Живопись: Материалы

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Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой
#Венера Милосская
22 августа, 22:31
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
15 августа, 15:11
Почему у «Моны Лизы» нет бровей: как это объясняют ученые и что означает скрытый мазок над левым глазом
1
#Джоконда
30 июля, 19:18
1
101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи
#живопись
13 июня, 13:45
Тест: как вы различаете необычные цвета
#живопись
05 июня, 19:34
Как вандалы нападают на «Мону Лизу»: обливают краской, бросают камни, крадут – и как «Лувр» ее охраняет
#живопись
30 мая, 20:53
Как устроена «Ночь музеев»: кто придумал эту акцию, в каких странах проходит, детали ее проведения в России
#Ночь музеев
21 мая, 14:57
Угадайте страну по картине художника. Самый красивый тест по географии и живописи
#живопись
26 марта, 22:05
Как Энди Уорхол создавал самую дорогую картину XX века – портрет Мэрилин Монро: она стала культовой из-за выстрела
#Энди Уорхол
10 мая, 18:00
Помните стереокартинки? Как они работают, полезны ли для зрения и как их правильно смотреть
#Технологии
07 апреля, 21:39
Айвазовский создал 6000 картин, писал море по памяти и первым из наших попал в Лувр: разбираем секреты его работы
#Иван Айвазовский
03 марта, 18:57
Картина «Возвращение блудного сына» – библейский канон с секретами в деталях. Рембрандт писал ее в нищете и смерти
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#живопись
07 октября 2020, 13:30
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Испания в гневе: сборная отказалась от культового логотипа-отсылки на художника Миро. Он голодал ради вдохновения, а его картину везде возил Хемингуэй
#Жоан Миро
26 марта 2021, 16:40
Болельщики «Аякса» сделали афиши к игре с «Ливерпулем». Их клуб показал в галерее Рембрандта
#Аякс
01 декабря 2020, 14:50
Бэнкси – это лидер группы Massive Attack? Разбираем самую популярную версию про его анонимную личность – и их связь
#музыка
07 октября 2020, 16:00
«Оренбург» поприветствовал ФНЛ картиной «Возвращение блудного сына». ФНЛ ответила картиной «Опять двойка»
8
#Оренбург
24 июля 2020, 05:15
8
Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит
#живопись
08 июня 2020, 19:00