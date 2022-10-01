Почему провалился релиз FIFA 23: игра не работает из-за ошибки нового античита – теперь ее критикует весь мир
FIFA 23 появилась в общем доступе 30 сентября. Это последняя игра при сотрудничестве EA Sports и ФИФА. В FIFA 23 есть много нововведений на уровне графики и деталей в отдельных режимах. Мы подробно разбирали их в отдельном материале. Релиз новой части на этом фоне получился смазанным. EA Sports подтвердила глобальный баг, который не позволял запустить игру на ПК.
Почему FIFA 23 не запускается на ПК: суть проблемы и возможные способы решения
EA заранее объявляла об одном из интересных нововведений: FIFA 23 имеет собственное античитерское программное обеспечение. Это произошло впервые в истории серии игр FIFA. Кажется, все проблемы связаны именно с новым античитом. Metro обращал внимание, что сотрудники FIFA еще в среду обещали все исправить. Теперь EA отреагировала отдельно.
В Steam Community на странице FIFA 23 в указано: «Нам известно о проблемах, с которыми столкнулись некоторые игроки на ПК при запуске FIFA 23. Они в значительной степени связаны с античитерским программным обеспечением EA. Мы активно работаем над исправлением». EA объяснила, что оставляет игрокам инструкции по возможным решениям. Некоторым помогло.
На сайте EA есть подробный рассказ об этом античите и способы устранения проблем. Чаще всего они сводятся к обычной переустановке. Типы ошибок при запуске и подробные объяснения от EA можно найти по этой ссылке. Но там же отдельно указано: «Если вы удалите античит EA, в любую игру, в которой используется защита от читов EA, нельзя будет играть без переустановки».
Самая распространенная проблема в FIFA 23 на ПК – вылет или зависание при запуске. В момент открытия игры пользователи получают сообщение: «Игра обнаружила неисправимую ошибку». Некоторым из них снова запустить FIFA 23 помогли обычные срочные решения, которые используются при багах в других играх. Но они эффективны только в конкретных случаях.
Charlie Intel выделял три способа исправления ошибки при запуске FIFA 23:
- Отключить все оверлеи;
- Запустить игру от имени администратора;
- Переустановить античит EA.
Есть и менее распространенные решения при ошибке античита в FIFA 23. О них пишут намного реже. Например, может помочь удаление всех других подобных программ. Exputer вообще собрал восемь возможных ответов на вопросы по ошибкам в FIFA 23. Для начала можно как минимум проверить целостность игровых файлов и обновить драйвера видеокарты.
Официальный аккаунт EA SPORTS FIFA в этот момент показывает карточки игроков:
С проблемами при запуске FIFA 23 уже столкнулись пользователи ПК по всему миру. Параллельно разработчики объяснили, зачем вообще внедряли античит в эту часть игры. Он позволяет не беспокоиться при кроссплатформенной игре. В FIFA 23 матчи между игроками на разных платформах наконец-то добавлены из отдельных тестовых проб в различные игровые режимы.
Пользователи оставили на русскоязычной странице Steam более трех тысяч отзывов. Один из них написал: «Когда мне будут предъявлять претензии на баги инди-игр, буду отсылать сюда – к мультимиллиардной корпорации с многотысячным штатом сотрудников и миллионом игроков по всему миру, у которой игра на релизе просто даже не запускается». Подобного там много.
Некоторые люди оформляли предзаказ FIFA 23. Проблема с багами при запуске коснулась и их: «Не могу запустить игру уже третий день». Напоминаем: по предзаказу можно было уже 27 сентября получить ранний доступ к FIFA 23. Люди из России пожаловались на отсутствие русскоязычных комментариев, но эта проблема не подтверждается. В FIFA 23 они точно есть.
Отзывы и впечатления от FIFA 23 – что о ней говорят критики и пользователи
• Чери Фолкнер прямо перед выходом игры написал в колонке для Metro важное об игровом процессе в FIFA 23: «Кажется, несмотря на бюджет и инновационные технологии, лежащие в основе серии, продолжают совершаться одни и те же ошибки. Сделан акцент на блестящие новые функции, а не на старые складки, которые нуждаются в серьезном исправлении».
• Пользователи отмечают четкий ориентир FIFA 23 на консоли нового поколения. У многих даже после успешного запуска на ПК игра лагает. Мы отдельно писали, что в этом году у FIFA 23 сильно завышены минимальные и рекомендуемые требования. Зато на PS и Xbox FIFA 23 действительно выглядит ярким новым симулятором. Это же показано и в обзорах на ютубе.
• Не всем нравится обновленный игровой процесс в FIFA 23 – многие называют игру слишком быстрой. К меню и анимациям вокруг самого матча нет никаких претензий. Goal выделял одну из бесполезных функций внутри матча – мощный удар. Теперь можно бить по воротам без шансов для вратаря, но в реальности это долго. Пока игрок готовит такой удар, мяч можно отобрать.
• Сейчас все сравнивают FIFA 22 и FIFA 23. Выводы по отличиям между ними пока разные. Там точно изменилась графика – все прорисовки деталей стали чуть лучше. Основные отличия FIFA 22 и FIFA 23 сводятся к игровым деталям: химия в FUT, кроссплатформы, игра за реальных тренеров. Но появляются и такие отзывы: «Зачем я сейчас это купил, если у меня уже есть FIFA 22?»