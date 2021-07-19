Олимпиада-2020
Мария Ласицкене
Сергей Шубенков
Наталия Гончарова
Даниил Медведев
Никита Нагорный
Юлия Ефимова
Климент Колесников
Елена Веснина
Максим Михайлов
Софья Великая
Заур Угуев
Заурбек Сидаков
Анжелика Сидорова
Абдулрашид Садулаев
Артур Далалоян
Дина Аверина
Арина Аверина
Светлана Ромашина
Евгений Рылов
Анна Вяхирева
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#Олимпиада-2020 #Даниил Медведев #Сергей Шубенков #Никита Нагорный #Мария Ласицкене #Абдулрашид Садулаев #Анжелика Сидорова #Анна Вяхирева #Арина Аверина #Артур Далалоян #Дина Аверина #Евгений Рылов #Елена Веснина #Заур Угуев #Заурбек Сидаков #Климент Колесников #Максим Михайлов #Наталия Гончарова #Светлана Ромашина #Софья Великая #Юлия Ефимова

20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020

вчера, 23:43

Сборная России выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. В составе российской команды на соревнования отправились 335 спортсменов из самых разных видов спорта.

Ниже – о самых известных из них:

Даниил Медведев (теннис)

Суперзвезда мирового тенниса и вторая ракетка мира. Постоянно на слуху за последние годы – то финалы US Open и Australian Open, то победа на Итоговом турнире ATP и различные успехи на разных ATP-соревнованиях.

На Олимпиаде не будет Федерера, Надаля, Тима или Вавринки, но фаворит турнира все же Джокович. Это главный конкурент Медведева, для которого Олимпиада-2020 станет первой в карьере.

Максим Михайлов (волейбол)

Михайлов – единственный победитель Олимпиады (незабываемый триумф в Лондоне) в этом составе волейболистов. Он дважды выигрывал и чемпионат Европы, а за сборную России отыграл более 200 матчей (только семь игроков сыграли больше). На Олимпиаде-2020 Михайлов будет знаменосцем российской команды.

Мужская сборная России по волейболу – однозначный претендент на медали и способна бороться за золото. Чуть повыше котируются шансы Польши и Бразилии, опасны команды Франции, США и Италии. Против остальных соперников у россиян точно не должно возникнуть проблем.

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Анна Вяхирева (гандбол)

Прозвище «гандбольный Месси» уже давно закрепилось за ней за небольшой рост, высокую скорость и классную работу с мячом. Так Вяхиреву оценил даже Юрий Семин. У нее собраны все награды разного достоинства – бронза ЧМ, серебро Евро, но главное – золото прошлой Олимпиады.

Россия готова повторить успех, но главный фаворит все же – команда Норвегии. Помешать им разыграть золото постараются француженки. Остальные нашим точно по силам.

Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Мария Ласицкене (легкая атлетика, прыжки в высоту)

Ласицкене – единственная в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница великолепной серии в 45 подряд выигранных турниров. Больше было только у румынки Балаш в середине прошлого века (к ней не подобраться – 150 побед подряд).

Параллельно Ласицкене воевала с ВФЛА. Из-за допингового скандала Россия лишилась своих легкоатлетов на Олимпиаде-2016 (кроме Клишиной). Там Ласицкене была бы явной претенденткой на золото.

Сейчас она тоже будет биться за главную награду, но сделать это будет сложнее – очень сильная конкурентка в лице Ярославы Магучих из Украины. К тому же Ласицкене получила травму на тренировке в мае. В июле она уже побеждала на соревнованиях.

Сергей Шубенков (легкая атлетика, бег с барьерами 110 м)

Шубенков – трехкратный чемпион Европы, а еще – чемпион мира, единственный в советской и российской истории на этой дистанции. С ЧМ он еще трижды привозил награды.

До золота на Олимпиаде-2020 будет сложно добраться – слишком силен Грант Холлоуэй, но за медаль бороться нужно. Рональд Леви и Орландо Ортега – главные конкуренты. И уже полегче, что не будет Омара Маклеода, который не прошел отбор.

Юлия Ефимова (плавание)

Для Ефимовой Олимпиада будет уже четвертой по счету – с прошлых она привезла три награды, но не добралась до золотой. Зато главных медалей на ЧМ сразу шесть, а на чемпионатах Европы – семь. Она – рекордсмен по количеству медалей на ЧМ среди советских и российских пловцов.

На Олимпиаде-2020 Ефимова выступит на дистанции 100 м. Она несколько раз побеждала на дистанции 200 м брассом на ЧМ, но на чемпионате России-2021 стала на ней третьей.

Софья Великая (фехтование, сабли)

Она собрала 22 золотые медали с чемпионатов мира и Европы, есть и золото с Олимпиады, но в командном турнире. С двух прошлых Олимпиад она привозила серебряные награды, дважды уступая в финалах.

Великая вернулась в спорт после рождения ребенка и снова стала побеждать. На открытии Олимпиады-2020 она понесет флаг ОКР вместе с Михайловым. Личное золото – вот что от нее на Олимпиаде ждут очень давно.

Фехтование на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Елена Веснина (теннис)

Веснина вернулась с золотом с прошлой Олимпиады, завоевав его в паре с Екатериной Макаровой. В парном разряде также побеждала на «Роллан Гаррос», US Open и «Уимблдоне». В Токио Веснина будет выступать в одиночном разряде вместо Дарьи Касаткиной.

Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Наталия Гончарова (волейбол)

Со сборной России Гончарова побеждала на чемпионате мира и двух чемпионатах Европы, дважды участвовала на Олимпиадах. С 2008 года неизменно играет за московское «Динамо» – пять раз выигрывала чемпионат России и добиралась до финала Лиги чемпионов.

На Олимпиаде-2020 у женской сборной России не так много шансов на медаль – они выше минимум у семи команд, но последить интересно.

Евгений Рылов (плавание)

С прошлой Олимпиады привез бронзу, с ЧМ-2019 – сразу пять наград, в том числе и золото на дистанции 200 м на спине.

За пару месяцев до старта Олимпиады-2020 Рылов установил рекорд чемпионатов Европы на той же дистанции, так что высокого результата стоит ждать и сейчас.

Светлана Ромашина (синхронное плавание)

Гордость России – пятикратная олимпийская чемпионка. Наша команда – абсолютный фаворит соревнований, поэтому Ромашина должна завоевать еще два золота. Тогда у нее станет семь золотых наград, и она установит абсолютный рекорд Олимпиад по этому показателю в российском спорте.

Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика)

22-летние сестры Аверины на двоих выиграли 17 золотых медалей ЧМ и 19 золотых наград чемпионатов Европы. Дина Аверина набрала больше – 13 из 17 золотых медалей ЧМ как раз ее.

Дина – фаворит на Олимпиаде, второй наверняка станет ее сестра, конкурентов у девушек просто нет, настолько они сильны. В командном многоборье никакой борьбы за золото тоже быть не должно.

Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

У Нагорного есть серебро прошлой Олимпиады в командном первенстве, но главный успех – три золотых медали на ЧМ-2019. Нагорный – одна из главных надежд России на Олимпиаде-2020, да и в командном многоборье у наших очень хорошие шансы.

Инстаграм Никиты Нагорного

Артур Далалоян (спортивная гимнастика)

Далалоян тоже выиграл три золотых медали, только одну на ЧМ-2019 и еще две – за год до этого. Всего у него 19 медалей с чемпионатов мира и Европы. Сейчас будет немного тяжелее, так как весной Далалоян залечивал травму и даже пропустил чемпионат Европы.

Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Инстаграм Артура Далалояна

Абдулрашид Садулаев (борьба)

На Олимпиаде он уже побеждал – было это пять лет назад в Рио. По четыре раза выигрывал первенства мира и Европы. Садулаев и сейчас явный фаворит соревнований в полутяжелом весе до 97 кг.

Анжелика Сидорова (легкая атлетика, прыжки с шестом)

Сидорова побеждала на ЧМ-2019 в Дохе с результатом 4,95 м. Лучшая ее попытка в этом сезоне – 4,91 м, что позволяет надеяться на золотой успех. Но конкурентка опасна – это американка Кэти Наджотт, в активе которой шесть подряд победных турниров с высотой не менее 4,80 м.

Климент Колесников (плавание)

21-летний Колесников – уже шестикратный чемпион Европы, близко и золото ЧМ. Оттуда в 2019-м он привозил серебро и бронзу. Сам он ставит цель попасть на пьедестал на дебютной Олимпиаде. Сейчас Колесников – один из лидеров мирового рейтинга.

Заурбек Сидаков (борьба)

Сидаков два года подряд выигрывал чемпионаты мира, но на Олимпиаду прошел непростой отбор. В легком весе до 74 кг у него опасный конкурент Кайл Дэйк, но шансы на золото хорошие.

Заур Угуев (борьба)

Угуев – двукратный чемпион мира. В наилегчайшем весе до 57 кг Угуев – фаворит Олимпиады-2020, но Сулейман Атли и Стефан Мичич обязательно навяжут борьбу.

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#Анжелика Сидорова
#Анна Вяхирева
#Арина Аверина
#Артур Далалоян
#Дина Аверина
#Евгений Рылов
#Елена Веснина
#Заур Угуев
#Заурбек Сидаков
#Климент Колесников
#Максим Михайлов
#Наталия Гончарова
#Светлана Ромашина
#Софья Великая
#Юлия Ефимова