Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Кино
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
ЧГК
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Кино
Музыка
ЧГК
Литература
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Главная
Живопись
Материалы
Живопись: Материалы
Главная
Материалы
Как понять «Черный квадрат» Малевича – большой разбор
#Казимир Малевич
Как и зачем ван Гог писал подсолнухи: соперничал с Гогеном (доходило до драки с ножом) и экспериментировал с желтым цветом
#живопись
Как отличать художников Мане и Моне
1
#живопись
1
100 лет журнала «Крокодил» – посмотрите на историю страны через его обложки
#литература
Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой
#Венера Милосская
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
Почему у «Моны Лизы» нет бровей: как это объясняют ученые и что означает скрытый мазок над левым глазом
1
#Джоконда
1
Угадайте страну по картине художника. Самый красивый тест по географии и живописи
#живопись
101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи
#живопись
Тест: как вы различаете необычные цвета
#живопись
Как вандалы нападают на «Мону Лизу»: обливают краской, бросают камни, крадут – и как «Лувр» ее охраняет
#живопись
Айвазовский создал 6000 картин, писал море по памяти и первым из наших попал в Лувр: разбираем секреты его работы
1
#Иван Айвазовский
1
Как устроена «Ночь музеев»: кто придумал эту акцию, в каких странах проходит, детали ее проведения в России
#Ночь музеев
Как Энди Уорхол создавал самую дорогую картину XX века – портрет Мэрилин Монро: она стала культовой из-за выстрела
#Энди Уорхол
Помните стереокартинки? Как они работают, полезны ли для зрения и как их правильно смотреть
#Технологии
Испания в гневе: сборная отказалась от культового логотипа-отсылки на художника Миро. Он голодал ради вдохновения, а его картину везде возил Хемингуэй
#Жоан Миро
Болельщики «Аякса» сделали афиши к игре с «Ливерпулем». Их клуб показал в галерее Рембрандта
#Аякс
Бэнкси – это лидер группы Massive Attack? Разбираем самую популярную версию про его анонимную личность – и их связь
#музыка
Картина «Возвращение блудного сына» – библейский канон с секретами в деталях. Рембрандт писал ее в нищете и смерти
4
#живопись
4
«Оренбург» поприветствовал ФНЛ картиной «Возвращение блудного сына». ФНЛ ответила картиной «Опять двойка»
8
#Оренбург
8
Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит
#живопись