Олимпиада-2020
бег
Кения впервые с 1988 года не выиграла золото в беге на 3000 м с барьерами у мужчин. До этого побеждала восемь раз подряд
вчера, 16:45
2 августа на Олимпиаде-2020 прошли соревнования по легкой атлетике в беге на 3000 м с барьерами у мужчин. Победил Суфиан Эльбаккали из Марокко.
Кенийские бегуны впервые с 1988 года не выиграли золото на данной дистанции среди мужчин.
Подиум:
1. 🇲🇦 Суфиан Эльбаккали.
2. 🇪🇹 Ламеха Гирма.
3. 🇰🇪 Бенджамин Кигэн.
На Олимпиаде-2020 Кения не выиграла ни одного золота, но взяла две медали (серебро и бронза).
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