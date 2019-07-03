Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов

Версия 3: Это бедность и жизнь без транспорта

Но и к предыдущей версии есть вопросы. Многие крупные города южноамериканской Боливии находятся на высоте больше 3000 метров, что еще внушительнее. Но успехи боливийцев в беге пока не такие заметные.

Хм, а если кенийцы просто бегают каждый день и без всяких соревнований? Все-таки одно из главных отличий развитых стран – уход от физического труда. Даже там, где нам нужно добираться на работу через весь город, мы делаем это на автомобиле или общественном транспорте.

А что Кения? Смотрите сами: в США 811 автомобилей на 1000 человек, в России – 373, а в Кении – 29 . Добавим к этому сложный кенийский рельеф: пройти километр в горах совсем не то же самое, что по типичной российской равнине.

Элиуд Кипчоге – обладатель мирового рекорда в марафоне, который он поставил в 33 года. Из всех атлетов он ближе всех приблизился к тому, чтобы преодолеть марафонную дистанцию быстрее чем за два часа: его результат – 2:01:39 на официальных соревнованиях и 2:00:25 на неофициальных. Свои первые воспоминания о беге он связывает с дорогой до школы: другого транспорта у его семьи просто не было.