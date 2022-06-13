101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи
В Нидерландах произошло воссоединение 80 лет спустя. 101-летней женщине вернулась картина, которую у ее отца украли нацисты во время Второй мировой войны.
Картина путешествовала 80 лет из Нидерландов в Германию и обратно
Вот так выглядит история:
🖼️ Отец Шарлотты Бишофф ван Хемскерк хранил картину в банке Арнема, считая, что там она будет в безопасности.
🖼️ Картина – портрет Стивена Уолтерса 1683 года работы голландского живописца Каспара Нетшера.
🖼️ Нацисты после вторжения Германии в Нидерланды в 1940 году разграбили хранилища и утащили картину.
🖼️ Они чуть не арестовали и отца, поэтому его семья тайно ушла из дома. Позже ее отца и брата разыскивали немцы.
🖼️ Через несколько лет Арнем был освобожден, но картина пропала.
🖼️ В середине 1950-х ее видели в галерее Дюссельдорфа.
🖼️ В 1969-м она была выставлена на аукцион в Амстердаме.
🖼️ В 1971-м – продана частному коллекционеру в Германии.
🖼️ Через 50 лет картина вернулась в семью ван Хемскерк.
Отец Шарлотты Бишофф ван Хемскерк умер в 1969 году. «Он был бы счастлив, узнав, что она вернулась», – ее цитата.
Зачем картина выставлена на аукцион
Ван Хемскерк хранила ее полгода. А потом выставила на аукцион Sotheby’s в Лондоне. Картина появится на нем 6 июля. Предполагаемая цена – от 30 до 50 тысяч фунтов (от двух до 3,5 миллионов рублей).
Ван Хемскерк стремится извлечь пользу для семьи: «У меня было пять братьев и сестер, всего 20 родственников, и они очень милые. У меня никогда не было чувства, что картина принадлежит мне. Она из семьи».
Что это за картина и в честь кого
Изображенный на картине Стивен Уолтерс был купцом, четыре года работал в левантийской торговле. Он также был коллекционером произведений искусства. В 44 года уехал в Вест-Индию. Прожил 53 года, у него было трое детей в браке.
Автор – Каспар Нетшер – голландский живописец, проживший 45 лет. В детстве он вместе с матерью и сестрой выбрался из осажденного замка (в то время в Европе шла Тридцатилетняя война) и добрался до Арнема, где семью приютил богатый врач Туллекен. Позже Туллекен отдал Нетшера в школу живописи, так как мальчик постоянно что-то рисовал.
В мастерской одного из главных мастеров голландской живописи золотого века Герарда Терборха он был одним из лучших учеников. Нетшер писал в основном женские портреты небольшой величины. Некоторое время жил в Париже, где писал портреты лиц, принадлежащих ко двору Людовика XIV.
Самая известная картина – «Дама с попугаем у окна» от 1666 года. Спустя ровно 350 лет она была продана арт-дилеру Ричарду Грину за пять миллионов долларов. Так она перешла в фонды Национальной галереи в Вашингтоне.