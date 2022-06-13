101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи

В Нидерландах произошло воссоединение 80 лет спустя. 101-летней женщине вернулась картина, которую у ее отца украли нацисты во время Второй мировой войны.

Картина путешествовала 80 лет из Нидерландов в Германию и обратно

Вот так выглядит история:

🖼️ Отец Шарлотты Бишофф ван Хемскерк хранил картину в банке Арнема, считая, что там она будет в безопасности.

🖼️ Картина – портрет Стивена Уолтерса 1683 года работы голландского живописца Каспара Нетшера.

🖼️ Нацисты после вторжения Германии в Нидерланды в 1940 году разграбили хранилища и утащили картину.

🖼️ Они чуть не арестовали и отца, поэтому его семья тайно ушла из дома. Позже ее отца и брата разыскивали немцы.

🖼️ Через несколько лет Арнем был освобожден, но картина пропала.

🖼️ В середине 1950-х ее видели в галерее Дюссельдорфа.

🖼️ В 1969-м она была выставлена на аукцион в Амстердаме.

🖼️ В 1971-м – продана частному коллекционеру в Германии.

🖼️ Через 50 лет картина вернулась в семью ван Хемскерк.

Отец Шарлотты Бишофф ван Хемскерк умер в 1969 году. «Он был бы счастлив, узнав, что она вернулась», – ее цитата.