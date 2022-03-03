Айвазовский создал 6000 картин, писал море по памяти и первым из наших попал в Лувр: разбираем секреты его работы

Иван Айвазовский – один из главных художников в мировой истории. И, вероятно, лучший из тех, кто рисовал море. Он стал первым российским художником, работы которого появились в Лувре.

За жизнь Айвазовский написал около 6000 картин – и это выдающийся показатель. Активно он работал 65 лет (с 17 по 82) – получается, в среднем он писал по 92 картины в год. При жизни у него состоялись более 120 выставок.

В этом тексте мы разбираемся, в чем был секрет продуктивности Айвазовского, как он писал картины и что нужно знать, чтобы глубже их понимать.

Продуктивность: Айвазовский мог написать картину по памяти и за два часа

Живопись была главной страстью и главным смыслом для Айвазовского. Он всегда чувствовал себя счастливым, когда находился в творческом состоянии. И всегда был вдохновленым – без поиска отдельных источников. В письмах Айвазовский часто упоминал, что именно сейчас работает над лучшей картиной. И так повторялось раз за разом. Ему настолько нравилось писать, что он брал паузы только, когда физически не мог этого делать – чаще всего на кораблях (из-за тряски).

Литератор Василий Кривенко наблюдал за работой Айвазовского: «По легкости, видимой непринужденности движения руки, по довольному выражению лица, можно смело сказать, что такой труд – истинное наслаждение».

Айвазовский работал очень много и очень быстро. На написание одного полотна он тратил день-два. Но некоторые рисовал за пару часов. Аркадий Рылов писал: «Один час пятьдесят минут тому назад был чистый холст, теперь на нем бушует море».