Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Олимпиада-2020 официально стартует в Японии с 23 июля, хотя некоторые соревнования уже начались за два дня до этой даты. Она продлится до 8 августа. Ранее она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
На «Голе» – сразу несколько гайдов об основных видах спорта, которые на ней представлены. Следующий материал – о легкой атлетике.
В ней будет разыграно сразу 48 комплектов наград: 24 у мужчин, 23 – у женщин и одна смешанная дисциплина.
Бег:
- 100 м.
- 200 м.
- 400 м.
- 800 м.
- 1500 м.
- 5000 м.
- 10000 м.
- 4х100 м, эстафета.
- 4х400 м, эстафета.
- 110 м с барьерами (мужчины) / 100 м с барьерами (женщины).
- 400 м с барьерами.
- 3000 м с препятствиями.
- Марафон.
Ходьба:
- 20 км.
- 50 км (мужчины).
- 4х400 м, смешанная эстафета.
Прыжки:
- В высоту.
- С шестом.
- В длину.
- Тройной.
Остальное:
- Толкание ядра.
- Метание диска.
- Метание молота.
- Метание копья.
- Десятиборье (мужчины).
- Семиборье (женщины).
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Основные правила
- Практически во всех видах существует квалификация, а затем наступают финальные соревнования.
- Бег и ходьба рассчитываются по времени.
- В прыжковых дисциплинах у каждого спортсмена по три попытки, выбирается лучшая.
- В метаниях или толкании ядра нужно метнуть предмет как можно дальше, но не выйти за ограничительные линии в секторе.
- В десятиборье используются десять видов легкой атлетики: бег на 100, 400 и 1500 м и на 110 м с барьерами, прыжки в длину, высоту и с шестом, метание диска и копья и толкание ядра.
- Семиборье – это бег на 200 и 800 м и 110 м с барьерами, прыжок в длину и высоту, толкание ядра и метание копья.
Расписание соревнований
Вот когда состоятся медальные соревнования. Четкого фиксированного времени старта конкретной дисциплины – нет.
30 июля, с 13:00:
- 10000 м, мужчины.
31 июля с 13:00:
- Метание диска, мужчины.
- 4 x 400 м, смешанная эстафета.
- 100 м, женщины.
1 августа, с 3:10:
- толкание ядра, женщины.
1 августа, с 13:00:
- Прыжки в высоту, мужчины.
- Тройной прыжок, женщины.
- 100 м, мужчины.
2 августа, с 3:00:
- Прыжки в длину, мужчины.
- 100 м с барьерами, женщины.
2 августа, с 13:00:
- Метание диска, женщины.
- 3000 м с препятствиями, мужчины.
- 5000 м, женщины.
3 августа, с 3:00:
- Прыжки в длину, женщины.
- 400 м с барьерами, мужчины.
3 августа, с 13:00:
- Прыжки с шестом, мужчины.
- Метание молота, женщины.
- 800 м, женщины.
- 200 м, женщины.
4 августа, с 3:00:
- 400 м с барьерами, женщины.
4 августа, с 12:30:
- 3000 м с препятствиями, женщины.
- Метание молота, мужчины.
- 800 м, мужчины.
- 200 м, мужчины.
5 августа, с 3:00:
- Тройной прыжок, мужчины.
- Толкание ядра, мужчины.
- 110 м с барьерами, мужчины.
5 августа, с 10:30:
- 20 км, спортивная ходьба, мужчины.
5 августа, с 13:00:
- Прыжки с шестом, женщины.
- 400 м, мужчины.
6 августа, с 1:30:
- 50 км, спортивная ходьба, мужчины.
6 августа, с 10:30:
- 20 км, спортивная ходьба, женщины.
6 августа, с 13:50:
- Метание копья, женщины.
- 5000 м, мужчины.
- 400 м, женщины.
- 1500 м, женщины.
- 4 x 100 м, эстафета, женщины.
- 4 x 100 м, эстафета, мужчины.
7 августа, с 1:00:
- Марафон, женщины.
7 августа, с 13:00:
- Прыжки в высоту, женщины.
- 10 000 м, женщины.
- Метание копья, мужчины.
- 1500 м, мужчины.
- 4 x 400 м, эстафета, женщины.
- 4 x 400 м, эстафета, мужчины.
8 августа, с 1:00:
- Марафон, мужчины.
Термины
- Фальстарт – старт одного из участников раньше поданной команды.
- Фотофиниш – система фиксации пересечения финишной черты во время одновременного финиша спортсменов.
- Марафон – забег на дистанцию 42 километра 195 метров.
- Эстафета – командная дисциплина, во время которой участники после прохождения своего этапа передают партнеру очередь перемещаться по дистанции.
Кто едет от России?
Россия могла представить на Олимпиаде только десять легкоатлетов, которые получили нейтральный статус.
- Прыжки в высоту: Мария Ласицкене, Михаил Акименко, Илья Иванюк.
- Спортивная ходьба: Василий Мизинов, Эльвира Хасанова.
- Метание молота: Валерий Пронкин.
- Десятиборье: Илья Шкуренев.
- Бег на 110 м с барьерами: Сергей Шубенков.
- Прыжки в длину: Дарья Клишина.
- Прыжки с шестом: Анжелика Сидорова.
Была надежда, что на Олимпиаду поедет прыгун с шестом Тимур Моргунов – призер Евро и чемпион России. Но он не успел получить нейтральный статус. Обидно, что не поехала и девушка Моргунова – перспективная прыгунья Полина Кнороз.
Кто фаворит?
В беговых дисциплинах больше шансов у американских и африканских спортсменов, в ходьбе – у азиатских. При этом за медали будут обязательно бороться Шубенков (фаворит – Грант Холлоуэй) и Мизинов, ждем хорошего результата и от Шкуренева.
В прыжках в высоту на медаль претендуют все три наших легкоатлета – Ласицкене (но опасная соперница – украинка Магучих), Акименко и Иванюк (будет сильно мешать катарский прыгун Баршим). Награда должна быть и у Сидоровой, конкурент – Кати Наджетте. За медаль поборется и Клишина.
За кем следить?
В прыжках с шестом есть молодая суперзвезда – швед Арман Дюплантис. Считается, что он может стать лицом легкой атлетики вместо самого Усэйна Болта на несколько следующих лет. Ему 21 год, а он уже побил 26-летний мировой рекорд Сергея Бубки, прыгнув на 6,15 м
«Почувствовал себя так, как будто я потерял сознание на секунду, но я помню, как бегал и кричал как сумасшедший», – воспоминания Дюплантиса.