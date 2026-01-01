Алина Загитова

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Фигурное катание
Туктамышева вошла в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания. Оно обошла Загитову и Медведеву в голосовании
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Загитова станет репортером Первого канала на Олимпиаде в Пекине
#Алина Загитова
Фигурное катание
Загитова и Медведева поучаствуют в показательных выступлениях на ЧР-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Загитова получила 1,282 млн рублей из федерального бюджета за участие в шоу Навки в Дубае
#Алина Загитова
Фигурное катание
Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона
#фигурное катание
Фигурное катание
Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей
#Алина Загитова
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
#фигурное катание
Фигурное катание
Загитова не выступит на ОИ-2022
#Алина Загитова
Фигурное катание
Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Кихира – лидер мирового рейтинга фигуристок. Она заняла седьмое место на ЧМ-2021
#фигурное катание
Фигурное катание
Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Команда Загитовой победила на командном турнире фигуристов сборной России
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Итоги жеребьевки на командном турнире фигуристов сборной России
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Где и во сколько смотреть командный турнир сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
ФФККР и Первый канал представили «Кубок Первого канала»
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
Фигурное катание
Шесть сезонов подряд на чемпионате России побеждают ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
В декабре Загитова опять выступит в шоу Навки
#Алина Загитова
Фигурное катание
Команда Тутберидзе выложила переписку с предложением для Загитовой о переходе к Плющенко
#Алина Загитова
Фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России⛸️
#фигурное катание
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Фигурное катание
Загитова отказалась от контрольных прокатов сборной из-за участия в «Ледниковом периоде»
#Алина Загитова
Фигурное катание
Тест Загитовой на коронавирус показал отрицательный результат
#Алина Загитова
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание
Фигурное катание
Загитова и Нурмагомедов – самые популярные спортсмены России в 2019 году
#Алина Загитова
Фигурное катание
Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке
#фигурное катание
Фигурное катание
Загитова откатала «Кармен» под живую музыку. Получилось грандиозно
#Алина Загитова
Фигурное катание
Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Фигурное катание
ЧМ по фигурному катанию, короткая программа: Загитова выиграла, Медведева не попала в тройку
#Алина Загитова