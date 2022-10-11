Игра Doom запускается на всех электроприборах: принтеры, бензопилы и даже калькуляторы с питанием от картофеля – посмотрите, как все это выглядит

Один из главных шутеров 1990-х – Doom – образец игры, которую можно запускать на самых разных устройствах. Можно собрать их целую коллекцию, потому что таких устройств уже очень много. Причем эксперименты начались в тех же 1990-х.

А именно – в 1997-м, когда стал известен исходный код Doom. Он стал общедоступным. К тому же игра написана на языке С – это упрощало портирование на другие платформы.

Считается, что впервые не на компьютере Doom появился в 2011-м, хотя это не совсем так – до этого года его также запускали на разных устройствах. Но новый виток популярности запуска Doom на чем угодно стартовал как раз с этого момента.

Например, когда в него можно было сыграть на калькуляторе.