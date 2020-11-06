Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата
«Форрест Гамп» – гимн бегу как символу свободы. Но эксперты говорят: бегать так же – трудно
«Форрест Гамп» – великое кино о человеке, который добился всего: прошел войну во Вьетнаме, встречался с тремя президентами, случайно раскрыл Уотергейтский скандал, стал звездой американского футбола, лучшим игроком в пинг-понг и долларовым миллионером.
Но за этим нет больших преодолений и привычной для кино трехактной драмы. Том Хэнкс показал образ простодушного дурака, который становится успешным просто так. Хэнкс вообще говорил, что «Форрест Гамп» нарушает все законы кинопроизводства. А режиссер Роберт Земекис подчеркивал, что оригинальный роман, по которому снят фильм, показывает героя тщеславным и не совсем порядочным.
Он со сценаристом сделал героя Хэнкса приторно никаким: до предела справедливым и добрым, постоянно цитирующим простые истины матери – на большее ума нет. Но одно важное качество у Гампа есть – он может безостановочно бежать.
Вы точно помните ту сцену, даже если фильм не смотрели: маленький Форрест бежит от хулиганов, подружка Дженни кричит: «Беги, Форрест, беги!» – и поддерживающие скобы слетают с ног Форреста. Он теперь – свободный человек, который может бежать. И будет делать это все время.
Особенности бега Гампа разбирали даже профессиональные спортсмены. Бег Гампа очень короткий, и научиться ему сложно. Нужно сильно напрягать ступни и лодыжки, а еще держать впереди грудь и живот. Но так слегка скованно Гамп бежит в начале фильма. В последних сценах его бег более свободный, что можно заметить по расслабленным рукам.
Самая важная сцена фильма – бег по всей Америке – снималась на личные деньги Земекиса и Хэнкса
Когда Дженни в последний раз ушла от Гампа, он вдруг начинает бежать и не может остановиться. Три года Гамп бегает от одного побережья Америки к другому, пока к нему присоединяются сотни последователей. За это время он случайно придумывает слоган «Дерьмо случается» и желтый смайлик, когда вытирал лицо от грязи.
Одна из ключевых сцен – когда Гамп вдруг останавливается в Долине монументов. Его фанаты-бегуны ждут чего-то важного (хотя Гамп говорил, что не понимает, зачем люди ищут в его беге смысл). Он всего лишь произносит: «Я очень устал. Пожалуй, я пойду домой».
Этот случай вдохновлен конкретным человеком – Луисом Фигероа. В 16-летнем возрасте он бежал по США, собирая деньги для больных раком. И он выдавал запоминающиеся цитаты: «Я просто ставлю одну ногу впереди другой», «Когда я уставал, то я спал. Когда я проголодался, то поел. Когда мне нужно было пойти, то знаешь, я пошел!».
Бег по стране, который уложился в семь минут хрона, оказался решающим и для производства фильма. Студия Paramount отказывала в идее – слишком дорого.
Но Земекис и Хэнкс понимали, что без этой сцены фильм не получится. Тогда они разделили траты на нее, но с условием, что Paramount заплатит им гонорар побольше в зависимости от сборов фильма. «Форрест Гамп» собрал в мировом прокате 677 миллионов долларов при бюджете в 55.
Для Хэнкса это была еще и самая утомительная сцена. Нужен был дублер – им стал брат Джим, у которого Хэнкс научился необычному рывковому бегу. Создатели фильма предлагали Хэнксу других дублеров, но Хэнкс отказывался – только брат может так бежать. Хотя Джим не видел проблемы, чтобы бежал кто-то еще: «Это была придурь Тома».
А еще у них похожи голоса, но этим Хэнкс уже пользовался, когда озвучивал «Историю игрушек».
К бегу Гампа – триллионы отсылок в поп-культуре. А один англичанин даже побил рекорд Гампа
Самая цитируемая фраза из фильма «Беги, Форрест, беги!». Она везде.
🍿 В треке Дрейка.
🍿 Эту фразу говорит герой Брэда Питта в «Бойцовском клубе»
🍿 А еще антагонист из Far Cry 3 Ваас.
🍿 Так называется игра для мобилок (94 тысячи оценок в Google Play)
🍿 И категория вопросов в американской «Своей игре».
«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки
А в 2018 году ветеринар из Ливерпуля Роб Поуп уволился с работы и полетел в США, чтобы побить рекорд Форреста Гампа. Он пробежал 15 300 миль (это почти 24,6 км и на 52 мили больше, чем у Гампа) за 420 дней.
Поуп посещал связанные с фильмом места и косплеил одеждой героя Хэнкса. Он бежал ради сбора средств для Фонда дикой природы и беременной жены, которая ждала первенца.