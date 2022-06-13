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Каспар Нетшер
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101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи

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В Нидерландах произошло воссоединение 80 лет спустя. 101-летней женщине вернулась картина, которую у ее отца украли нацисты во время Второй мировой войны.

Картина путешествовала 80 лет из Нидерландов в Германию и обратно

Вот так выглядит история:

🖼️ Отец Шарлотты Бишофф ван Хемскерк хранил картину в банке Арнема, считая, что там она будет в безопасности.

🖼️ Картина – портрет Стивена Уолтерса 1683 года работы голландского живописца Каспара Нетшера.

🖼️ Нацисты после вторжения Германии в Нидерланды в 1940 году разграбили хранилища и утащили картину.

🖼️ Они чуть не арестовали и отца, поэтому его семья тайно ушла из дома. Позже ее отца и брата разыскивали немцы. 

🖼️ Через несколько лет Арнем был освобожден, но картина пропала.

🖼️ В середине 1950-х ее видели в галерее Дюссельдорфа.

🖼️ В 1969-м она была выставлена на аукцион в Амстердаме.

🖼️ В 1971-м – продана частному коллекционеру в Германии.

🖼️ Через 50 лет картина вернулась в семью ван Хемскерк.

Отец Шарлотты Бишофф ван Хемскерк умер в 1969 году. «Он был бы счастлив, узнав, что она вернулась», – ее цитата.

The Guardian

Зачем картина выставлена на аукцион

Ван Хемскерк хранила ее полгода. А потом выставила на аукцион Sotheby’s в Лондоне. Картина появится на нем 6 июля. Предполагаемая цена – от 30 до 50 тысяч фунтов (от двух до 3,5 миллионов рублей).

Ван Хемскерк стремится извлечь пользу для семьи: «У меня было пять братьев и сестер, всего 20 родственников, и они очень милые. У меня никогда не было чувства, что картина принадлежит мне. Она из семьи».

Что это за картина и в честь кого

Изображенный на картине Стивен Уолтерс был купцом, четыре года работал в левантийской торговле. Он также был коллекционером произведений искусства. В 44 года уехал в Вест-Индию. Прожил 53 года, у него было трое детей в браке.

Автор – Каспар Нетшер – голландский живописец, проживший 45 лет. В детстве он вместе с матерью и сестрой выбрался из осажденного замка (в то время в Европе шла Тридцатилетняя война) и добрался до Арнема, где семью приютил богатый врач Туллекен. Позже Туллекен отдал Нетшера в школу живописи, так как мальчик постоянно что-то рисовал.

В мастерской одного из главных мастеров голландской живописи золотого века Герарда Терборха он был одним из лучших учеников. Нетшер писал в основном женские портреты небольшой величины. Некоторое время жил в Париже, где писал портреты лиц, принадлежащих ко двору Людовика XIV.

«Дама с попугаем у окна»

Википедия

Самая известная картина – «Дама с попугаем у окна» от 1666 года. Спустя ровно 350 лет она была продана арт-дилеру Ричарду Грину за пять миллионов долларов. Так она перешла в фонды Национальной галереи в Вашингтоне.

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