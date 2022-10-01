Почему провалился релиз FIFA 23: игра не работает из-за ошибки нового античита – теперь ее критикует весь мир

Почему FIFA 23 не запускается на ПК: суть проблемы и возможные способы решения

EA заранее объявляла об одном из интересных нововведений: FIFA 23 имеет собственное античитерское программное обеспечение. Это произошло впервые в истории серии игр FIFA. Кажется, все проблемы связаны именно с новым античитом. Metro обращал внимание, что сотрудники FIFA еще в среду обещали все исправить. Теперь EA отреагировала отдельно.

В Steam Community на странице FIFA 23 в указано: «Нам известно о проблемах, с которыми столкнулись некоторые игроки на ПК при запуске FIFA 23. Они в значительной степени связаны с античитерским программным обеспечением EA. Мы активно работаем над исправлением». EA объяснила, что оставляет игрокам инструкции по возможным решениям. Некоторым помогло.

На сайте EA есть подробный рассказ об этом античите и способы устранения проблем. Чаще всего они сводятся к обычной переустановке. Типы ошибок при запуске и подробные объяснения от EA можно найти по этой ссылке. Но там же отдельно указано: «Если вы удалите античит EA, в любую игру, в которой используется защита от читов EA, нельзя будет играть без переустановки».