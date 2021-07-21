Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Олимпиада-2020 официально стартует в Японии с 23 июля, хотя некоторые соревнования уже начались за два дня до этой даты. Она продлится до 8 августа. Ранее она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

На «Голе» – сразу несколько гайдов об основных видах спорта, которые на ней представлены. Следующий материал – о легкой атлетике.

В ней будет разыграно сразу 48 комплектов наград: 24 у мужчин, 23 – у женщин и одна смешанная дисциплина.

Бег:

100 м.

200 м.

400 м.

800 м.

1500 м.

5000 м.

10000 м.

4х100 м, эстафета.

4х400 м, эстафета.

110 м с барьерами (мужчины) / 100 м с барьерами (женщины).

400 м с барьерами.

3000 м с препятствиями.

Марафон.

Ходьба:

20 км.

50 км (мужчины).

4х400 м, смешанная эстафета.

Прыжки:

В высоту.

С шестом.

В длину.

Тройной.

Остальное: