Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей

Женское одиночное фигурное катание – идеальный вид программы для России. Русские фигуристки не проигрывают чемпионат Европы с 2014 года (каждый раз проводится в январе). Смотрите результаты по сезонам:

2013/14: Юлия Липницкая (золото), Аделина Сотникова (серебро).

Юлия Липницкая (золото), Аделина Сотникова (серебро). 2014/15: Елизавета Туктамышева (золото), Елена Радионова (серебро), Анна Погорилая (бронза).

Елизавета Туктамышева (золото), Елена Радионова (серебро), Анна Погорилая (бронза). 2015/16: Евгения Медведева (золото), Елена Радионова (серебро), Анна Погорилая (бронза).

Евгения Медведева (золото), Елена Радионова (серебро), Анна Погорилая (бронза). 2016/17: Евгения Медведева (золото), Анна Погорилая (серебро).

Евгения Медведева (золото), Анна Погорилая (серебро). 2017/18: Алина Загитова (золото), Евгения Медведева (серебро).

Алина Загитова (золото), Евгения Медведева (серебро). 2018/19: Софья Самодурова (золото), Алина Загитова (серебро).

Софья Самодурова (золото), Алина Загитова (серебро). 2019/20: Алена Косторная (золото), Анна Щербакова (серебро), Александра Трусова (бронза).

За это время Россия взяла 17 медалей: семь золотых, семь серебряных и три бронзовых. Интересно, что серия по серебру длится на год дольше: в сезоне-2012/13 его выиграла Аделина Сотникова. До 2014 года последнее золото чемпионата Европы было у Ирины Слуцкой (2005, 2006).