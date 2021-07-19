20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020

Сборная России выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. В составе российской команды на соревнования отправились 335 спортсменов из самых разных видов спорта.

Ниже – о самых известных из них:

Суперзвезда мирового тенниса и вторая ракетка мира. Постоянно на слуху за последние годы – то финалы US Open и Australian Open, то победа на Итоговом турнире ATP и различные успехи на разных ATP-соревнованиях.

На Олимпиаде не будет Федерера, Надаля, Тима или Вавринки, но фаворит турнира все же Джокович. Это главный конкурент Медведева, для которого Олимпиада-2020 станет первой в карьере.