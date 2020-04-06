Как тренироваться дома – бесплатно и по программам: советы Роналду и Загитовой, бесшумные занятия и пачки упражнений от фитнес-тренеров

Приложение Nike Training Club

Тренировки разделены по коллекциям в зависимости от целей: со снаряжением/без снаряжения, в закрытом/открытом пространстве, по группам мышц, йога. Упражнения сопровождены видео-объяснениями, фоновой музыкой для занятий и мотивирующими цитатами от тренеров. В каждой тренировке учитывается интенсивность и время, которое требуется на выполнение.

Отдельный блок – программа тренировок на длительный срок. Приложение учитывает ваши особенности (количество дней для тренировок, оптимальное время для занятий, количество времени для тренировок) и расписывает нагрузку по календарю.

Фишки:

• Дополнительный стимул заняться спортом по этому приложению – несколько тренировок от Криштиану Роналду на ноги, пресс и корпус. Для них не требуется никакого снаряжения, по времени занимают 15-20 минут и рассчитаны на развитие силы и выносливости.

• Приложение Nike Training Club учитывает ваши достижения и предлагает виртуальные награды. Например, «Ранняя пташка» – если вы провели пять тренировок с 5 до 8 утра.