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30 лучших игр 2022 года
#Игры
Игра Doom запускается на всех электроприборах: принтеры, бензопилы и даже калькуляторы с питанием от картофеля – посмотрите, как все это выглядит
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Почему провалился релиз FIFA 23: игра не работает из-за ошибки нового античита – теперь ее критикует весь мир
#FIFA 23
Все о FIFA 23 – ответы на главные вопросы: что изменилось, где можно купить, какие требования, сколько стоит
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Гид по играм Assassin's Creed: в каком порядке играть, чем части отличаются друг от друга, насколько точно там показаны исторические эпохи
#Assassin’s Creed
Тест: в какую игру вам поиграть
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#Игры
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