Борец Сидаков выиграл золото Олимпиады. Он родился в селе под Бесланом и перестал ходить в секцию после теракта, а на ЧМ побеждал в память о жертвах

Главная история о Сидакове – его связь с Бесланом. В этом городе в сентябре 2004-го произошел теракт с захватом школы. Погибло более 300 человек.

• Сидаков родился и жил в селе Зильги, которое находится в нескольких километрах от Беслана.

• Когда произошел теракт, Сидаков пошел во второй класс. Ему было восемь лет. Вспоминал этот день: «Нас из школы выгнали на улицу, когда это случилось, и сказали, что в Беслане террористы захватили школу. Мы были детьми, но уже понимали, что это такое. Когда пришли домой, кадры из захваченной школы передавали по всем новостям».

• К тому времени он ездил в Беслан в секцию вольной борьбы. Добирался на маршрутке, а обратно уже и пешком, так как тренировки заканчивались поздно.

• Что было потом – рассказывал его первый тренер Эльбрус Дудаев: «Прозанимавшись около года, пропал, Стали выяснять: оказалось, что родители из-за известного теракта в нашей школе перестали его отпускать в Беслан, испугались».

• В секции, где занимался Сидаков, были и те, кто оказался в заложниках.