бег

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Олимпиада 2020
Кения впервые с 1988 года не выиграла золото в беге на 3000 м с барьерами у мужчин. До этого побеждала восемь раз подряд
#Олимпиада-2020
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В Китае на марафоне погиб 21 человек. Причина – погодные условия: резкое снижение температуры, дождь и сильный ветер
#бег
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Выбежать марафон из двух часов почти нереально. Это второй раз попробует кениец
#Элиуд Кипчоге
Четыре года бана для тренера олимпийского чемпиона-бегуна. Замешано в деле и руководство Nike
#Альберто Саласар
Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов
#Кения
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