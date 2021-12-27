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Фигурное катание
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Алина Загитова
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Алина Загитова
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Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
27 декабря 2021, 14:11
Фигурное катание
Загитова станет репортером Первого канала на Олимпиаде в Пекине
#Алина Загитова
24 декабря 2021, 19:24
Фигурное катание
Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
22 декабря 2021, 12:42
Фигурное катание
Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае
#Алина Загитова
19 декабря 2021, 14:57
Фигурное катание
Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона
#фигурное катание
27 сентября 2021, 14:33
Фигурное катание
Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей
#Алина Загитова
27 сентября 2021, 14:21
Все новости
Материалы
На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
17 февраля, 20:44
Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
1
#Камила Валиева
25 декабря 2021, 22:59
1
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
03 декабря 2021, 14:45
Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
#фигурное катание
01 декабря 2021, 18:40
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
01 октября 2021, 15:48
Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы
#Евгения Медведева
27 сентября 2021, 12:56
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