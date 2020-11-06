Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата

«Форрест Гамп» – гимн бегу как символу свободы. Но эксперты говорят: бегать так же – трудно

«Форрест Гамп» – великое кино о человеке, который добился всего: прошел войну во Вьетнаме, встречался с тремя президентами, случайно раскрыл Уотергейтский скандал, стал звездой американского футбола, лучшим игроком в пинг-понг и долларовым миллионером.

Но за этим нет больших преодолений и привычной для кино трехактной драмы. Том Хэнкс показал образ простодушного дурака, который становится успешным просто так. Хэнкс вообще говорил, что «Форрест Гамп» нарушает все законы кинопроизводства. А режиссер Роберт Земекис подчеркивал, что оригинальный роман, по которому снят фильм, показывает героя тщеславным и не совсем порядочным.

Он со сценаристом сделал героя Хэнкса приторно никаким: до предела справедливым и добрым, постоянно цитирующим простые истины матери – на большее ума нет. Но одно важное качество у Гампа есть – он может безостановочно бежать.

Вы точно помните ту сцену, даже если фильм не смотрели: маленький Форрест бежит от хулиганов, подружка Дженни кричит: «Беги, Форрест, беги!» – и поддерживающие скобы слетают с ног Форреста. Он теперь – свободный человек, который может бежать. И будет делать это все время.