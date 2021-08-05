Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок

Егор Клюка – один из лидеров волейбольной сборной России, которая на Олимпиаде-2020 добралась до финала. Вы точно заметите его на трансляции: с ростом 209 см и большой бородой. Он всегда полезен: редко когда набирает меньше десяти очков и часто входит в тройку самых результативных. А в полуфинале против Бразилии – нанес победный удар, который вывел Россию на решающий матч.

Что о нем надо знать.

Белорус, но играет за Россию

Он родился в Кобрине (Брестская область). Начинал в Белоруссии, но в 17-летнем возрасте перебрался в молодежку новоуренгойского «Факела». Там и определился: «Знаю язык родной страны, могу на нем говорить, читать, писать и ощущаю себя белорусом. Но играть хотел за Россию ». Объяснял это большими шансами что-нибудь выиграть.

Позже сравнивал два народа: «Мне кажется, белорусы более добродушные. Есть в них какая-то деревенская доброта, в хорошем смысле этого слова. Народ более простой, не избалованный. В России в людях чуть больше злости».