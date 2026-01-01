Живопись: Материалы

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Материалы
Как понять «Черный квадрат» Малевича – большой разбор
#Казимир Малевич
Как и зачем ван Гог писал подсолнухи: соперничал с Гогеном (доходило до драки с ножом) и экспериментировал с желтым цветом
#живопись
Как отличать художников Мане и Моне
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#живопись
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100 лет журнала «Крокодил» – посмотрите на историю страны через его обложки
#литература
Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой
#Венера Милосская
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
Почему у «Моны Лизы» нет бровей: как это объясняют ученые и что означает скрытый мазок над левым глазом
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#Джоконда
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Угадайте страну по картине художника. Самый красивый тест по географии и живописи
#живопись
101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи
#живопись
Тест: как вы различаете необычные цвета
#живопись
Как вандалы нападают на «Мону Лизу»: обливают краской, бросают камни, крадут – и как «Лувр» ее охраняет
#живопись
Айвазовский создал 6000 картин, писал море по памяти и первым из наших попал в Лувр: разбираем секреты его работы
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#Иван Айвазовский
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Как устроена «Ночь музеев»: кто придумал эту акцию, в каких странах проходит, детали ее проведения в России
#Ночь музеев
Как Энди Уорхол создавал самую дорогую картину XX века – портрет Мэрилин Монро: она стала культовой из-за выстрела
#Энди Уорхол
Помните стереокартинки? Как они работают, полезны ли для зрения и как их правильно смотреть
#Технологии
Испания в гневе: сборная отказалась от культового логотипа-отсылки на художника Миро. Он голодал ради вдохновения, а его картину везде возил Хемингуэй
#Жоан Миро
Болельщики «Аякса» сделали афиши к игре с «Ливерпулем». Их клуб показал в галерее Рембрандта
#Аякс
Бэнкси – это лидер группы Massive Attack? Разбираем самую популярную версию про его анонимную личность – и их связь
#музыка
Картина «Возвращение блудного сына» – библейский канон с секретами в деталях. Рембрандт писал ее в нищете и смерти
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#живопись
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«Оренбург» поприветствовал ФНЛ картиной «Возвращение блудного сына». ФНЛ ответила картиной «Опять двойка»
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#Оренбург
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Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит
#живопись