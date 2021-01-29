Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой

Почти каждый день Достоевский ходил в библиотеку на площади Святой Троицы. Там всегда лежали свежие газеты на русском языке (итальянский он не знал). В архивах сохранились листы с подписью Theodore Dostoievsky – так он регистрировался в книге читателей.

Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?

Во Флоренции Анна Григорьевна во второй раз забеременела. Их первая дочь умерла в трехмесячном возрасте за восемь месяцев до переезда. Вторая родилась в Дрездене, куда они поехали после Флоренции.

Они много гуляли из-за беременности жены, но основную часть времени Достоевский проводил дома за столом – дописывал «Идиота». У него были финансовые обязательства: ежемесячно сдавать определенное количество страниц.

«У нас не было ни одного знакомого человека. Кругом все чужие»

Сначала Достоевские жили в квартире возле дворца Питти, где зимой они «мерзли, как мыши в подполье». К лету они съехали из квартиры в комнату – денег было совсем мало. Достоевский писал:

«Окна наши выходили на рынок под портиками, с прекрасными гранитными колоннами и аркадами, и с городским фонтаном в виде исполинского бронзового кабана, из пасти которого бьет вода... но представьте себе, что вся эта громадная масса камня и аркад, занимавшая почти весь рынок, накаливалась каждый день, как печка в бане (буквально), и в этом-то воздухе мы и жили.

В этакой жаре, без капли дождя, воздух, при всей своей сухости и накаленности, был чрезвычайно легок; зелень в садах (которых во Флоренции до безобразия мало – все один камень), – зелень не увядала, не желтела, а напротив, казалось, еще пуще тучнела и зеленела. Кроме того, город всю ночь не спит и ужасно много поет песен. Окна у нас ночью, конечно, отворенные, а к утру, к 5 часам, кричит и стучит базар, кричат ослы – так что нет возможности заснуть.