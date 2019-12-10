Правила сна от Леброна: никаких экранов, шум дождя над листвой, температура комнаты − 20˚

Автор американского Forbes в материале 2017 года про сон Леброна упоминал исследование из журнала «Медицина труда и окружающей среды», согласно которому лучший сон реально помогает с мелкими преимуществами − например, со скоростью реакции. Исследование использует эксперимент с молодыми баскетболистами Стэнфорда: больше сна помогло им улучшить время спринта, точность бросков, переносимость травм и ментальное здоровье.

Здоровый сон важнее дел. В декабре 2018-го Леброн написал в твиттере, что лег в 20:30, а проснулся −в 7:30, отрубившись на 11 часов и пропустив важную вечеринку.

В доме Леброна в Лос-Анджелесе, который он купил за 23 миллиона долларов, спланировано восемь спален, а в самой большой из них достроены отдельные гардероб и внутренний дворик.

Леброн ежегодно тратит больше 1,5 миллионов долларов на восстановление и профилактику здоровья. Сон − верх из всего его списка.

Он уже давно не переживает из-за результатов так, чтобы терять сон, ворочаясь от мыслей и нервно смотря в потолок. Об этом Леброн говорил еще Кливленде в 2017-м:

«То, что всегда остается со мной − это увидеть улыбку дочери, увидеть, как мои дети закончили школу, колледж. Увидеть, как дочь уйдет и встретит мужчину своей мечты. Все эти игры − все эти победы и поражения − я люблю это, да. Но это не главное для меня. Эй, у меня уже было так много всяких моментов в этой игре, которые я смогу лелеять. Это все не потревожит мой сон».