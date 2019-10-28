Вокалист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada. Их музыку обожают фигуристы

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла гран-при Skate Canada, установив два мировых рекорда, предыдущие также принадлежали ей. Трусова выполнила в произвольной программе три четверных прыжка, чисто исполнила четверной лутц, сделала два четверных тулупа.

166,62 балла за прокат, 241,02 – итоговый, это результаты выступления на гран-при, ставшие рекордными. Трусова выиграла соревнование, второй финишировала японская фигуристка Рика Кихира с результатом 230,33.

Трусова каталась под трек Pray (High Valyrian), написанный для известного сериала «Игра престолов». Песня официально вышла в апреле 2019-го, но вживую исполнялась двумя месяцами раньше. Автор – солист британской рок-группы Muse Мэттью Беллами.

Беллами в инстаграме поздравил Трусову с победой и поблагодарил ее за выбор саундтрека.