Вокалист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada. Их музыку обожают фигуристы
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла гран-при Skate Canada, установив два мировых рекорда, предыдущие также принадлежали ей. Трусова выполнила в произвольной программе три четверных прыжка, чисто исполнила четверной лутц, сделала два четверных тулупа.
166,62 балла за прокат, 241,02 – итоговый, это результаты выступления на гран-при, ставшие рекордными. Трусова выиграла соревнование, второй финишировала японская фигуристка Рика Кихира с результатом 230,33.
Трусова каталась под трек Pray (High Valyrian), написанный для известного сериала «Игра престолов». Песня официально вышла в апреле 2019-го, но вживую исполнялась двумя месяцами раньше. Автор – солист британской рок-группы Muse Мэттью Беллами.
Беллами в инстаграме поздравил Трусову с победой и поблагодарил ее за выбор саундтрека.
Muse – одна из немногих рок-групп, в которой за свою 25-летнюю историю солист так и не уходил в большие сольные или совместные проекты, не создавал собственные альбомы. Pray – исключение, этот трек Мэттью написал отдельно. Тем не менее, на концертах группа исполняла его вместе. Muse сыграли песню и в России – на концерте в «Лужниках» летом 2019-го, который посетили 50 тысяч человек.
В фигурном катании треки Muse используются часто. В августе 13-летняя Камила Валиева исполнила четверной тулуп под Exogenesis: Symphony, Part 3.
Евгения Медведева каталась под этот же трек в сентябре.
Под вторую часть – Exogenesis: Symphony, Part 2 – также нередко совершают прокаты. Например, известная пара фигуристов Дробязко-Ванагас.
Меган Дюамель с Эриком Рэдфордом несколько раз исполняли произвольную программу под песни Neutron Star Collision, I Belong to You и Uprising.
Шинед и Джон Керр катались под Ruled By Secrecy. «Прекрасно помню момент, когда подумал: а почему бы под нее не покататься? Необычным наш выбор выглядел только потому, что больше никому такое в голову не приходило», – рассказывал Джон еще в 2012-м. Можно сказать, что именно Шинед и Джон запустили в мир фигурного катания треки Muse.
Николь Люис выбрала Dig Down, Артур Гачинский – Supremacy, Бьон Се-Чжон – Butterflies & Hurricanes. Самой любимой у спортсменов остается трек Exogenesis: Symphony, Part 3. В разное время его использовали Джереми Эббот, Эшли Вагнер, Сергей Воронов, Винсент Жу, дуэты Каррейра-Пономаренко и Гиньяр-Фаббри.
Со спортом группа связана не очень тесно – из трио только басист Крис Уолстенхольм увлекается футболом и с детства болеет за «Ротерхэм Юнайтед» (в прошлом сезоне клуб вылетел из Чемпионшипа). В 2015-м после концерта в Москве на «Открытие-Арене» Крис поиграл в футбол в форме «Спартака».
Школьный товарищ Мэтта рассказывал про него: «Спортом он особо и не занимался, даже в футболе играл в защите, но за мячом вообще не бегал. Дай ему мяч – он не будет знать, что с ним делать. Дай ему музыкальный инструмент – он будет счастлив». Ударник Доминик Ховард – тоже не фанат спорта.
В спортивную историю Muse все равно вошли. Они написали гимн к Олимпиаде-2012 в Лондоне, назвав его Survival. Предполагалось, что песня будет звучать в момент выхода спортсменов на соревнования и во время награждения, хотя это происходило далеко не всегда. Тогда же текст гимна раскритиковал финский профессор Ханну Итконен – по его мнению, в нем ничего не говорится о спортивном духе. Песня была исполнена вживую на закрытии Олимпиады.
Muse считаются одной из лучших концертных групп, поэтому ненавидят, когда их кто-то заставляет работать под фонограмму. На одном из шоу они выразили свой протест, поменявшись во время выступления инструментами – будто бы певшим солистом стал Ховард, Беллами пересел за барабаны. Фанаты, конечно, заметили и посмеялись.
Комментируя закрытие Олимпиады-2012, в отзывах не раз писали о том, что во время исполнения Survival вживую звучал только голос, касаемо музыки – организаторы концерта включили ее запись. Говорят, так тогда поступили со всеми исполнителями.