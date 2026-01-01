Заурбек Сидаков

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Борец Сидаков выиграл золото Олимпиады. Он родился в селе под Бесланом и перестал ходить в секцию после теракта, а на ЧМ побеждал в память о жертвах
#Олимпиада-2020
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
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