Все о FIFA 23 – ответы на главные вопросы: что изменилось, где можно купить, какие требования, сколько стоит

Где купить FIFA 23

DTF отмечал, что страница с FIFA 23 появилась в Steam. В российской версии Steam она недоступна. FIFA 23 есть и в Origin, но там у российских пользователей возникают проблемы с оплатой – нет легальных способов. Оформить покупку игры можно и через официальный сайт EA. Там все просто: выбираем нужную платформу из списка, кликаем, открывается окно.

Можно ли купить FIFA 23 в России

Официально FIFA 23 не продается в России, но пользователи находят способы обхода через различные магазины. Меняют регионы в PS Store и Steam – оплачивают через карты зарубежных банков. «Чемпионат» предупреждал о возможной блокировке за эти действия, но ее можно избежать. Сеть магазинов «1С Интерес» до 6 октября принимает заявки на предзаказ FIFA 23.

Сколько стоит FIFA 23 – цена для различных изданий

Сайт Epic Games пишет, что стоимость стандартного издания FIFA 23 составляет 3999 рублей. Она оценивается по предзаказу. Глобальное издание Ultimate там же оценивается уже в 5499 рублей. Информация по цене подтверждается и в официальном магазине Origin – там показаны такие же цифры по стоимости FIFA 23. Уже после выхода игры цена FIFA 23 в магазинах может измениться.