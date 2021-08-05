Золото России в боксе принес ногаец – это один из малых народов. Он выходит на бои под ногайскую музыку, которая играется на домбре

«Это песня дорогого мне человека – Асау (Арсланбека Султанбекова). Он играет эту мелодию на домбре так, что просто захватывает дух. Она на ногайском языке - сам я ногаец. Перед сражением эта мелодия заводит, поднимает дух. Очень много можно о ней говорить, она меня мотивирует», – рассказывал Батыргазиев.

Сам Султанбеков отреагировал так: «Я рад, что моя песня помогает ему. Если звук двух струн домбры придают ему силы и дух воина – это говорит о том, что на генетическом уровне Альберт истинный представитель нашего древнего ногайского народа, кровь от крови, плоть от плоти».

Что это за песня

Песня была написана в 1997 году. Спустя 17 лет она была использована в качестве гимна во время предвыборной кампании в пользу на тот момент премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана – ее переделал турецкий певец Уюр Ышылак. На это Султанбеков не давал разрешения: «Не хочу, чтобы ее использовали в политических целях». Ышылак отреагировал: «Готов встретиться с автором и искупить свою вину».

В песне поется о домбре – это струнный щипковый инструмент, популярный в культуре казахов и ногайцев. Считается, что научиться играть на ней – тяжелее, чем на гитаре.