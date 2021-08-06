Борец Сидаков выиграл золото Олимпиады. Он родился в селе под Бесланом и перестал ходить в секцию после теракта, а на ЧМ побеждал в память о жертвах
Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.
- На пути к финалу Сидаков сначала легко прошел спортсмена из Гвинеи-Биссау Аугусто Мидану (12:2).
- Затем был счет 13:6 в борьбе с узбеком Бекзодом Абдурахмоновым.
- В полуфинале было однозначное преимущество – 11:0 против казаха Данияра Кайсанова.
- В финале он встречался с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.
Что произошло в финале:
- В начале поединка белорус получил штрафные 30 секунд, а Сидаков – очко.
- Первый период так и завершился – 1:0 в пользу Сидакова.
- Через полминуты после начала второго периода наш борец вытолкнул соперника за пределы – 3:0.
- В середине периода удалась еще одна удачная атака, счет стал 5:0.
- Шестой балл получил за полминуты до конца поединка, а в конце еще один.
- 7:0 в финале! И золотая медаль.
Главная история о Сидакове – его связь с Бесланом. В этом городе в сентябре 2004-го произошел теракт с захватом школы. Погибло более 300 человек.
• Сидаков родился и жил в селе Зильги, которое находится в нескольких километрах от Беслана.
• Когда произошел теракт, Сидаков пошел во второй класс. Ему было восемь лет. Вспоминал этот день: «Нас из школы выгнали на улицу, когда это случилось, и сказали, что в Беслане террористы захватили школу. Мы были детьми, но уже понимали, что это такое. Когда пришли домой, кадры из захваченной школы передавали по всем новостям».
• К тому времени он ездил в Беслан в секцию вольной борьбы. Добирался на маршрутке, а обратно уже и пешком, так как тренировки заканчивались поздно.
• Что было потом – рассказывал его первый тренер Эльбрус Дудаев: «Прозанимавшись около года, пропал, Стали выяснять: оказалось, что родители из-за известного теракта в нашей школе перестали его отпускать в Беслан, испугались».
• В секции, где занимался Сидаков, были и те, кто оказался в заложниках.
• Что говорил Сидаков: «Тогда жизнь людей изменилась. Все боялись за своих детей. Я был вынужден пропустить несколько месяцев занятий и только в 2005 году вернулся в секцию».
• Рассказывал, что поначалу не слишком усердно занимался и старался быстрее уехать домой. Поворотным моментом было поражение на соревнованиях: «Мне стало стыдно перед тренерами. Понял, что так делать нельзя, и стал относиться к борьбе серьезнее».
• Впервые чемпионом мира Сидаков стал в 2018 году, затем повторил достижение через год. Чемпионство-2019 состоялось спустя 15 лет после событий в Беслане. Сидаков был запредельно мотивирован:
«Когда вспоминали 15 лет этой трагедии, мы на сборах смотрели многие видеоматериалы об этих событиях. Но словами и рассказами не передать то, что чувствовали родители и их дети, маленькие, ни в чем невиноватые. Поэтому я для себя решил, что если добьюсь большой победы в борьбе, то обязательно посвящу ее всем им, пострадавшим в теракте в городе Беслане. Мне это удалось, поэтому я сдержал слово».
• Он называл Беслан своей маленькой родиной. «Я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас».
• Сидаков отмечал и фильм Юрия Дудя о Беслане: «Интересный, хорошо проработанный материал. Важно, чтобы люди знали правду о том, что там происходило, насколько ужасен терроризм. Сейчас по прошествии 15 лет совсем молодые люди могут уже ничего не помнить об этом, а такие вещи забывать нельзя».
«Он всегда выделялся: худой, но цепкий, настырный – пока не выиграет у соперника, тренировку не закончит. Из таких и получаются настоящие чемпионы», – говорил Дудаев. Теперь Дудаев – детский тренер олимпийского чемпиона Сидакова.