Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #бег

Кения впервые с 1988 года не выиграла золото в беге на 3000 м с барьерами у мужчин. До этого побеждала восемь раз подряд

вчера, 16:45

2 августа на Олимпиаде-2020 прошли соревнования по легкой атлетике в беге на 3000 м с барьерами у мужчин. Победил Суфиан Эльбаккали из Марокко.

Кенийские бегуны впервые с 1988 года не выиграли золото на данной дистанции среди мужчин.

Подиум:

1. 🇲🇦 Суфиан Эльбаккали.

2. 🇪🇹 Ламеха Гирма.

3. 🇰🇪 Бенджамин Кигэн.

На Олимпиаде-2020 Кения не выиграла ни одного золота, но взяла две медали (серебро и бронза).

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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