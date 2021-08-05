Золото России в боксе принес ногаец – это один из малых народов. Он выходит на бои под ногайскую музыку, которая играется на домбре
Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу в легчайшем весе, в финале победив американца Дюка Рэгана.
На Олимпиаде-2020 Батыргазиев последовательно прошел доминиканского боксера де ла Круса, монгольца Цэндбаатара и кубинца Альвареса перед финалом против Рэгана.
На свои бои он выходил под песню ногайского композитора Арсланбека Султанбекова – «Домбра».
«Это песня дорогого мне человека – Асау (Арсланбека Султанбекова). Он играет эту мелодию на домбре так, что просто захватывает дух. Она на ногайском языке - сам я ногаец. Перед сражением эта мелодия заводит, поднимает дух. Очень много можно о ней говорить, она меня мотивирует», – рассказывал Батыргазиев.
Сам Султанбеков отреагировал так: «Я рад, что моя песня помогает ему. Если звук двух струн домбры придают ему силы и дух воина – это говорит о том, что на генетическом уровне Альберт истинный представитель нашего древнего ногайского народа, кровь от крови, плоть от плоти».
Что это за песня
Песня была написана в 1997 году. Спустя 17 лет она была использована в качестве гимна во время предвыборной кампании в пользу на тот момент премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана – ее переделал турецкий певец Уюр Ышылак. На это Султанбеков не давал разрешения: «Не хочу, чтобы ее использовали в политических целях». Ышылак отреагировал: «Готов встретиться с автором и искупить свою вину».
В песне поется о домбре – это струнный щипковый инструмент, популярный в культуре казахов и ногайцев. Считается, что научиться играть на ней – тяжелее, чем на гитаре.
Что нужно знать о ногайцах
• Это тюркоязычный народ на Северном Кавказе.
• Около 100 тысяч ногайцев проживает в России.
• Название пошло от золотоордынского деятеля Ногая, который консолидировал сторонников из разных этнических групп протоногайцев.
• Ногайская Орда появилась после распада Золотой Орды. В современной истории у них не было отдельного территориального образования. Ногайцы проживают в разных районах, преимущественно в Дагестане.
• Письменность ногайцев – сначала была основана на арабском письме, затем на латинице, а потом на кириллице.
• Они приняли ислам более 600 лет назад.
• Основным их занятием было животноводство и торговля, в меньшей степени земледелие.
• Жили ногайцы в кибитках, в селении было 40-60 таких жилищ.
Кто наш чемпион
Самые интересные факты из биографии Батыргазиева – о его семье и его выборе вида спорта.
- В его семье шесть детей – и все мальчики. Двое братьев ходят в секцию кикбоксинга, еще один – занимается греко-римской борьбой.
- Батыргазиев получил в пять лет подарок от отца – боксерскую грушу и перчатки, бокс сразу понравился. Через год покинул Дагестан – отец сменил работу. Еще через год – записался в кикбоксинг, эта секция была рядом с домом.
- Он занимался в течение года и карате вместе со старшим братом, но это понравилось меньше.
- В детстве старался подражать именитым боксерам, но хотел быть и тренером тоже.
- Потом стал ездить в зал, который находился на другом конце города. Тренировки выматывали: «Усну в автобусе (ехать минут сорок), и просыпаюсь на конечной остановке, Частенько такое случалось».
- В 2016 году захотел попасть на Олимпиаду, поэтому перешел в бокс. Следующий год – дебют на чемпионате России и сразу победа, причем в первом же поединке он выбил бронзового призера Олимпиады-2016.
А через четыре года все совпало и на Олимпиаде. Первые Игры – и тоже победа. Золото для России.