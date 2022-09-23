Как отличать художников Мане и Моне
Художников Эдуарда Мане и Клода Моне легко перепутать. Они похожи не только фамилиями (Manet – Monet). Еще они оба родились в Париже, дружили, носили бороды. И обоих называют основоположниками импрессионизма.
Их путали даже современники. А как отличать нам?
Как их путали при жизни и как они подружились и выручали друг друга
Даже отцы Мане и Моне похожи – оба считали, что мужчина должен заниматься серьезным делом. Отец Мане хотел, чтобы сын стал судьей. Моне готовил сына к карьере бакалейщика.
Но оба противились желаниям отцов. А еще плохо учились. У Мане были ужасные оценки по всем предметам, кроме гимнастики и рисунка. Он даже оставался на второй год. Про Моне рассказывали одноклассники: «Он с грехом пополам освоил четыре арифметических действия и получил слабое представление о грамотном письме».
Впервые Мане и Моне пересеклись на одной из самых престижных выставок – Парижском салоне. Мане отправил на нее картины «Олимпия» и «Осмеяние Христа». Когда он приехал на выставку, посетители хвалили его за морские пейзажи (хотя обе его картины не были пейзажами). Мане в бешенстве не понимал, что происходит.
Оказалось, рядом с картинами Мане висели два пейзажа, подписанные фамилией Моне. Все решили, что это просто опечатка, потому что тогда Моне еще не знали. Мане воспринял это как провокацию и думал, что другой художник специально взял похожую фамилию, чтобы воспользоваться его авторитетом. А настоящие картины Мане тогда раскритиковали, обвинив в вульгарности и аморальности.
Та выставка настолько выбила Мане, что он уехал в Испанию и несколько месяцев не работал. А когда вернулся в Париж, случайно встретил Моне в гостях у друзей. Там они познакомились и подружились, а впоследствии сблизились. У Мане даже есть картина, на которой изображены Моне и его жена Камилла. Она называется «Клод Моне в своей лодке-студии».
Они уважали друг друга и поддерживали. У Моне положение всегда было сложнее – и он часто просил у Мане взаймы, а тот никогда не отказывал. А когда узнал о тяжелом заболевании жены Моне – просто списал все его многолетние долги. Еще был случай, когда Моне остался без жилья – и Мане нашел ему домик на берегу Сены.
У Мане и Моне даже есть картины с одинаковыми названиями. Например, «Завтрак на траве». Первым написал Моне, а Мане – через три года – с отсылкой к другу. Или «Большой канал в Венеции» – но тут без отсылок, просто совпали названия. Еще есть картины с похожими названиями: «Аржантей» (Моне) и «Берег Сены близ Аржантея» (Мане) – они, кстати, написаны примерно в одно время.
По каким признакам можно различать Мане и Моне: цвет, мазки, восприятие картин
Можно начать с работ под одним названием – «Завтрак на траве». На обеих изображены люди. Мане акцентирует внимания на персонажах – мужчинах и полуголых женщинах. А у Моне все лица одинаковые, их не различить; у него весь акцент на детально прорисованной природе.
Это картина дает емкое объяснение разницы их стилей. Мане чаще всего писал людей и работал в более реалистичной манере. Моне – это пейзажи, сделанные с помощью фирменных пятен.
Есть легкое правило: «Мане – люди, Моне – пятна».
Мане значительнее ближе к реализму – его картины более четкие и точные. Он вдохновлялся фотографией и его работы похожи на них – будто выхвачены из реальности. Поэтому некоторые искусствоведы вообще не относят его к импрессионистам, считая первым модернистом.
Моне, наоборот, далек от реалистичного изображения действительности. Он изображал изменчивость и подвижность мира. Поэтому в его картинах нет четких линей, все выполнены широкими мазками.
Можно суммировать так. Картины Мане требуют работы мозга: почему, зачем, что хотел сказать художник. А Моне скорее нужно чувствовать, просто отдаваясь ощущениями его картинам.
Цвету у Мане не уделяется принципиального значения. Он всегда ровный. Главное – объемные сцены, часто со сложной композицией. Его любимый цвет – черный, им он подчеркивает выразительность. Также Мане часто использовал белые, красные и синие цвета.
У Моне цвет играет решающую роль – чтобы передать эмоции. Он так и говорил: «Я пытаюсь сделать невозможное — нарисовать сам свет. Цвет – это моя одержимость, радость и страдания. Цвета преследуют меня. Они беспокоят меня даже во сне». Поэтому для Моне не важна достоверность предметов. Главное то, как сочетаются свет и цвет. И он смешивал цвета – когда смотришь на его картины издалека, видишь, как они сливаются и создают особенную цветовую гамму. А черного цвета в работах Моне нет. Он использовал нежные, пастельные, иногда яркие: сиреневый, зеленый, голубой, оранжевый.
Мазки у Мане ровные. У Моне – рваные точки и пятна. Возможно, на их стиль повлияло обучение. Мане учился в мастерской классической живописи. Он был недоволен ее академическим подходом, но все равно провел там шесть лет. Моне поступал на факультет искусств, тоже бесился из-за излишнего академизма, но не продержался там и года. И попал в студию живописи Шарля Глейра, в которой собралась группа молодых художников с похожими (импрессионистскими) взглядами.
Еще на стиль Моне повлияли его проблемы со зрением. Оно у него резко портилось. Моне жаловался на туманность предметов, мелькание перед глазами полосок и штрихов, возникновение ореолов вокруг предметов. Ему было сложно различать цвета – и это влияло на его работы.
Истории из жизни Мане и Моне – как один вдохновлял другого
Много отличий в том, как они выглядели, одевались и вели себя. Мане вырос в семье чиновников, он изысканный и выверенный. Тонкие кожаные перчатки, трость, изящно завязанный галстук. Каждый день он неспеша прогуливался по Парижу, он – светский лев.
Моне – сын бакалейщика – очень простой. Он не мог позволить себе беззаботных прогулок. Жизнь в Париже была суетной и безденежной, он наматывал десятки километров между домами друзей и знакомых, занимая у них деньги. При этом Моне старался хорошо одеваться, но без оглядки на моду. Например, он специально небрежно завязывал галстуки.
Они оба любили кафе «Гербуа» и в нем часто виделись. Там и проходили собрания художников и литераторов новой формации (которых называли «батиньольцы»): Клод Моне, Эмиль Золя, Фредерик Базиль, Луи-Эдмон Дюранти, Анри Фантен-Латур, Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Камиль Писсарро, Поль Сезанн. А их идейным лидером был как раз Эдуард Мане.
Можно сказать, что там и зародилось художественное течение импрессионизма. Мане называют «одним из родоначальников импрессионизма», но он не участвовал ни в одной импрессионистской выставке. Он скорее начал использовать эти техники внутри реализма. И был идейным вдохновителем художников, которые сформировали этот стиль (Моне, Ренуар, Дега, Базиль и другие).
У художника Фантен-Латура есть картина «Мастерская в квартале Батиньоль». Там изображена мастерская Мане, где он с кистью сидит за холстом, а вокруг него собрались молодые творцы: Золя, Моне, Ренуар, Астрюк, Мэтр, Базиль, Шольдерер. Молодой Моне на ней неуверенно выглядывает из-за плеча высокого Базиля.
В то время критики пренебрежительно называли Мане «королем импрессионистов», а молодых художников-бунтарей, бросивших вызов традициям будущих импрессионистов, «бандой Мане».
И Мане, и Моне были противниками академизма. Но при этом Мане в молодости часто копировал сюжеты классических художников, чтобы добиться признания Парижского салона. Но со временем перестал это делать. Хотя потом регулярно выставлялся в Салоне, потому что был убежден – борьба против академизма должна происходить там, где он преобладает. А Моне полностью отвергал классику и избегал популярных выставок.
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Мане был вдохновителем и одним из главных помощников Моне. Но при жизни Мане так и не получил должного признания. Он умер в 51 год. На его похороны собрался весь артистический Париж. Моне участвовал в процессии и помогал нести гроб. И занимался работами Мане после его смерти. Например, организовывал сбор денег для выкупа его картин – чтобы передать их в музеи и не допустить продажи в руки коллекционеров.
Сам Моне прожил до глубокой старости (43 года после смерти Мане) и умер одним из самых популярных мировых художников. Перед смертью он настоял, чтобы прощание с ним было простым – и церемонию посетило всего 50 человек.