Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах через бокс описывал идеалы

«Я драться не смею. Если начну, то убью»

Маяковский – это широкие плечи и высокий рост под 190 сантиметров. Он выглядел как боксер. Так его описывал Александр Михайлов в книге «Маяковский»: «Сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаками боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором».

В 1914 году Маяковский добровольцем хотел на фронт − но не попал, потому что «нет благонадежности». Он брал внешностью: габариты, физическая мощь, «угловатые плечи». «Я драться не смею. Если начну, то убью», – говорил Маяковский. Но дрался.

Например, с Яковом Израилевичем, который ухаживал за Лилей Брик, когда шли съемки фильма «Закованная фильмой». Израилевич присылал Брик любовные письма и приглашал на свидания. Маяковский об этом не знал. Когда ему попалось одно из писем, он поехал в Петроград, чтобы лично разобраться с Израилевичем.

«Мы были дома, когда пришел Володя и сказал нам, что встретил Израилевича на улице (надо же!), что бросился на него и произошла драка, – рассказывала Брик в книге Янгфельдта Бенгта «Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг». – Подоспела милиция, обоих отвели в отделение. Израилевич сказал, чтобы оттуда позвонили Горькому, у которого Израилевич часто бывал, и обоих отпустили. Володя был очень мрачен, рассказывая все это, и показал свои кулаки, все в синяках, так сильно он бил Израилевича».