Игра Doom запускается на всех электроприборах: принтеры, бензопилы и даже калькуляторы с питанием от картофеля – посмотрите, как все это выглядит
Один из главных шутеров 1990-х – Doom – образец игры, которую можно запускать на самых разных устройствах. Можно собрать их целую коллекцию, потому что таких устройств уже очень много. Причем эксперименты начались в тех же 1990-х.
А именно – в 1997-м, когда стал известен исходный код Doom. Он стал общедоступным. К тому же игра написана на языке С – это упрощало портирование на другие платформы.
Считается, что впервые не на компьютере Doom появился в 2011-м, хотя это не совсем так – до этого года его также запускали на разных устройствах. Но новый виток популярности запуска Doom на чем угодно стартовал как раз с этого момента.
Например, когда в него можно было сыграть на калькуляторе.
Doom запустили прямо в банкомате. Все как положено – со звуком и картинкой.
Есть вариант и с айподом. Правда, персонажи странноваты.
Как насчет умных часов? Да, можно играть и там:
Мочить какодемонов на осциллографе – тоже веселая идея.
А сгонять в Doom на гигантском рекламном баннере – мечта. Особенно, если для этого не требуется каких-то особенных усилий.
Ладно, устройства с такими экранами – это скучно. Но запуск на экране принтера – удивительно. Заодно показано, как могут быть уязвимы принтеры Canon Pixma.
На камере фотоаппарата – тоже вариант. Изображение вполне яркое, хоть и маленькое.
А тут ситуация усложняется – попробуйте сыграть на тачбаре макбука.
Doom на бензопиле – это очень оригинально. Да еще и иронично, учитывая, что бензопила – это оружие в игре.
Поразительно, но есть возможность сыграть и на пианино, где клавиши отвечают за управление. Так можно и хит сочинить.
А что если поиграть в Doom внутри Doom? Это возможно с помощью специального мода, где на одном из уровней есть игральный автомат – там и запускается игра.
Doom можно врубить даже на детальке Lego, которая могла воспроизводить анимированные строки. Но играть на ней невозможно.
Список странных вещей можно расширить даже до теста на беременность. Один из энтузиастов разобрал электронный тест и обнаружил в нем практически полноценный компьютер уровня конца 1990-х.
Далее он заменил маленький LCD-экран. Игре вполне хватило мощности, ну а изображение уж какое есть. Едва ли на нем поиграешь.
Переходим на новый уровень. Doom в диспетчере задач. Возможно даже такое.
Из свежего – Doom в блокноте. Это если совсем глаз не жалко.
И усложняем условия. Получится ли запустить Doom с помощью мешка картошки?
Да, был и такой эксперимент. Для электричества из картофелины хватит цинкового гвоздя (реакция с фосфорной кислотой дает электроэнергию) и медной проволоки (передает заряд в цепь). Один из энтузиастов так соединил сотни картофелин и запустил Doom на калькуляторе!