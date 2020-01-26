фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Софья Самодурова
Аделина Сотникова
Алена Косторная
Юлия Липницкая
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#фигурное катание #Евгения Медведева #Алена Косторная #Алина Загитова #Юлия Липницкая #Елизавета Туктамышева #Аделина Сотникова #Софья Самодурова

Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей

26 января, 01:24

Алена Косторная (2020) и Елизавета Туктамышева (2015) – чемпионки Европы по фигурному катанию.

AFLO/Global Look Press

Женское одиночное фигурное катание – идеальный вид программы для России. Русские фигуристки не проигрывают чемпионат Европы с 2014 года (каждый раз проводится в январе). Смотрите результаты по сезонам:

  • 2013/14: Юлия Липницкая (золото), Аделина Сотникова (серебро).
  • 2014/15: Елизавета Туктамышева (золото), Елена Радионова (серебро), Анна Погорилая (бронза).
  • 2015/16: Евгения Медведева (золото), Елена Радионова (серебро), Анна Погорилая (бронза).
  • 2016/17: Евгения Медведева (золото), Анна Погорилая (серебро).
  • 2017/18: Алина Загитова (золото), Евгения Медведева (серебро).
  • 2018/19: Софья Самодурова (золото), Алина Загитова (серебро).
  • 2019/20: Алена Косторная (золото), Анна Щербакова (серебро), Александра Трусова (бронза).

За это время Россия взяла 17 медалей: семь золотых, семь серебряных и три бронзовых. Интересно, что серия по серебру длится на год дольше: в сезоне-2012/13 его выиграла Аделина Сотникова. До 2014 года последнее золото чемпионата Европы было у Ирины Слуцкой (2005, 2006).

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#Софья Самодурова