поддержкой формы на дистанции сезона. Среди них даже бывший спецназовец Донни Рэймон, который специализируется на спортивной механике.
Естественно, для поддержания такой формы мало просто набрать штат из кучи специалистов. Здесь нужен уникальный склад ума и характера, когда жизнь идет по строгому плану и не отходит от него за лишней шаурмой или деньком отдыха перед телеком. И Леброн − воплощение маньяка правил и нерушимых привычек. Большой журналист и подкастер Билл Симмонс как-то упомянул, что Леброн тратит 1,5 миллиона долларов в год только на уход и тело.
Правила сна от Леброна: никаких экранов, шум дождя над листвой, температура комнаты − 20˚
Если говорить только о баскетбольной части, то вернемся к умению адаптироваться. Да, сейчас 35-летний Леброн не тянет обе стороны площадки на максимум и потому порой отдыхает в защите. Но за годы в НБА он почти идеально научился скрывать слабые стороны. Плюс команда помогает, а тренер выстраивает игру так, чтобы максимально разгружать главную звезду.
Почему после всего этого кто-то еще презрительно хмыкает, когда речь заходит про заочную гонку с Джорданом?
Потому что любое противостояние нам проще воспринимать через призму простых и понятных категорий – свет и тьма, добро и зло, «Металлика» и Егор Крид, овощной салат и пельмешки с майонезом, ну и так далее. В борьбе Джордана и Леброна такие акценты легко расставить. Майкл Джордан − человек из легенд и живой миф о титанах. Леброн живет в эпоху, когда любой человек может ощутить себя соседом и лучшим другом кумира, просто листая его соцсети или читая про него в медиа. И что самое преступное – Леброн даже не пытается стать таким героем.
История Леброна – это не красивая история про героя-одиночку, который бросает вызов всем вокруг и драматично преодолевает все трудности. Леброн подчинил современный мир, превратившись в Императора Палпатина – гениального политика, который обрел абсолютную власть, используя хитрость, уникальные таланты к манипуляции и все могущество темной стороны Силы. Леброн не тратил себя зря, искал комфортные пути, держал за яйца тренеров и генеральных менеджеров, обустраивал удобные обмены через огромные связи и тому подобное. И это ни в коем случае не плохо − глупо не пользоваться такими возможностями, если они есть – но это не вызывает сопереживания и вокруг этого сложно выстроить красивую историю.
«Настоящий герой» не бросил бы «Кливленд» и продолжал героически играть в одиночку против всех (Джордан так не делал).
«Настоящий герой» не искал бы союзов с другими героями, а противостоял им (Джордан так не делал).
«Настоящий герой» не давил бы на руководство клуба, заставляя подписывать «правильных» людей (Джордан… ну вы поняли).
«Настоящий герой» не уволил бы главного тренера, а показал профессионализм, подстроившись под него.
«Настоящий герой» не уехал бы за сытой жизнью в Лос-Анджелес.
«Настоящий герой» не подбивал бы другую звезду к бунту и требованию обмена через общего агента.
И это только малый список претензий к Леброну. Как уже было сказано, почти все их этого на самом деле не такие злодейские поступки (а часть еще и не доказана) – просто мы хотим сказочных героев.
Леброн еще и политик?
Еще какой. НБА выступает в политическом дискурсе, уверенно левея. Одно из главных условий согласия команд и игроков на завершение сезона в изоляции в Орландо – позиция лиги по вопросу актуальных событий в стране. Сейчас надписи BLM на паркете во время матчей, а игроки свободно заменяют имена на майках социальными лозунгами по типу Vote, Education Reform, Equality. После истории с Джейкобом Блейком в Висконсине они вообще хотели бойкотировать остаток сезона.
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Тут Леброн Джеймс выступал как один из лидеров этого восстания. Сразу после инцидента с Блейком он опубликовал: «Нахрен все это! Мы требуем перемен» − и выступил за отмену сезона на собрании игроков. Конфликт между игроками и владельцами в итоге помог уладить Майкл Джордан, что стало еще одним уколом Леброну.
Лидерство, авторитет и социальный активизм разгоняют одну важную теорию вокруг Леброна − это будущий президент.
Если что: президент Соединенных Штатов Америки, а не клуба или лиги. Зимой по медиа прошуршал инсайд, что Леброн планирует баллотироваться после окончания профессиональной карьеры. У него уже есть организация «Больше, чем просто голос», куда входят знаменитости афроамериканского происхождения.
Перспективы реальны. Он идеальный семьянин, не замеченный в каких-то порочных скандалах. Он много делает для общества: в новостях он то накормил тысячи нуждающихся, то закупил форму детской команде. Плюс Леброн на короткой связи с Бараком Обамой и старается пройти по тому же пути борца за права американцев. Без разницы, что конкретно мы думаем об их правах и насколько они ущемлены, но на деле это реально выгодный путь для построения политической карьеры.
Особенно если он еще пару раз возьмет титул и закроет вопрос «Джордан или Леброн».