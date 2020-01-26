Чемпионат Европы по фигурке – это фестиваль медалей от России

Женщины. Три россиянки подходили к чемпионату Европы фаворитами в распределении медалей. Борьбу обозначила только швейцарская фигуристка Алексия Паганини – она выдала лучший карьерный результат по произвольной программе. Трусова, Щербакова и Косторная повторили разборки финала Гран-при и чемпионата России – улетели от соперниц далеко вперед, а потом интригующе разобрались друг с другом.

Мужчины. Победа Дмитрия Алиева – первый успех России в мужском одиночном катании за восемь лет. До этого последним победителем от России был Евгений Плющенко, а потом все время побеждал испанец Хавьер Фернандес. Теперь Фернандес завершил карьеру, а на первые роли сразу вышли россияне. В 2018 году Алиев брал серебро, но сейчас сделал шаг вперед. Это золото – главное достижение в его карьере.

Танцы на льду. Пять лет подряд французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон никому не отдавал европейское золото. Никто не прогнозировал борьбу и на этом чемпионате Европы, но Синицина и Кацалапов всех удивили. Впервые за семь лет у России получилось золото в этом виде программы, а разрыв между первым и вторым местом составил всего 0,14 балла. Степанова и Букин – с ожидаемой бронзой.

Пары. Получилось полное доминирование России, но по перспективам не все так однозначно. На чемпионате мира столько медалей от россиян уже не ждут – там в фаворитах будут китайские пары. Китайцы уже показывали свои умения на финале Гран-при, где взяли золото и серебро. Александра Бойкова говорит, что перед ЧМ возможно усложнение программы и у россиян (если тренерский штаб это вообще позволит).