Алина Загитова

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Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Загитова станет репортером Первого канала на Олимпиаде в Пекине
#Алина Загитова
Фигурное катание
Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае
#Алина Загитова
Фигурное катание
Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона
#фигурное катание
Фигурное катание
Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей
#Алина Загитова
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На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
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#Камила Валиева
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Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
#фигурное катание
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы
#Евгения Медведева
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