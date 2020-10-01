Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?
Мы помним: Пушкин умер в 1837 году. Мы помним: на дуэли. Мы помним: его убил Дантес. Мы помним: все случилось из-за жены.
Но путаемся: как именно он умер – после выстрела или позже? Почему конкретно случилась дуэль? Как она проходила и какие детали перестрелки все решили? Кто вообще такой Дантес и что с ним было после?
Этот текст собирает все факты в единую картину и показывает важные детали.
Пушкин жил в расцвет дуэльной культуры России и почти на все дуэли вызывал сам (25 раз!)
Способ выяснения отношений с помощью оружия и соревновательным путем зародился в Италии примерно в XIV веке. Тогда дуэли называли «боем в кустах», потому что они проходили в безлюдных местах. В течение 100 лет мода распространилась по всей Европе. В дуэлях участвовали в основном высшие слои общества – ради защиты чести.
Параллельно русская аристократия (бояре, дворяне, офицеры) не считала личную честь чем-то важным и необходимым для защиты оружием. Тогда было нормой подавать на обидчика жалобы и решать конфликты в суде.
На стыке XVIII и XIX веков мода на дуэли в Европе закончилась. В России, наоборот, вышла на пик. Тогда на русскую аристократию сильно влияла европейско-французская культура.
Западные авторы отмечали жестокость русских дуэлей и называли «узаконенным убийством». В Европе стрелялись на расстоянии примерно 25-35 шагов, в России – на 15-20. В Европе обычно обоюдный промах завершал дуэль, а честь противников считалась восстановленной. В России часто принимались условия «до решительного результата» – то есть до смерти.
Впервые закон о запрете дуэлей в России вышел в 1715 году при Петре I. Он предусматривал лишение чинов, конфискацию имущества и смертную казнь. Но тогда дуэли в России были относительно редкими.
Расцвет произошел в первой половине XIX века (хотя дуэли по-прежнему вне закона). Как раз во время жизни Пушкина. Он и его друзья были воспитаны во время Наполеоновских войн, пропитались той победой, перенимали европейские традиции и трепетно относились к защите чести.
Современники называли Пушкина задиристым и вспыльчивым. Его близкий лицейский друг Иван Пущин писал: «Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии. В нем была смесь излишней смелости c застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Главное, ему недоставало того, что называется тактом».
При этом люди из окружения отмечали доброту и гуманность Пушкина. Подтверждение характера – его дуэльная история.
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Еще чуть-чуть про дуэли. В начале XX века они стали популярным видом спорта во Франции. Использовались обычные пистолеты, но с патронами из воска и без порохового заряда. Участники надевали тяжелую защитную одежду и металлический шлем со стеклянным экраном. Сверху − плащи с изображением человеческих органов. По попаданиям в рисунки начислялись очки.
На один год этот спорт даже стал олимпийским – на играх в Лондоне в 1908-м. Но потом дуэли посчитали слишком опасным соревнованием и исключили навсегда. Пуля летела со скоростью от 90 до 160 м/c – и могла травмировать даже сквозь защиту.
Мотивация дуэлянтов: жена, «рогоносец» и мужчина, у которого жил Дантес
В 30-е годы Пушкин жил в Петербурге. Он много (и нехотя) общался с аристократией, часто выходил в свет и сам принимал гостей. В 1834-1835 году (источники не сходятся) на одном из таких мероприятий Пушкин познакомился с Жоржем Шарль Дантесом.
22-летний Дантес приехал из Франции в Россию в 1934 году и поступил на военную службу. Современники описывали его как жутко обаятельного, красивого, дерзкого и любящего светскую жизнь человека. Офицер Константин Данзас, друг Пушкина и его секундант на последней дуэли, говорил: «Дантес имеет какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда».
Дантесу приписывали много романов. Один из них – с Натальей Гончаровой (на тот момент Пушкиной). Нет точной информации, что именно было между Натальей и Дантесом – только слухи и догадки. Но почти все источники совпадают, что Дантес флиртовал с Пушкиной и пытался ухаживать.
Петербург забурлил слухами об их романе. Это раздражало Пушкина. Он перестал контактировать с Дантесом, а в ноябре-1836 получил издевательскую анонимную записку. Оттуда начался прямой конфликт Пушкина и Дантеса. Заголовок записки − «Патент на звание рогоносца». Содержание:
«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена».
Записка – явный намек на связь Натальи и Дантеса. Было много расследований и версий. Но написавшего никто не вычислил.
По почерку Пушкин решил, что это Луи Геккерн – голландский дипломат, который дружил и жил с Дантесом (как они познакомились – неизвестно). Именно Геккерн ввел Дантеса в светское общество. А спустя два года жизни в России усыновил, и тот тоже стал бароном. Были три версии причины их тесной дружбы и усыновления:
- Что они дальние родственники (историк Щеголев изучил родословную Дантеса и опроверг версию).
- Что Дантес − побочный сын Геккерна (подтверждающих фактов нет).
- Что они находились в гомосексуальной связи (подтверждают некоторые современники и друг Дантеса – князь Трубецкой). Пушкин в дневнике писал: «О том, что Дантес предается содомскому греху, стало известно мне первому, и я с радостью сделал эту новость достоянием общества».
Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Тот согласился. Но через неделю сделал предложение Екатерине Гончаровой – родной сестре Натальи. Екатерина, влюбленная в Дантеса, согласилась. Пушкин отозвал вызов.
При этом Пушкин не мирился с Дантесом и Геккерном, а только больше презирал их. Дантес продолжал ухаживать за Натальей, слухи и шутки об их связи не прекращались.
Переломный момент – 23 января, бал у графа Воронцова-Дашкова. Там Дантес вел себя вызывающе: оскорбительно подкалывал и свою жену Екатерину, и Наталью.
26 января 1837-го Пушкин отправил гневное письмо Луи Геккерну. Отрывок оттуда: «Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее – чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь».
Получив письмо, Геккерн в тот же день объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. И что дуэль должна состояться в «кратчайший срок». Пушкин принял вызов.
Еще раз:
- Главная причина ссоры – ухаживания Дантеса за женой Пушкина.
- Открытый конфликт начался с анонимного письма, авторство которого до сих пор неизвестно.
- Пушкин вызвал Дантеса, но сам отменил дуэль, потому что Дантес женился на сестре его жены.
- Второй вызов сделал Луи Геккерн от имени Дантеса после провокационного письма Пушкина.
Сама дуэль: снег по колено, разница в один шаг и миф про пуговицу
Дуэль состоялась на следующий день после вызова, 27 января. Место: пустырь возле Черной речки. Время: около 17:00. Погода: ясно, снег по колено, сильный ветер. Условия – смертельные:
- Противники встают на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов от барьеров; расстояние между барьерами – 10 шагов.
- Никому не дано преимущества первого выстрела. По знаку о начале дуэли противники идут друг на друга и могут стрелять с любого расстояния, ни в коем случае не переступая барьер.
- После первого выстрела противникам нельзя менять место.
- Если оба промахиваются, то дуэль начинается заново: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.
О ходе дуэли рассказывали трое: Данзас (секундант Пушкина), Дантес и его секундант Оливье Д’Аршиак (сотрудник французского посольства).
Дуэль началась, когда Данзас дал сигнал, махнув шляпой. Дантес и Пушкин пошли друг на друга. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановившись, начал целиться. Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил первым (примерно с 11 шагов – 7 метров). Пуля попала Пушкину в живот. Он упал.
Секунданты подбежали к нему, Дантес стоял на месте. Пушкин сказал, что готов стрелять. При падении в его пистолет попал снег, поэтому Данзас подал ему другой. Дантес стоял боком, прикрыв грудь правой рукой.
Приподнявшись и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. Пушкин спросил, куда тот ранен, Дантес ответил: «Я думаю, что ранен в грудь». Пушкин крикнул: «Браво!» Дуэль закончилась.
Дантес ошибся: пуля попала ему в руку, которой он прикрывался, и только контузила грудь. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля раздробила кость верхней части ноги у соединения с тазом и глубоко вошла в живот.
Есть миф, что Дантеса спасла пуговица сюртука, в которую попала пуля. Но это не совсем так. Дантеса спасла стойка, потому что пуля попала в руку и не вошла в грудь. Плюс, пробив ткань сюртука, она ударила в пуговицу подтяжек, которая снизила силу удара, но не спасла от вхождения пули в грудь.
Как умирал Пушкин
Пушкин взял Данзаса в секунданты за несколько часов до дуэли, поэтому тот не успел приготовиться. По дуэльному кодексу, секундант должен пригласить врача или хотя бы взять с собой лекарства. Но у Данзаса не было даже бинтов, чтобы перемотать рану.
Усугубило то, что Данзас повез Пушкина домой, а не в госпиталь. Дорога заняла полтора часа, за это время Пушкин потерял много крови. Потом Данзас еще около трех часов искал врача – троих не было на месте.
Почти все время после ранения Пушкин был в сознании и даже общался с посетителями. Но его мучили сильные боли, состояние было нестабильным. Врачи говорили, что шансов выжить очень мало.
Медицина того времени не умела лечить такое: ранение в живот не оперировали, а антибиотики, асептики и наркоз еще не использовали. Вместо этого были припарки, клизмы и пиявки. Исследователи-хирурги считают, что Пушкин потерял около 40-50% крови – что на тот момент смертельно.
Через 46 часов после ранения Пушкин умер (29 января, в 14:45). Вскрытие проводили прямо в доме. Даль, участвовавший в процессе вскрытия, писал: «Пушкин умер, вероятно, от воспаления больших вен в соединении с воспалением кишок».
Прямо перед смертью Пушкин попросил, чтобы жена с рук покормила его морошкой (ягода). И ел с большим наслаждением, после каждой ложки говоря: «Ах, как это хорошо».
Дочь называла Дантеса убийцей, а потомки встретились на «Пусть говорят»
Узнав, что ранение смертельное, Пушкин надиктовал письмо императору Николаю I, в котором попросил прощение за нарушение закона и помилования секунданта Данзаса. Николай ответил, что прощает Пушкина и обещает позаботиться о его жене и детях (и сдержал обещание).
Наталья сильно переживала смерть мужа и заболела. После похорон уехала в фамильное имение к брату и вела тихую жизнь. Перед смертью Пушкин сказал ей: «Поезжай в деревню. Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека».
Она вышла замуж через семь лет за генерала Ланского – и от него родила еще трех сыновей. От первого брака с Пушкиным у нее осталось два сына и две дочери, которые прожили долго и умерли в XX веке.
Барон Луи Геккерн лишен офицерских патентов и выслан из России. Дантес − тоже. Екатерина Гончарова уехала за ним во Францию, за шесть лет родила четырех детей и умерла.
Дантес больше не женился, а после смерти Екатерины судился с ее семьей, чтобы получить наследство, но проиграл. Он продолжал дружить с бароном Геккерном, который прожил до 93 лет (умер в 1884-м).
Постепенно Дантес построил мощную политическую карьеру: стал председателем Верхнего Рейна (департамент во Франции), потом мэром Сульца (его родной город). Наполеон III назначил его пожизненным сенатором. Еще Дантес получил звание офицера Почетного легиона.
За десять лет до смерти Дантес переехал в Сульц. Он умер в 83 года в своем поместье после продолжительной болезни, окруженный родными. Дантес считал, что дуэль с Пушкиным помогла ему, потому что в России его жизнь была бы менее успешной.
Дочь Леони-Шарлотта обожала русскую культуру и язык, знала стихотворения и некоторые главы прозы Пушкина наизусть. Она часто конфликтовала с отцом, не могла простить ему убийство Пушкина и в одной из ссор крикнула: «Ты убийца!» В итоге Леони попала в клинику для душевнобольных, где и умерла.
Праправнук Дантеса Лотер стал поэтом и издал сборник, посвященный Пушкину – «Погибнуть вместе с Пушкиным». Сам он считает, что Дантес сделал все, чтобы отказаться от дуэли.
6 июня 2019 года потомки Пушкина встречались с Лотером Дантесом в студии «Пусть говорят». Они сказали, что не злятся на родственников Дантеса и не собираются с ними враждовать, но самого Дантеса простить никогда не смогут.
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В 1945 году писатель-историк Анри Труайя получил от внука Дантеса отрывки двух писем, которые хранились в семейном архиве. В них Дантес писал Луи Геккерну (тот находился на лечении за границей):
«Мой драгоценный друг, я, право, виноват, что не сразу ответил на два твоих добрых и забавных письма, но, видишь ли, ночью танцы, поутру манеж, а после полудня сон – вот мое бытие последние две недели и еще по меньшей мере столько же в будущем, но самое скверное – то, что я безумно влюблен! Да, безумно, ибо не знаю, куда преклонить голову. Я не назову тебе ее, ведь письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты узнаешь имя. Самое же ужасное в моем положении – что она также любит меня, но видеться мы не можем, до сего времени это немыслимо, ибо муж возмутительно ревнив.
Однако не ревнуй, мой драгоценный, и не злоупотреби моим доверием: ты-то останешься навсегда, что же до нее – время окажет свое действие и ее изменит, так что ничто не будет напоминать мне ту, кого я так любил. Ну, а к тебе, мой драгоценный, меня привязывает каждый день все сильнее, напоминая, что без тебя я был бы ничто».