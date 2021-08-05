Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок
Егор Клюка – один из лидеров волейбольной сборной России, которая на Олимпиаде-2020 добралась до финала. Вы точно заметите его на трансляции: с ростом 209 см и большой бородой. Он всегда полезен: редко когда набирает меньше десяти очков и часто входит в тройку самых результативных. А в полуфинале против Бразилии – нанес победный удар, который вывел Россию на решающий матч.
Что о нем надо знать.
Белорус, но играет за Россию
Он родился в Кобрине (Брестская область). Начинал в Белоруссии, но в 17-летнем возрасте перебрался в молодежку новоуренгойского «Факела». Там и определился: «Знаю язык родной страны, могу на нем говорить, читать, писать и ощущаю себя белорусом. Но играть хотел за Россию». Объяснял это большими шансами что-нибудь выиграть.
Позже сравнивал два народа: «Мне кажется, белорусы более добродушные. Есть в них какая-то деревенская доброта, в хорошем смысле этого слова. Народ более простой, не избалованный. В России в людях чуть больше злости».
Просит ставить ударение на «ю»
«Ударение в моей фамилии на первый слог. Правда, я утомился поправлять всех и стал чуть проще относиться к этой характерной ошибке».
Имя получил в честь Летова, но сам кайфует от Коржа
Да, тот самый лидер группы «Гражданская оборона» и одно из главных имен русской рок-музыки. «Папа любил его творчество и решил назвать меня в его честь. Мама была не в восторге от этой идеи, но пришлось смириться», – рассказывал Клюка. Чувствовал ли что-то особенное к нему? «Не знаю, может быть, чуть-чуть».
И все же предпочтения другие: «Я фанат Макса Коржа. Лучше пока для себя не нашел. Каждый год хожу на его концерты. Видео не передает энергетику – она там сумасшедшая».
Левша, но в волейбол играет правой рукой
Хотя в детстве он занимался фехтованием и шпагу держал в левой руке, но в волейбол получается правой – и он сам не знает, почему так вышло.
Говорил, что в детстве учителя пытались его переучивать. Но родители вступились.
Мечтал попасть в Нью-Йорк. Попал – и от радости похудел там на 9 кг
Клюка десять лет ждал этой поездки – и уехал один, не зная языка. Мечта сбылась и запомнилась надолго: «В Нью-Йорке я похудел на 9 килограмм за 8 дней – так хотелось успеть все посмотреть, что я даже почти не останавливался, чтобы поесть».
Почему так нравится: «Для меня это город, который никогда не надоест. Там есть все: сходил в парки, искупался в океане, залез на небоскребы, погулял в Чайнатауне, зашел в район, где только темнокожие, или в район, где живут одни музыканты и художники. Все что хочешь!»
Одно из увлечений – фотография
Этим увлекался и отец. Клюка скучает по прошлой эпохе: «Сейчас фотографии обесценились. Каждый может достать телефон – и нажать на кнопку. А когда у тебя было на пленке только 36 кадров, которые сам потом проявляешь, это захватывало».
Еще Клюка ведет видеодневники. Раньше вел обычный текстовый, как только переехал в Россию. Особенно хорошо записи шли после поражений и в самолетах.
С женой познакомился через вк – она сама написала ему как фанатка
После отбора к прошлой Олимпиаде Клюка получал много сообщений, но ответил только на одно – от болельщицы сборной России, которая присутствовала на матче.
«В ее сообщении были небанальные вещи, которые меня тронули. Я написал, что нужно скорее встретиться. После первой же встречи понял, что это мой человек».
И еще три небанальные цитаты. О жизни, настроении и деньгах:
📢 «Для меня главное, чтобы погода была хорошей – если за окном солнце, мне и просто дома посидеть будет хорошо. Эмоциональный фон у меня зависит от погоды довольно сильно».
📢 «Реально важным делом занимаются люди в армии, врачи, учителя. Мы – спортсмены. Это как дар. Мы получаем хорошие деньги просто за то, что бьем по мячику».
📢 «Главное — всегда отдавать себе отчет в том, что, зачем и с кем ты делаешь. Поэтому ничего страшного не произойдет, если ты с женой выпил вина. Да пусть даже и один в отпуске. Это даже полезно: разгрузить голову, подумать о жизни, понять, что ты живой человек, а не машина, которая катается по городам и странам ради результата».