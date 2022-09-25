Все о FIFA 23 – ответы на главные вопросы: что изменилось, где можно купить, какие требования, сколько стоит
FIFA 23 – последняя игра EA Sports и ФИФА. Мы подробно разбирали это в отдельном материале. В FIFA 23 будут яркие нововведения – большинство затрагивает геймплей. Например, технология HyperMotion2 позволила создать до шести тысяч уникальных анимаций. В режиме карьеры теперь можно поиграть за реальных тренеров. Появились женские команды и женщины-арбитры.
Дата выхода FIFA 23 – когда релиз во всем мире
Официальный сайт EA пишет, что FIFA 23 выйдет 30 сентября 2022 года. Это информация по стандартному изданию. Пользователи, которые оформили предзаказ, смогут поиграть в FIFA 23 уже 27 сентября. В этот день для них открывается доступ к изданиям Ultimate EA Play Pro и Ultimate FIFA 23, а заодно и пробный доступ EA Play. Предзаказ включал специальные бонусы.
FIFA 23 – все доступные платформы
На каких платформах представлена FIFA 23:
- PS5™;
- PS4™;
- Xbox Series X|S;
- Xbox One;
- Stadia;
- ПК.
В FIFA 23 пользователи наконец-то получают возможность полноценных матчей между разными платформами. В FIFA 22 это было возможно только в тестовом режиме на товарищеских играх и в онлайн-сезонах. Теперь так будет и в других режимах. Совместимость возможна в двух вариантах. Первый: PlayStation®5, Xbox Series X|S, Stadia и ПК. Второй: PlayStation®4 и Xbox One.
FIFA 23 – системные требования для ПК: минимальные и рекомендуемые
Вся разница между минимальными и рекомендуемые системными требованиями сводится к процессору и видеокарте. AS утверждает, что системные требования в FIFA 23 значительно серьезнее, чем в FIFA 22. Так получилось из-за увеличения количества анимаций: в FIFA 23 появляется больше кадров с болельщиками и стадионами, улучшаются движения игроков.
Минимальные:
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10;
- Процессор (AMD): Ryzen 5 1600 или аналогичный;
- Процессор (Intel): Core i5 6600k или аналогичный;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Видеокарта (AMD): Radeon RX 570 или аналогичный;
- Видеокарта (NVIDIA): GeForce GTX 1050 Ti или аналогичный;
- DirectX: совместимая с DirectX 12 видеокарта или ее эквивалент;
- Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 512 кбит/с или быстрее;
- Жесткий диск: 100 ГБ.
Рекомендуемые:
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10;
- Процессор (AMD): Ryzen 7 2700X или аналогичный;
- Процессор (Intel): Core i7 6700 или аналогичный;
- ОЗУ: 12 ГБ;
- Видеокарта (AMD): Radeon RX 5600 XT или аналогичный;
- Видеокарта (NVIDIA): GeForce GTX 1660 или аналогичный;
- DirectX: совместимая с DirectX 12 видеокарта или ее эквивалент;
- Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 512 кбит/с или быстрее;
- Жесткий диск: 100 ГБ.
Где купить FIFA 23
DTF отмечал, что страница с FIFA 23 появилась в Steam. В российской версии Steam она недоступна. FIFA 23 есть и в Origin, но там у российских пользователей возникают проблемы с оплатой – нет легальных способов. Оформить покупку игры можно и через официальный сайт EA. Там все просто: выбираем нужную платформу из списка, кликаем, открывается окно.
Можно ли купить FIFA 23 в России
Официально FIFA 23 не продается в России, но пользователи находят способы обхода через различные магазины. Меняют регионы в PS Store и Steam – оплачивают через карты зарубежных банков. «Чемпионат» предупреждал о возможной блокировке за эти действия, но ее можно избежать. Сеть магазинов «1С Интерес» до 6 октября принимает заявки на предзаказ FIFA 23.
Сколько стоит FIFA 23 – цена для различных изданий
Сайт Epic Games пишет, что стоимость стандартного издания FIFA 23 составляет 3999 рублей. Она оценивается по предзаказу. Глобальное издание Ultimate там же оценивается уже в 5499 рублей. Информация по цене подтверждается и в официальном магазине Origin – там показаны такие же цифры по стоимости FIFA 23. Уже после выхода игры цена FIFA 23 в магазинах может измениться.
Кто попал на обложку FIFA 23
Килиан Мбаппе и Сэм Керр оказались на обложке FIFA 23. Это первый случай, когда на обложке глобального издания FIFA показана женщина. The Guardian пишет, что до этого женщины были на обложках локальных изданий FIFA в США, Канаде и Австралии. Керр – капитан сборной Австралии. На клубном уровне она представляет «Челси». Керр и Мбаппе мелькают и в трейлерах игры.
Включены ли российские клубы и сборная в FIFA 23
За месяц до релиза разработчики FIFA 23 показали полный список клубов и сборных, которые представлены в игре. Российские команды и сборная России отсутствуют – они были исключены из FIFA еще в одном из обновлений предыдущей части. Зато в FIFA 23 можно сыграть за клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо». Туда добавлены вымышленные футболисты и стадион.
Какие женские клубы представлены в FIFA 23
Впервые в истории FIFA пользователи могут сыграть за женские команды. Туда попали клубы из высших дивизионов Англии и Франции. Разработчики анонсировали будущее добавление новых лиг в FIFA 23 – оно произойдет с обновлениями. По рейтингу у женских игроков в FIFA 23 лидирует Алексия Путельяс (92). Она стала лучшим игроком среди мужчин и женщин в FIFA 23.
Какие клубы есть в FIFA 23 под другими названиями
Хорошая новость: «Ювентус» возвращается и перестанет быть Piemonte Calcio. Плохая: лицензии в FIFA 23 теряют «Интер» и «Наполи». Ожидалось, что лицензионные эмблемы, формы и стадион может потерять «Милан». Это опроверг сам клуб – у него еще действует одно из соглашений. Все проблемы возникают из-за сторонних эксклюзивных контрактов реальных клубов с Konami.
Рейтинги игроков в FIFA 23 – кто стал лучшим
Впервые в истории FIFA сразу пять футболистов лидируют в игре по характеристикам:
- Карим Бензема («Реал») – 91;
- Роберт Левандовски («Барселона») – 91;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 91;
- Лионель Месси («ПСЖ») – 91.
Криштиану Роналду получил показатель 90 – это его самый низкий рейтинг с 2011 года. Лучшими вратарями стали Мануэль Нойер и Тибо Куртуа (у обоих – по 90). Лучший защитник – Вирджил Ван Дейк (90). Если сравнивать с FIFA 22, то главные игроки скатились сразу на два пункта. В предыдущей части лучшим футболистом по рейтингу изначально считался Лионель Месси – 93.
А так выглядит подборка лучших игроков Лиги 1 в FIFA 23:
Какие приложения помогают играть в FIFA 23 Ultimate Team
Даже без наличия основной части FIFA 23 можно собирать состав для Ultimate Team. 21 сентября разработчики запустили специальное веб-приложение FUT Web App. Позже появилась мобильная версия FUT 23 Companion. Там можно менять состав в Ultimate Team и выполнять челленджи. До выхода FIFA 23 эта функция доступна тем людям, которые имели клуб FUT в прошлых частях.
Что будет с режимом ЧМ-2022 в FIFA 23
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. В момент выхода FIFA 23 его не окажется в игре в качестве отдельного режима. ЧМ-2022 полноценно добавится в FIFA 23 в одном из обновлений контента уже после релиза. ЧМ-2022 – бесплатный турнир для всех пользователей FIFA 23. По такому же принципу в игре появится и женский ЧМ-2023.