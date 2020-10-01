Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?

Мы помним: Пушкин умер в 1837 году. Мы помним: на дуэли. Мы помним: его убил Дантес. Мы помним: все случилось из-за жены.

Но путаемся: как именно он умер – после выстрела или позже? Почему конкретно случилась дуэль? Как она проходила и какие детали перестрелки все решили? Кто вообще такой Дантес и что с ним было после?

Этот текст собирает все факты в единую картину и показывает важные детали.

Пушкин жил в расцвет дуэльной культуры России и почти на все дуэли вызывал сам (25 раз!)

Способ выяснения отношений с помощью оружия и соревновательным путем зародился в Италии примерно в XIV веке. Тогда дуэли называли «боем в кустах», потому что они проходили в безлюдных местах. В течение 100 лет мода распространилась по всей Европе. В дуэлях участвовали в основном высшие слои общества – ради защиты чести.

Параллельно русская аристократия (бояре, дворяне, офицеры) не считала личную честь чем-то важным и необходимым для защиты оружием. Тогда было нормой подавать на обидчика жалобы и решать конфликты в суде.

На стыке XVIII и XIX веков мода на дуэли в Европе закончилась. В России, наоборот, вышла на пик. Тогда на русскую аристократию сильно влияла европейско-французская культура.