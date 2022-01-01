Игры

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Тест: в какую игру вам поиграть
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#Игры
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15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
#FIFA 23
15 бесплатных и неплохих игр в Steam
#Игры
Разбираем главную игру лета Stray – симулятор кота, который делает обычные кошачьи дела: игра для тех, кто не играет в игры
#Stray
Как купить Stray в России через Steam и PlayStation Store: инструкция
#Stray
30 фильмов и сериалов, которые советует Хидео Кодзима
#Хидео Кодзима