20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
Сборная России выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. В составе российской команды на соревнования отправились 335 спортсменов из самых разных видов спорта.
Ниже – о самых известных из них:
Даниил Медведев (теннис)
Суперзвезда мирового тенниса и вторая ракетка мира. Постоянно на слуху за последние годы – то финалы US Open и Australian Open, то победа на Итоговом турнире ATP и различные успехи на разных ATP-соревнованиях.
На Олимпиаде не будет Федерера, Надаля, Тима или Вавринки, но фаворит турнира все же Джокович. Это главный конкурент Медведева, для которого Олимпиада-2020 станет первой в карьере.
Максим Михайлов (волейбол)
Михайлов – единственный победитель Олимпиады (незабываемый триумф в Лондоне) в этом составе волейболистов. Он дважды выигрывал и чемпионат Европы, а за сборную России отыграл более 200 матчей (только семь игроков сыграли больше). На Олимпиаде-2020 Михайлов будет знаменосцем российской команды.
Мужская сборная России по волейболу – однозначный претендент на медали и способна бороться за золото. Чуть повыше котируются шансы Польши и Бразилии, опасны команды Франции, США и Италии. Против остальных соперников у россиян точно не должно возникнуть проблем.
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Анна Вяхирева (гандбол)
Прозвище «гандбольный Месси» уже давно закрепилось за ней за небольшой рост, высокую скорость и классную работу с мячом. Так Вяхиреву оценил даже Юрий Семин. У нее собраны все награды разного достоинства – бронза ЧМ, серебро Евро, но главное – золото прошлой Олимпиады.
Россия готова повторить успех, но главный фаворит все же – команда Норвегии. Помешать им разыграть золото постараются француженки. Остальные нашим точно по силам.
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Мария Ласицкене (легкая атлетика, прыжки в высоту)
Ласицкене – единственная в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница великолепной серии в 45 подряд выигранных турниров. Больше было только у румынки Балаш в середине прошлого века (к ней не подобраться – 150 побед подряд).
Параллельно Ласицкене воевала с ВФЛА. Из-за допингового скандала Россия лишилась своих легкоатлетов на Олимпиаде-2016 (кроме Клишиной). Там Ласицкене была бы явной претенденткой на золото.
Сейчас она тоже будет биться за главную награду, но сделать это будет сложнее – очень сильная конкурентка в лице Ярославы Магучих из Украины. К тому же Ласицкене получила травму на тренировке в мае. В июле она уже побеждала на соревнованиях.
Сергей Шубенков (легкая атлетика, бег с барьерами 110 м)
Шубенков – трехкратный чемпион Европы, а еще – чемпион мира, единственный в советской и российской истории на этой дистанции. С ЧМ он еще трижды привозил награды.
До золота на Олимпиаде-2020 будет сложно добраться – слишком силен Грант Холлоуэй, но за медаль бороться нужно. Рональд Леви и Орландо Ортега – главные конкуренты. И уже полегче, что не будет Омара Маклеода, который не прошел отбор.
Юлия Ефимова (плавание)
Для Ефимовой Олимпиада будет уже четвертой по счету – с прошлых она привезла три награды, но не добралась до золотой. Зато главных медалей на ЧМ сразу шесть, а на чемпионатах Европы – семь. Она – рекордсмен по количеству медалей на ЧМ среди советских и российских пловцов.
На Олимпиаде-2020 Ефимова выступит на дистанции 100 м. Она несколько раз побеждала на дистанции 200 м брассом на ЧМ, но на чемпионате России-2021 стала на ней третьей.
Софья Великая (фехтование, сабли)
Она собрала 22 золотые медали с чемпионатов мира и Европы, есть и золото с Олимпиады, но в командном турнире. С двух прошлых Олимпиад она привозила серебряные награды, дважды уступая в финалах.
Великая вернулась в спорт после рождения ребенка и снова стала побеждать. На открытии Олимпиады-2020 она понесет флаг ОКР вместе с Михайловым. Личное золото – вот что от нее на Олимпиаде ждут очень давно.
Фехтование на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Елена Веснина (теннис)
Веснина вернулась с золотом с прошлой Олимпиады, завоевав его в паре с Екатериной Макаровой. В парном разряде также побеждала на «Роллан Гаррос», US Open и «Уимблдоне». В Токио Веснина будет выступать в одиночном разряде вместо Дарьи Касаткиной.
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Наталия Гончарова (волейбол)
Со сборной России Гончарова побеждала на чемпионате мира и двух чемпионатах Европы, дважды участвовала на Олимпиадах. С 2008 года неизменно играет за московское «Динамо» – пять раз выигрывала чемпионат России и добиралась до финала Лиги чемпионов.
На Олимпиаде-2020 у женской сборной России не так много шансов на медаль – они выше минимум у семи команд, но последить интересно.
Евгений Рылов (плавание)
С прошлой Олимпиады привез бронзу, с ЧМ-2019 – сразу пять наград, в том числе и золото на дистанции 200 м на спине.
За пару месяцев до старта Олимпиады-2020 Рылов установил рекорд чемпионатов Европы на той же дистанции, так что высокого результата стоит ждать и сейчас.
Светлана Ромашина (синхронное плавание)
Гордость России – пятикратная олимпийская чемпионка. Наша команда – абсолютный фаворит соревнований, поэтому Ромашина должна завоевать еще два золота. Тогда у нее станет семь золотых наград, и она установит абсолютный рекорд Олимпиад по этому показателю в российском спорте.
Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика)
22-летние сестры Аверины на двоих выиграли 17 золотых медалей ЧМ и 19 золотых наград чемпионатов Европы. Дина Аверина набрала больше – 13 из 17 золотых медалей ЧМ как раз ее.
Дина – фаворит на Олимпиаде, второй наверняка станет ее сестра, конкурентов у девушек просто нет, настолько они сильны. В командном многоборье никакой борьбы за золото тоже быть не должно.
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Никита Нагорный (спортивная гимнастика)
У Нагорного есть серебро прошлой Олимпиады в командном первенстве, но главный успех – три золотых медали на ЧМ-2019. Нагорный – одна из главных надежд России на Олимпиаде-2020, да и в командном многоборье у наших очень хорошие шансы.
Артур Далалоян (спортивная гимнастика)
Далалоян тоже выиграл три золотых медали, только одну на ЧМ-2019 и еще две – за год до этого. Всего у него 19 медалей с чемпионатов мира и Европы. Сейчас будет немного тяжелее, так как весной Далалоян залечивал травму и даже пропустил чемпионат Европы.
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Абдулрашид Садулаев (борьба)
На Олимпиаде он уже побеждал – было это пять лет назад в Рио. По четыре раза выигрывал первенства мира и Европы. Садулаев и сейчас явный фаворит соревнований в полутяжелом весе до 97 кг.
Анжелика Сидорова (легкая атлетика, прыжки с шестом)
Сидорова побеждала на ЧМ-2019 в Дохе с результатом 4,95 м. Лучшая ее попытка в этом сезоне – 4,91 м, что позволяет надеяться на золотой успех. Но конкурентка опасна – это американка Кэти Наджотт, в активе которой шесть подряд победных турниров с высотой не менее 4,80 м.
Климент Колесников (плавание)
21-летний Колесников – уже шестикратный чемпион Европы, близко и золото ЧМ. Оттуда в 2019-м он привозил серебро и бронзу. Сам он ставит цель попасть на пьедестал на дебютной Олимпиаде. Сейчас Колесников – один из лидеров мирового рейтинга.
Заурбек Сидаков (борьба)
Сидаков два года подряд выигрывал чемпионаты мира, но на Олимпиаду прошел непростой отбор. В легком весе до 74 кг у него опасный конкурент Кайл Дэйк, но шансы на золото хорошие.
Заур Угуев (борьба)
Угуев – двукратный чемпион мира. В наилегчайшем весе до 57 кг Угуев – фаворит Олимпиады-2020, но Сулейман Атли и Стефан Мичич обязательно навяжут борьбу.