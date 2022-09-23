Как отличать художников Мане и Моне

Художников Эдуарда Мане и Клода Моне легко перепутать. Они похожи не только фамилиями (Manet – Monet). Еще они оба родились в Париже, дружили, носили бороды. И обоих называют основоположниками импрессионизма.

Их путали даже современники. А как отличать нам?

Как их путали при жизни и как они подружились и выручали друг друга

Даже отцы Мане и Моне похожи – оба считали, что мужчина должен заниматься серьезным делом. Отец Мане хотел, чтобы сын стал судьей. Моне готовил сына к карьере бакалейщика.

Но оба противились желаниям отцов. А еще плохо учились. У Мане были ужасные оценки по всем предметам, кроме гимнастики и рисунка. Он даже оставался на второй год. Про Моне рассказывали одноклассники: «Он с грехом пополам освоил четыре арифметических действия и получил слабое представление о грамотном письме».