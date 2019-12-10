Правила сна от Леброна: никаких экранов, шум дождя над листвой, температура комнаты − 20˚
Леброн Джеймс выступал на презентации приложения для медитации Calm и красиво рассказал, что перед сном слушает шум падающего на листья дождя. Он включил этот звук на смартфоне, подставил микрофон к динамику и объяснял: «Это напоминает мне о детстве в Акроне. Времена были тяжелые. Мама одна. Отца нет. Я вспоминаю вечера, когда вот так же шел дождь, и спрашиваю себя: «Почему я?».
Этот пост не о тяжелом детстве Леброна, но о том, как именно он спит, чтобы быть лучшим.
Важнейшее − не меньше восьми часов сна в сутки. В подкасте «Шоу Тима Феллиса» Леброн отмечал, что для него полноценный длинный сон − главный восстановитель, который определяет эффективность дня и который не заменят ни пакеты со льдом, ни массаж, ни любые другие хитрости». Если можете спать девять часов − супер. Леброн иногда спит десять часов в сутки или добивает ночной сон дневным перерывом на час-два.
Его персональный тренер по восстановлению Майк Мансиас бережет секреты подготовки, но про сон все-таки рассказал. Под идеальный сон Леброну готовят идеальные условия: температура в комнате строго на 68-70 градусах по Фаренгейту (это 20-21 градус по Цельсию) и никаких светящихся экранов. «Просто выключите все за 30-45 минут до того, как вы действительно захотите спать, и посвятите себя этому».
Автор американского Forbes в материале 2017 года про сон Леброна упоминал исследование из журнала «Медицина труда и окружающей среды», согласно которому лучший сон реально помогает с мелкими преимуществами − например, со скоростью реакции. Исследование использует эксперимент с молодыми баскетболистами Стэнфорда: больше сна помогло им улучшить время спринта, точность бросков, переносимость травм и ментальное здоровье.
Здоровый сон важнее дел. В декабре 2018-го Леброн написал в твиттере, что лег в 20:30, а проснулся −в 7:30, отрубившись на 11 часов и пропустив важную вечеринку.
В доме Леброна в Лос-Анджелесе, который он купил за 23 миллиона долларов, спланировано восемь спален, а в самой большой из них достроены отдельные гардероб и внутренний дворик.
Леброн ежегодно тратит больше 1,5 миллионов долларов на восстановление и профилактику здоровья. Сон − верх из всего его списка.
Он уже давно не переживает из-за результатов так, чтобы терять сон, ворочаясь от мыслей и нервно смотря в потолок. Об этом Леброн говорил еще Кливленде в 2017-м:
«То, что всегда остается со мной − это увидеть улыбку дочери, увидеть, как мои дети закончили школу, колледж. Увидеть, как дочь уйдет и встретит мужчину своей мечты. Все эти игры − все эти победы и поражения − я люблю это, да. Но это не главное для меня. Эй, у меня уже было так много всяких моментов в этой игре, которые я смогу лелеять. Это все не потревожит мой сон».