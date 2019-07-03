Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов
Мы привыкли, что практически в каждом виде спорта есть страна, которая исторически добивается там больших успехов. Почти всегда этому можно найти простое объяснение: спортивная инфраструктура, интерес болельщиков или погодные условия.
Но успех Кении в беге на длинные дистанции до сих пор никто до конца не понял. На прошлых летних Олимпийских играх в Рио Кения заработала 13 медалей: не очень много, но 12 из них были в дисциплинах, связанных с бегом.
Фантастические результаты кенийцев разбирали со всех сторон: их исследовали медики, географы, диетологи и экономисты. Так в чем секрет?
Версия 1: Это особое строение ног
Самый частый стереотип про африканских бегунов.
Например, многие думают, что кенийцы значительно выше ростом, чем европейцы. Но уже тут начинаются нестыковки: средний рост российского мужчины, например, составляет 177 сантиметров, а кенийца – 170 сантиметров. И такой рост – нормальный для многих азиатских, южноамериканских и африканских стран.
Отчасти эта теория, безусловно, верна. Например, многие исследователи отмечают, что у кенийцев более тонкие икры, а длина ног относительно туловища сильно больше.
При этом спортсмены, бегающие на длинные дистанции, традиционно имеют небольшой рост и малый вес: Пол Тануи (10000 м) – 168 см и 47 кг, Элиуд Кипчоге (марафон) – 167 см и 52 кг. На коротких дистанциях все может быть наоборот: Дэвид Рудиша (800 м) – 188 см и 71 кг, Бонифаций Тумути (400 м) – 175 см и 72 кг.
Эта теория хорошо ложится и на тот факт, что вместе с кенийцами рекорды часто бьют и их соседи из Эфиопии. Логично, что между близкими странами будет меньше различий в генотипе их жителей.
Версия 2: Это высокогорье
Но одной генетикой все не объяснишь. Люди принадлежат к одному виду, и наши физиологические различия действительно минимальны. Тяжело поверить, что небольшая разница в толщине икр способна обеспечить одной стране сотни золотых медалей в спорте, когда на успех влияют и другие факторы.
Например, как вам версия с особенностями географии Кении? Если вы ничего про это не знаете, рассказываем: Кения – преимущественно высокогорная страна. Столица Найроби находится на высоте ~1600 метров над уровнем моря.
Хорошо известно, что чем выше находится человек, тем тяжелее ему дышать. Но у людей, которые всю жизнь живут в горах, формируется сильная привычка к подобным условиям. А при спуске на обычную высоту, где обычно и проходят соревнования, им становится еще проще.
Почти все успешные кенийские бегуны выросли недалеко от города Элдорет. Золотой медалист Олимпиады-2016 Элиуд Кипчоге, обладатель золота в 2004 и 2012 годах Эзекиль Кембои, победительница забега на 5000 метров в Рио Вивиан Черуйот – они все родились в одной небольшой области, занимающей лишь малую часть огромной территории Кении. И этот список можно продолжать очень долго.
Район рядом с Элдоретом характеризуется еще большей высотой над уровнем моря: сам город – 2000 метров, а тренировочная трасса, которой пользуются бегуны – от 2000 до 2500. В таких условиях тренируются будущие олимпийские чемпионы: огромные перепады высот, трудный рельеф и недостаток кислорода.
Версия 3: Это бедность и жизнь без транспорта
Но и к предыдущей версии есть вопросы. Многие крупные города южноамериканской Боливии находятся на высоте больше 3000 метров, что еще внушительнее. Но успехи боливийцев в беге пока не такие заметные.
Хм, а если кенийцы просто бегают каждый день и без всяких соревнований? Все-таки одно из главных отличий развитых стран – уход от физического труда. Даже там, где нам нужно добираться на работу через весь город, мы делаем это на автомобиле или общественном транспорте.
А что Кения? Смотрите сами: в США 811 автомобилей на 1000 человек, в России – 373, а в Кении – 29. Добавим к этому сложный кенийский рельеф: пройти километр в горах совсем не то же самое, что по типичной российской равнине.
Элиуд Кипчоге – обладатель мирового рекорда в марафоне, который он поставил в 33 года. Из всех атлетов он ближе всех приблизился к тому, чтобы преодолеть марафонную дистанцию быстрее чем за два часа: его результат – 2:01:39 на официальных соревнованиях и 2:00:25 на неофициальных. Свои первые воспоминания о беге он связывает с дорогой до школы: другого транспорта у его семьи просто не было.
Для кенийских детей абсолютно нормально ходить в школу пешком, а так как в стране лишь 24% населения живут в городах (в Европе этот показатель редко бывает меньше 60%), то и идти приходится достаточно долго. Взрослые тоже заняты в основном физическим трудом. В Кении до сих пор активно практикуется охота, и бег – один из самых важных навыков в обычной жизни кенийца.
Какая из этих версий – правда?
И никакая, и все одновременно. По отдельности каждый из этих факторов встречается в других странах. Уникальная особенность Кении в том, что там все они сложились вместе и тем самым дали кенийским спортсменам большое преимущество в беге.
А вдобавок – огромная страсть к победе. Ведь для многих кенийцев просто нет другого способа достигнуть в жизни успеха, кроме как бежать все быстрее и быстрее. Об этом хорошо рассказывает биолог университета Глазго Яннис Питсиладис:
«Вот смотри, моя дочь — отличная гимнастка, но она, скорее всего, не пойдет в большой спорт. Она поступит в университет и станет врачом, либо сделает карьеру юриста или адвоката. Или просто сядет на пособие, если все надоест. Но для кенийского ребенка, который пьет воду из реки и работает в огороде, практически нет других вариантов выбиться из нищеты и прославиться, кроме как стать известным спортсменом. Когда они рвутся к финишу — это не страсть к победе, это банальный инстинкт выживания.
А этот инстинкт — очень сильный».