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Легкая атлетика: Материалы
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Весь мир считал олимпийского чемпиона Мо Фару сыном британца, но он признался – его привезли из Африки по поддельным документам
#Мо Фара
12 июля, 21:42
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
1
#Гол
27 декабря 2021, 20:25
1
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
1
#ЦСКА
03 декабря 2021, 15:48
1
Как Ласицкене выиграла золото: сделала три неудачных попытки, взяла 2,04, плакала, обнималась с украинкой
#Мария Ласицкене
07 августа 2021, 17:10
Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 15:50
Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
#Сергей Шубенков
03 августа 2021, 14:21
Кошмар американской прыгуньи на Олимпиаде: сначала сломался шест, потом заболело бедро. Она расплакалась и провалила квалификацию
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 22:35
Необычный тренер «Зенита»: рос с землетрясениями на Курилах, пришел из атлетики, дает упражнения с диванами. Мегаинтервью
1
#Зенит
30 июля 2021, 08:05
1
Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов
#Кения
03 июля 2019, 16:00
Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 19:40
Упасть на старте и все равно выиграть финиш – героические полтора километра от бегуньи из Нидерландов
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 10:20
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
21 июля 2021, 20:24
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
23 февраля 2021, 23:29
Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны
1
#Шакарри Ричардсон
21 июля 2021, 15:50
1
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 23:43
Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования
#Олимпиада-2020
14 июля 2021, 20:25
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
#Олимпиада-2020
06 июля 2021, 20:06
Сестра Влашича громко поддерживает брата на Евро. Рядом со стадионом кричит в мегафон и заводит толпу фанатов
#Бланка Влашич
28 июня 2021, 19:56
Влашич так нервничал в матче с «Локомотивом», что врезался в угловой флажок на глазах у сестры
#Никола Влашич
27 февраля 2021, 22:11
Все главные итоги бана русского спорта на два года. Что теперь будет?
#РУСАДА
17 декабря 2020, 19:44
Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата
#кино
06 ноября 2020, 19:35
«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты
25
#политика
13 августа 2020, 15:57
25
Парень бегает каждый день уже три года подряд. Он стал звездой ютуба, сделал семь марафонов за неделю и не ест мясо
#Хэллах Сидибе
27 октября 2020, 11:20
Почему спортсмены кусают медали после побед
3
#Легкая атлетика
25 августа 2020, 12:18
3
Глава белорусской легкой атлетики покритиковал Лукашенко, назвал себя предателем и попал в больницу с нервным срывом
#политика
21 августа 2020, 19:00
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
3
#Криштиану Роналду
20 августа 2020, 13:59
3
Как тренироваться дома – бесплатно и по программам: советы Роналду и Загитовой, бесшумные занятия и пачки упражнений от фитнес-тренеров
#Фитнес
06 апреля 2020, 12:52
Американец побил рекорд Болта на 200-метровке. Но оказалось, что он пробежал 185 метров
#Легкая атлетика
10 июля 2020, 14:30
Слуцкий оплатил лечение волгоградскому тренеру, увидев его интервью
#Леонид Слуцкий
17 июня 2020, 15:10
Как быть в тонусе – советы от главы Twitter. Он говорит о ледяных ваннах и приеме пищи один раз в день
#Джек Дорси
08 апреля 2020, 21:58
Мужик пробежал марафон во дворе дома. Он стримил это шесть часов и собирал деньги на благотворительность
1
#Англия
05 апреля 2020, 17:39
1
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
18 марта 2020, 20:17
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