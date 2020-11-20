Хантер Томпсон − засранец, пьяница, чей прах Джонни Депп выстрелил из пушки. И главный спортивный журналист эпохи

«Никаких больше игр. Никаких бомб. Никаких прогулок. Никакого веселья. Никакого плаванья. 67. На 17 больше, чем 50. На 17 лет больше, чем я планировал или хотел. Скучно. Я постоянно зол. Никакого удовольствия ни для кого. 67. Ты становишься жадным. Перестань, веди себя соответственно возрасту. Расслабься. Больно не будет».

Это предсмертная записка одного из самых безумных писателей-постмодернистов XX века − Хантера Стоктона Томпсона. Через несколько дней после выстрела Томпсона себе в голову прозвучал еще один, который он завещал: это его прах разлетелся в небе после заряда из пушки. Автор выстрела − Джонни Депп.

«Хантер знал, что я достаточно сумасшедший, чтобы исполнить его волю», − рассказывал Депп о завещании. Он близко дружил с Томпсоном и снялся в экранизациях его главных романов − «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Ромовый дневник».

«Между нами было глубокое доверие, и в этом заключалась особенность Хантера, − вспоминал Депп в одном из интервью. − Я знал: куда бы я ни отправился с ним и что бы ни случилось, это всегда будет правильно. Я доверял ему, даже когда случалось что-то нехорошее. Мы одинаково относились к приключениям.

Одна вещь в Хантере, которую я буду бережно хранить в памяти, − когда он чувствовал необходимость отправиться куда-то, исследовать что-то или просто удрать, он звонил мне: «Полковник (кхм, он называл меня полковником)! Ты мне нужен в Гаване через неделю». А у меня разгар съемок в Англии. Я говорю, что, наверное, смогу что-нибудь придумать. И затем ты обнаруживаешь себя на самолете по дороге в Гавану».